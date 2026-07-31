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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक ही जमीन पर दो किसान, किसे मिलेगा किसान निधि योजना का लाभ?

एक ही जमीन पर दो किसान, किसे मिलेगा किसान निधि योजना का लाभ?

PM Kisan Yojana Rules: एक ही जमीन पर खेती करने वाले दो किसानों को पीएम किसान योजना में लाभ मिलेगा या नहीं इसके लिए क्या नियम हैं? जानिए किसे मिलेगी किश्त और किन शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 31 Jul 2026 12:20 PM (IST)
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PM Kisan Yojana Rules: देश में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. इन किसानों के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई योजनाएं चलाती है. इनमें सबसे प्रमुख योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बेहतरीन सहारा बन चुकी है. सरकार हर साल तीन किश्तों में किसानों के बैंक खातों में 6000 रुपये भेजती है. जिससे खेती-किसानी के छोटे-मोटे खर्चे आसानी से निपट जाते हैं. 

लेकिन इस योजना को लेकर गांवों और कस्बों में आज भी काफी कन्फ्यूजन देखने को मिलता है. सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब एक ही जमीन के टुकड़े पर दो लोग खेती कर रहे होते हैं जैसे पिता और बेटा, या फिर दो सगे भाई. ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर नाम कागजों में दर्ज है, तो घर के हर सदस्य को अलग से 6 हजार रुपये मिल जाएंगे. पर क्या वाकई पीएम किसान योजना के नियम इसकी इजाजत देते हैं? चलिए आपको बताते हैं क्या कहते हैं योजना के नियम.

क्या एक ही परिवार के दो सदस्यों को मिल सकता है लाभ?

पीएम किसान योजना में नियमों की बात करें तो गाइडलाइंस के हिसाब से पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों को मिलाकर एक सिंगल फैमिली माना जाता है. अगर किसी जमीन के कागजात में पिता के साथ-साथ उनके नाबालिग बेटे का नाम भी है. तो योजना का लाभ सिर्फ एक ही इंसान को मिलेगा. 

आमतौर पर परिवार के मुखिया यानी पिता के खाते में ही किश्त का पैसा भेजा जाता है. ऐसा इसलिए किया गया है जिससे एक ही राशन कार्ड या एक ही चूल्हे पर रहने वाले परिवार में दोहरा फायदा न उठाया जा सके. इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही घर के दो लोगों को पैसा मिल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है.


एक ही जमीन पर दो किसान, किसे मिलेगा किसान निधि योजना का लाभ?

पिता और बालिग बेटे के मामले में क्या कहते हैं नियम?

अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां बेटा बालिग हो चुका है और जमीन में उसका नाम भी चढ़ा हुआ है. अगर बेटा 18 साल से ऊपर का है और सरकारी खतौनी में उसका नाम एक अलग हिस्सेदार या सह-खातेदार के रूप में दर्ज है तो मामला बदल जाता है. इस सूरत में बालिग बेटा अपना अलग राशन कार्ड बनवाकर और अपनी अलग पहचान के साथ पीएम किसान योजना के लिए अप्लाई कर सकता है. 

अगर उसकी अपनी अलग खेती की जमीन कागजों में साफ दिखती है. तो उसे योजना का फायदा मिल सकता है. लेकिन ध्यान रहे अगर जमीन सिर्फ पिता के नाम पर ही है और बेटा सिर्फ उस पर काम कर रहा है. तो बेटे को कोई पैसा नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़े: बाढ़ में खत्म हो गया है आपका खेत? सरकार से ऐसे ले सकते हैं मुआवजा

दो भाइयों के नाम एक जमीन हो तो किसे मिलेगी किश्त?

पैतृक संपत्ति में दो भाइयों का नाम होना बहुत आम बात है. अगर किसी जमीन पर दो भाइयों का हक है और सरकारी राजस्व रिकॉर्ड यानी भूलेख में दोनों का नाम अलग-अलग हिस्सेदार के रूप में दर्ज हो चुका है. तो दोनों भाई इस योजना का लाभ ले सकते हैं. 

इसके लिए जरूरी है कि दोनों का परिवार अलग हो यानी दोनों के राशन कार्ड अलग-अलग बने हों. अगर जमीन का बटवारा कागजों पर नहीं हुआ है और दोनों भाई एक ही जॉइंट फैमिली में रहते हैं. तो पूरे परिवार में से केवल एक ही भाई को किश्त मिलेगी. 


एक ही जमीन पर दो किसान, किसे मिलेगा किसान निधि योजना का लाभ?

आवेदन करते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

अगर आप एक ही जमीन पर दो लोग लाभ लेना चाहते हैं. तो कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना बेहद जरूरी है. सबसे पहले तो भूलेख में दोनों का नाम अलग-अलग हिस्सेदार के तौर पर साफ दिखना चाहिए. इसके अलावा दोनों आवेदकों का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और खाते में डीबीटी ऑन होनी चाहिए. 

बैंक अकाउंट और आधार में नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए जरा सी गलती से भी किश्त अटक जाती है. इसके साथ ही ई-केवाईसी और जमीन का लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए. अगर यह सारे डाॅक्यूमेंट सही हैं तो एक ही जमीन के दो अलग-अलग हिस्सेदारों को योजना की किस्त मिल जाएगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 31 Jul 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News PM Kisan Yojana Kisan Yojana Rules
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