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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये

मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये

Mushroom Farming Tips: गुच्छी मशरूम की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे की नई राह खोल रही है. ग्रीनहाउस तकनीक की मदद से इस दुर्लभ और बेशकीमती मशरूम को उगाना मुमकिन हो गया है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Apr 2026 01:33 PM (IST)
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Mushroom Farming Tips:  खेती-किसानी के क्षेत्र में आए दिन नए प्रयोग हो रहे हैं. लेकिन मशरूम की एक ऐसी वैरायटी सामने आई है जिसने मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. हम बात कर रहे हैं गुच्छी मशरूम की जिसकी बाजार में कीमत सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं. यह मशरूम 40 हजार रुपये प्रति किलो तक बिकता है. जो इसे दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में से एक बनाता है. 

अब तक यह माना जाता था कि गुच्छी सिर्फ पहाड़ों के ऊंचे इलाकों और घने जंगलों में कुदरती तौर पर उगती है. लेकिन अब ग्रीनहाउस तकनीक ने इसे आम किसानों की पहुंच में ला दिया है. वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे अब इसे कंट्रोल माहौल में उगाना मुमकिन हो गया है. ये किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है. 

गुच्छी मशरूम क्यों इतना खास?

गुच्छी मशरूम अपनी बेमिसाल खुशबू, लाजवाब स्वाद और औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इसमें विटामिन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है. जिस वजह से फाइव स्टार होटलों और विदेशों में इसकी भारी डिमांड रहती है.

  • यह साल में बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होती है. यही वजह इसे खास बनाती है.
  • इसके औषधीय गुणों की वजह से इसे हिमालयन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है.

यही वजह है कि मार्केट में आते ही यह हाथों-हाथ बिक जाती है और किसानों को मालामाल कर देती है.

यह भी पढ़ें: करेले की खेती करनी है तो बोएं नट्टू वैरायटी के बीच, घर बैठे ऐसे करें ऑर्डर

ग्रीनहाउस तकनीक से खेती 

पहले गुच्छी को उगाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि इसे बहुत ही खास तापमान और नमी की जरूरत होती है. लेकिन अब ग्रीनहाउस के जरिए इसे किसी भी ठंडे इलाके में उगाया जा सकता है जहां वैज्ञानिक तरीके से मौसम को कंट्रोल किया जा सके.

  • खेती के लिए खास तरह के बेड तैयार किए जाते हैं और मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं.
  • ग्रीनहाउस के अंदर तापमान को 15 से 20 डिग्री के बीच रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है.

तकनीक की मदद से अब किसान साल भर इसकी पैदावार लेने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले मुमकिन नहीं था.

एक किलो से कमाएं 40 हजार

गुच्छी मशरूम की खेती में शुरुआती निवेश थोड़ा ज्यादा लग सकता है. क्योंकि ग्रीनहाउस का सेटअप तैयार करने में खर्चा आता है. लेकिन एक बार फसल तैयार होने के बाद जो रिटर्न मिलता है. वह किसी भी अन्य फसल के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है.

  • इसके बीजों (स्पॉन) का सही चुनाव और एक्सपर्ट्स की देखरेख इस बिजनेस को सफल बनाने की पहली शर्त है.
  • मार्केट में इसकी कीमत 30 से 40 हजार रुपये किलो तक जाती है. जिससे घाटे की गुंजाइश न के बराबर रहती है.

अगर आप लीक से हटकर कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं, तो यह मशरूम आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकता है.

यह भी पढ़ें: किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Mushroom Farming Tips Gucchi Mushroom
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