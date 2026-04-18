गमले में उगाएं विदेशी सलाद वाली ये हरी सब्जी, महीने भर में मिलेगा गजब का मुनाफा

Arugula Growing Tips: आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सजग हो गए हैं और यही वजह है कि किचन गार्डन में विदेशी सब्जियों का चलन तेजी से बढ़ा है. अरुगुला जिसे रॉकेट लीफ भी कहा जाता है. एक ऐसी ही सलाद वाली सब्जी है जो अपने तीखे और नटी फ्लेवर के लिए जानी जाती है. अगर आप भी अपने घर की बालकनी या छत पर कुछ हटकर उगाना चाहते हैं. तो अरुगुला से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. यह सब्जी न केवल पोषक तत्वों का खजाना है.

बल्कि इसे उगाना इतना आसान है कि कोई भी इसे ट्राई कर सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे तैयार होने में बहुत लंबा वक्त नहीं लगता. महज एक महीने के भीतर आप अपनी मेहनत का फल चख सकते हैं. चाहे आप इसे सलाद में इस्तेमाल करें या सैंडविच में घर की उगी ताजी अरुगुला का स्वाद ही अलग होता है. कम मेहनत और कम जगह में तैयार होने वाली यह सब्जी आपके किचन गार्डन की रौनक बढ़ा देगी.

अरुगुला की बुवाई का तरीका

अरुगुला उगाने के लिए आपको बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं है. इसे आप 8 से 10 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग में भी आसानी से उगा सकते हैं. इसकी बुवाई के लिए भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी तैयार करें. जिसमें गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट अच्छी मात्रा में मिला हो.

इसके बीजों को मिट्टी के ऊपर हल्का सा बिखेर दें और ऊपर से मिट्टी की एक पतली परत डाल दें.

इसे बहुत ज्यादा कड़ी धूप की जरूरत नहीं होती. हल्की छाया वाली जगह इसके लिए एकदम परफेक्ट रहती है.

बीज बोने के बाद हल्का पानी छिड़क दें जिससे नमी बनी रहे और अंकुरण जल्दी हो.

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सिंचाई के साथ करें खास देखभाल

अरुगुला एक ऐसी सब्जी है जिसे नमी बहुत पसंद है. लेकिन ध्यान रहे कि गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए. अगर आप मिट्टी को हमेशा हल्का नम रखेंगे. तो पत्तियों का स्वाद बना रहेगा और वे कड़वी नहीं होंगी.

तेज गर्मी के मौसम में इसे सीधी धूप से बचाना चाहिए वरना इसकी पत्तियां जल सकती हैं या पौधा जल्दी फूल देने लगता है.

पौधों के बीच की खरपतवार को समय-समय पर हटाते रहें जिससे पौधे को पूरा पोषण मिल सके.

कीटों से बचाव के लिए आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं. जो पूरी तरह सेफ और ऑर्गेनिक है.

इतने दिन में मुनाफा कमाएं

इस सब्जी की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ़्तार है. बुवाई के लगभग 30 से 40 दिन बाद आप इसकी पत्तियों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं. जब पत्तियां करीब 3-4 इंच लंबी हो जाएं. तो उन्हें कैंची से काट लें जिससे नीचे से नई पत्तियां आती रहें.

बाजार में अरुगुला की कीमत काफी ज्यादा होती है. ऐसे में घर पर इसे उगाकर आप काफी पैसे बचा सकते हैं.

अगर आप इसे छोटे स्तर पर बिजनेस की तरह करना चाहें. तो लोकल ऑर्गेनिक मार्केट में इसकी भारी डिमांड रहती है.

एक बार लगाने के बाद आप कई हफ्तों तक ताजी पत्तियों का आनंद ले सकते हैं और अपनी डाइट को सुपर हेल्दी बना सकते हैं.

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