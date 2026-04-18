मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये

Mushroom Farming Tips: खेती-किसानी के क्षेत्र में आए दिन नए प्रयोग हो रहे हैं. लेकिन मशरूम की एक ऐसी वैरायटी सामने आई है जिसने मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. हम बात कर रहे हैं गुच्छी मशरूम की जिसकी बाजार में कीमत सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं. यह मशरूम 40 हजार रुपये प्रति किलो तक बिकता है. जो इसे दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में से एक बनाता है.

अब तक यह माना जाता था कि गुच्छी सिर्फ पहाड़ों के ऊंचे इलाकों और घने जंगलों में कुदरती तौर पर उगती है. लेकिन अब ग्रीनहाउस तकनीक ने इसे आम किसानों की पहुंच में ला दिया है. वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे अब इसे कंट्रोल माहौल में उगाना मुमकिन हो गया है. ये किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है.

गुच्छी मशरूम क्यों इतना खास?

गुच्छी मशरूम अपनी बेमिसाल खुशबू, लाजवाब स्वाद और औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इसमें विटामिन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है. जिस वजह से फाइव स्टार होटलों और विदेशों में इसकी भारी डिमांड रहती है.

यह साल में बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होती है. यही वजह इसे खास बनाती है.

इसके औषधीय गुणों की वजह से इसे हिमालयन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है.

यही वजह है कि मार्केट में आते ही यह हाथों-हाथ बिक जाती है और किसानों को मालामाल कर देती है.

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ग्रीनहाउस तकनीक से खेती

पहले गुच्छी को उगाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि इसे बहुत ही खास तापमान और नमी की जरूरत होती है. लेकिन अब ग्रीनहाउस के जरिए इसे किसी भी ठंडे इलाके में उगाया जा सकता है जहां वैज्ञानिक तरीके से मौसम को कंट्रोल किया जा सके.

खेती के लिए खास तरह के बेड तैयार किए जाते हैं और मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं.

ग्रीनहाउस के अंदर तापमान को 15 से 20 डिग्री के बीच रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है.

तकनीक की मदद से अब किसान साल भर इसकी पैदावार लेने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले मुमकिन नहीं था.

एक किलो से कमाएं 40 हजार

गुच्छी मशरूम की खेती में शुरुआती निवेश थोड़ा ज्यादा लग सकता है. क्योंकि ग्रीनहाउस का सेटअप तैयार करने में खर्चा आता है. लेकिन एक बार फसल तैयार होने के बाद जो रिटर्न मिलता है. वह किसी भी अन्य फसल के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है.

इसके बीजों (स्पॉन) का सही चुनाव और एक्सपर्ट्स की देखरेख इस बिजनेस को सफल बनाने की पहली शर्त है.

मार्केट में इसकी कीमत 30 से 40 हजार रुपये किलो तक जाती है. जिससे घाटे की गुंजाइश न के बराबर रहती है.

अगर आप लीक से हटकर कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं, तो यह मशरूम आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकता है.

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