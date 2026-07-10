भीषण गर्मी में भी चिल्ड रहेंगी सब्जियां, गांव में ऐसे बनाएं देसी फ्रिज

Pusa Farm Sun Fridge: गर्मियों के मौसम में सब्जियां जल्दी खराब होने का खतरा रहता है. खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली ज्यादा उपलब्ध नहीं होती है. बिजली की कटौती और महंगे कोल्ड स्टोरेज के खर्चे के चलते छोटे किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. लेकिन अब किसानों के लिए देसी तकनीक आ गई है. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा देसी फ्रिज तैयार किया है जो बिना बिजली के काम करता है.

इसे पूसा फार्म सन फ्रिज या जीरो एनर्जी कूलिंग चैंबर कहा जाता है. यह पूरी तरह से इको-फ्रेंडली है और इसे गांव में बनाना भी काफी आसान है. इसके इस्तेमाल से चिलचिलाती धूप में भी सब्जियां कई दिनों तक एकदम ताजी और हरी बनी रहती हैं. जान लें कैसे बनता है पूसा फार्म सन फ्रिज.

पूसा फार्म सन फ्रिज कैसे करता है काम?

इस देसी फ्रिज को बनाने का तरीका बेहद आसान है और इसमें बहुत ज्यादा लागत भी नहीं आती है. इसे बनाने के लिए ईंट, रेत, बांस और जूट की बोरियों की जरूरत होती है. सबसे पहले ईंटों की मदद से एक डबल लेयर वाली दीवार का ढांचा तैयार किया जाता है. इन दोनों दीवारों के बीच में जो खाली जगह बचती है उसमें रेत भर दी जाती है.

इसके बाद इस रेत को पानी से अच्छी तरह गीला कर दिया जाता है. ऊपर से इसे ढकने के लिए बांस के फ्रेम पर जूट की बोरी और पुआल का इस्तेमाल होता है. जब बाहर तेज गर्मी और हवा चलती है तो इस भीगी हुई रेत से पानी का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन होता है. इस नेचुरल प्रोसेस की वजह से चैंबर के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले काफी कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: अपने फार्म हाउस में शुरू करें अनार की खेती, होगी लाखों में कमाई

गांव के किसानों के लिए क्यों है फायदेमंद?

इस देसी तकनीक को अपनाने के बाद किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहती है. इस चैंबर के अंदर टमाटर, भिंडी, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां लगभग चार से पांच दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहती हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सब्जियों का वजन कम नहीं होता और उनकी क्वालिटी बरकरार रहती है.

मार्केट में जब सही दाम मिले तब किसान अपनी उपज को बेचकर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. इसे मेंटेन करने के लिए बस सुबह और शाम रेत में पानी डालना होता है जिससे नमी बनी रहे. गांव के स्तर पर यह फ्रिज काफी कारगार है.

यह भी पढ़ें: खेत में बिजली चमकते ही क्या करें और क्या नहीं? जानें जान बचाने का यह सबसे जरूरी तरीका