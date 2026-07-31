नीम, धतूरे और मटके की खाद से बनाएं अमृत घोल, मिलेगा गजब का रिजल्ट

Amrit Solution: आजकल कई किसान खेती में देसी तरीके अपना रहे हैं. इससे खेती का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है. इन्हीं तरीकों में एक है अमृत घोल. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. इसके लिए नीम की पत्तियां, धतूरे की पत्तियां, गोबर की खाद और पानी की जरूरत होती है. यह घोल बनाने में ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता. कई किसानों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं और फसल को भी फायदा मिल सकता है.

ऐसे बनाएं अमृत घोल

सबसे पहले नीम और धतूरे की ताजी पत्तियां इकट्ठा कर लें. अब इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद एक बड़ा मटका लें. उसमें गोबर की खाद डालें और जरूरत के हिसाब से पानी मिला दें. अब इसमें नीम और धतूरे की पत्तियां डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद मटके को ढककर 7 से 10 दिन तक छांव वाली जगह पर रख दें. हर दिन एक बार इस घोल को लकड़ी से चला दें. कुछ दिनों बाद अमृत घोल तैयार हो जाएगा.

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ऐसे करें इस्तेमाल

घोल तैयार होने के बाद इसमें थोड़ा पानी और मिला लें. अब इसे फसल की जड़ों में डाल सकते हैं. अगर चाहें तो इसका हल्का छिड़काव भी कर सकते हैं. एक साथ बहुत ज्यादा घोल का इस्तेमाल न करें. जरूरत के हिसाब से ही इसका उपयोग करें.

इससे क्या फायदा हो सकता है?

कई किसानों का कहना है कि इस घोल से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है. पौधे हरे-भरे रहते हैं और मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है. कुछ किसान यह भी बताते हैं कि इससे फसल पर लगने वाले कुछ कीड़ों का असर कम हो सकता है. अगर खेत की मिट्टी अच्छी रहेगी, तो फसल की बढ़वार भी बेहतर हो सकती है. यही वजह है कि कई लोग इस देसी तरीके को अपनाते हैं.

ध्यान रखें

अमृत घोल बनाते समय साफ मटका और साफ पानी का इस्तेमाल करें. घोल को धूप में रखने की जगह छांव में रखें. अगर घोल से बहुत तेज बदबू आए या वह खराब लगने लगे, तो उसका इस्तेमाल न करें. हर फसल की जरूरत अलग होती है, इसलिए पहली बार इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करें. अगर अच्छे नतीजे मिलें, तो बाद में जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं. कम खर्च में खेती करने वाले किसानों के लिए यह तरीका अच्छा माना जाता है.

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