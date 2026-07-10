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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरभीषण गर्मी में भी चिल्ड रहेंगी सब्जियां, गांव में ऐसे बनाएं देसी फ्रिज

भीषण गर्मी में भी चिल्ड रहेंगी सब्जियां, गांव में ऐसे बनाएं देसी फ्रिज

Pusa Farm Sun Fridge: बिना बिजली के काम करने वाला यह देसी फ्रिज गर्मियों में किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. बिना किसी बड़े खर्चे के सब्जियों को कई दिनों तक एकदम फ्रेश रखता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 10 Jul 2026 12:00 PM (IST)
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Pusa Farm Sun Fridge:  गर्मियों के मौसम में सब्जियां जल्दी खराब होने का खतरा रहता है. खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली ज्यादा उपलब्ध नहीं होती है. बिजली की कटौती और महंगे कोल्ड स्टोरेज के खर्चे के चलते छोटे किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. लेकिन अब किसानों के लिए देसी तकनीक आ गई है. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा देसी फ्रिज तैयार किया है जो बिना बिजली के काम करता है. 

इसे पूसा फार्म सन फ्रिज या जीरो एनर्जी कूलिंग चैंबर कहा जाता है. यह पूरी तरह से इको-फ्रेंडली है और इसे गांव में बनाना भी काफी आसान है. इसके इस्तेमाल से चिलचिलाती धूप में भी सब्जियां कई दिनों तक एकदम ताजी और हरी बनी रहती हैं. जान लें कैसे बनता है  पूसा फार्म सन फ्रिज. 

पूसा फार्म सन फ्रिज कैसे करता है काम?

इस देसी फ्रिज को बनाने का तरीका बेहद आसान है और इसमें बहुत ज्यादा लागत भी नहीं आती है. इसे बनाने के लिए ईंट, रेत, बांस और जूट की बोरियों की जरूरत होती है. सबसे पहले ईंटों की मदद से एक डबल लेयर वाली दीवार का ढांचा तैयार किया जाता है. इन दोनों दीवारों के बीच में जो खाली जगह बचती है उसमें रेत भर दी जाती है.

इसके बाद इस रेत को पानी से अच्छी तरह गीला कर दिया जाता है. ऊपर से इसे ढकने के लिए बांस के फ्रेम पर जूट की बोरी और पुआल का इस्तेमाल होता है. जब बाहर तेज गर्मी और हवा चलती है तो इस भीगी हुई रेत से पानी का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन होता है. इस नेचुरल प्रोसेस की वजह से चैंबर के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले काफी कम हो जाता है.

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गांव के किसानों के लिए क्यों है फायदेमंद?

इस देसी तकनीक को अपनाने के बाद किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहती है. इस चैंबर के अंदर टमाटर, भिंडी, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां लगभग चार से पांच दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहती हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सब्जियों का वजन कम नहीं होता और उनकी क्वालिटी बरकरार रहती है.

 मार्केट में जब सही दाम मिले तब किसान अपनी उपज को बेचकर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. इसे मेंटेन करने के लिए बस सुबह और शाम रेत में पानी डालना होता है जिससे नमी बनी रहे. गांव के स्तर पर यह फ्रिज काफी कारगार है.

यह भी पढ़ें: खेत में बिजली चमकते ही क्या करें और क्या नहीं? जानें जान बचाने का यह सबसे जरूरी तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Pusa Farm Sun Fridge Farming News
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