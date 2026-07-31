#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGinger Farming tips: गमले में ही बोएं अदरक, किचन गार्डन में होने लगेगी खेती

Ginger Farming tips: गमले में ही बोएं अदरक, किचन गार्डन में होने लगेगी खेती

Ginger Farming tips: जानें गमले में अदरक उगाने का आसान तरीका. सही मिट्टी, खाद, पानी और देखभाल की मदद से आप घर पर ही ताजी अदरक उगा सकते हैं और अपना छोटा-सा किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 31 Jul 2026 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

Ginger Farming tips: जो लोग चाय पीते हैं, वह अदरक की अहमियत जानते होंगे. केवल चाय ही नहीं इसके और भी कई फायदे हैं. आपको बता दें कि घर पर भी अदरक की खेती करना बहुत आसान है. इसकी खेती करने के लिए बस आपके पास थोड़ी-बहुत जगह चाहिए होगी. अगर आपके घर में पर्याप्त जगह है तो आप आसानी से अदरक की खेती कर सकते हैं. आइए जानते हैं अदरक की खेती करने का आसान तरीका.

सही गमला और मिट्टी चुनें

अदरक लगाने के लिए 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा गमला लें. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद होना जरूरी है. क्योंकि अगर गमले में पानी जमा हो जाए तो अदरक की जड़ों और गांठों में सड़न लग सकती है. इसके बाद मिट्टी तैयार करते समय बगीचे की मिट्टी, गोबर की सड़ी खाद और थोड़ी रेत को अच्छी तरह मिला लें. इससे मिट्टी हल्की रहेगी और पौधे की जड़ें आसानी से बढ़ेंगी.

यह भी पढ़े: इस राज्य को खेती के लिए मिले 335 करोड़, जानें किन लोगों को मिलेगा फायदा?

किस प्रकार लगाएं अदरक

अदरक लगाने के लिए ताजी और स्वस्थ अदरक का टुकड़ा चुनें, जिसमें 2 से 3 कलियां हों. इसे 2 से 3 इंच गहराई पर मिट्टी में दबा दें. इसके बाद हल्का पानी दें. शुरुआत में मिट्टी को सूखने न दें, क्योंकि अगर मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी, तो अदरक अच्छी तरह नहीं उग पाएगी. साथ ही ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा पानी भी न डालें.

पौधे की देखभाल कैसे करें

गमले को ऐसी जगह रखें, जहां सुबह की हल्की धूप आती हो. तेज धूप से बचाना बेहतर रहता है, क्योंकि तेज धूप से पौधा सूख सकता है. इसके साथ ही हर 20 से 25 दिन में गोबर की खाद या दूसरी जैविक खाद यानी प्राकृतिक तरीके से तैयार की गई खाद, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, डाल सकते हैं. समय-समय पर बेकार घास-फूस निकालते रहें और मिट्टी को हल्का ढीला कर दें. इससे पौधा तेजी से बढ़ता है.

कब तक तैयार हो जाएगी फसल

अदरक की फसल तैयार होने में लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है. जब पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगें और सूख जाएं, तब समझ लें कि अदरक तैयार है. इसके बाद सावधानी से मिट्टी हटाकर अदरक निकाल लें. ध्यान रखें कि केवल अदरक गमले में लगाकर उसे यूं ही छोड़ देना सही नहीं रहेगा. समय-समय पर उसकी देखभाल भी करते रहें. यह बहुत जरूरी है क्योंकि अगर अदरक सड़ गई, तो दिक्कत आ सकती है. इसलिए समय पर खाद और पानी देते रहें.

यह भी पढ़े: नीम, धतूरे और मटके की खाद से बनाएं अमृत घोल, मिलेगा गजब का रिजल्ट

Published at : 31 Jul 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Ginger Farming Agriculture News Kitchen Garden Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Ginger Farming tips: गमले में ही बोएं अदरक, किचन गार्डन में होने लगेगी खेती
गमले में ही बोएं अदरक, किचन गार्डन में होने लगेगी खेती
एग्रीकल्चर
Agriculture Equipment Subsidy: कृषि यंत्र खरीदने जा रहे हैं? जरूर देखें ये पोर्टल
कृषि यंत्र खरीदने जा रहे हैं? जरूर देखें ये पोर्टल
एग्रीकल्चर
इन योजनाओं का लाभ उठाएं SC/ST किसान, मिलती है 90% तक सब्सिडी
इन योजनाओं का लाभ उठाएं SC/ST किसान, मिलती है 90% तक सब्सिडी
एग्रीकल्चर
एक ही जमीन पर दो किसान, किसे मिलेगा किसान निधि योजना का लाभ?
एक ही जमीन पर दो किसान, किसे मिलेगा किसान निधि योजना का लाभ?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र से मांगा जवाब
बिहार
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
इंडिया
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
स्पोर्ट्स
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
इंडिया
Xप्लेन: 'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget