गमले में ही बोएं अदरक, किचन गार्डन में होने लगेगी खेती

Ginger Farming tips: जो लोग चाय पीते हैं, वह अदरक की अहमियत जानते होंगे. केवल चाय ही नहीं इसके और भी कई फायदे हैं. आपको बता दें कि घर पर भी अदरक की खेती करना बहुत आसान है. इसकी खेती करने के लिए बस आपके पास थोड़ी-बहुत जगह चाहिए होगी. अगर आपके घर में पर्याप्त जगह है तो आप आसानी से अदरक की खेती कर सकते हैं. आइए जानते हैं अदरक की खेती करने का आसान तरीका.

सही गमला और मिट्टी चुनें

अदरक लगाने के लिए 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा गमला लें. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद होना जरूरी है. क्योंकि अगर गमले में पानी जमा हो जाए तो अदरक की जड़ों और गांठों में सड़न लग सकती है. इसके बाद मिट्टी तैयार करते समय बगीचे की मिट्टी, गोबर की सड़ी खाद और थोड़ी रेत को अच्छी तरह मिला लें. इससे मिट्टी हल्की रहेगी और पौधे की जड़ें आसानी से बढ़ेंगी.

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किस प्रकार लगाएं अदरक

अदरक लगाने के लिए ताजी और स्वस्थ अदरक का टुकड़ा चुनें, जिसमें 2 से 3 कलियां हों. इसे 2 से 3 इंच गहराई पर मिट्टी में दबा दें. इसके बाद हल्का पानी दें. शुरुआत में मिट्टी को सूखने न दें, क्योंकि अगर मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी, तो अदरक अच्छी तरह नहीं उग पाएगी. साथ ही ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा पानी भी न डालें.

पौधे की देखभाल कैसे करें

गमले को ऐसी जगह रखें, जहां सुबह की हल्की धूप आती हो. तेज धूप से बचाना बेहतर रहता है, क्योंकि तेज धूप से पौधा सूख सकता है. इसके साथ ही हर 20 से 25 दिन में गोबर की खाद या दूसरी जैविक खाद यानी प्राकृतिक तरीके से तैयार की गई खाद, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, डाल सकते हैं. समय-समय पर बेकार घास-फूस निकालते रहें और मिट्टी को हल्का ढीला कर दें. इससे पौधा तेजी से बढ़ता है.

कब तक तैयार हो जाएगी फसल

अदरक की फसल तैयार होने में लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है. जब पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगें और सूख जाएं, तब समझ लें कि अदरक तैयार है. इसके बाद सावधानी से मिट्टी हटाकर अदरक निकाल लें. ध्यान रखें कि केवल अदरक गमले में लगाकर उसे यूं ही छोड़ देना सही नहीं रहेगा. समय-समय पर उसकी देखभाल भी करते रहें. यह बहुत जरूरी है क्योंकि अगर अदरक सड़ गई, तो दिक्कत आ सकती है. इसलिए समय पर खाद और पानी देते रहें.

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