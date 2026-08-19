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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGreen Peas At Home: घर पर कैसे उगा सकते हैं हरी मटर? जान लें तरीका

Green Peas At Home: घर पर कैसे उगा सकते हैं हरी मटर? जान लें तरीका

Green Peas At Home: बालकनी, छत या घर की छोटी-सी जगह में भी आसानी से उगा सकते हैं ताजी हरी मटर. जानें घर पर मटर उगाने के लिए मिट्टी, सही समय, बीज और देखभाल का तरीका.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 19 Aug 2026 09:05 PM (IST)
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Green Peas At Home: ठंड के मौसम में ताजी मटर खाना सभी को पसंद होता है. खासकर भारतीय रसोई में तो मटर काफी लोकप्रिय मानी जाती है. मटर की सब्जी से लेकर मटर के पराठों तक मटर हर व्यंजन में पसंद की जाती है. आजकल लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं. वहीं कई लोग अपने घर पर ही कई प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आप घर पर भी मटर उगा सकते हैं. मटर उगाने के लिए आपको किसी बड़े बगीचे की आवश्यकता नहीं होती. आप उपयुक्त धूप, मिट्टी और सही देखभाल के साथ इन्हें आसानी से कम जगह में भी उगा सकते हैं.   

सही समय का करें चुनाव

मटर ठंडे मौसम की फसल है. इसकी बुवाई आपके क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती है. आमतौर पर मैदानी इलाकों में इसकी बुवाई ठंड की शुरूआत से पहले की जाती है. सही समय का चुनाव करने से यह 60 से 75 दिन में तैयार हो जाती है. घर पर मटर उगाने के लिए स्वस्थ और अच्छे किस्म के बीज का चुनाव करें

बड़ा गमला होगा मटर के लिए उपयुक्त

मटर की जड़ों को फैलने के लिए ज्यादा जगह की आवश्यक्ता होती है. ऐसे में इन्हें उगाने के लिए 12 से 15 इंच गहरे और पर्याप्त चौड़े गमले को चुनें. गमले की जल निकासी भी बेहतर होनी चाहिए क्योंकि पानी जमा होने पर मटर की जड़ें खराब हो सकती हैं यो इन में फंगल रोग होने का खतरा बढ़ सकता है. जिससे आपकी मटर प्रभावित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Growing Walnut in Pot at Home: अपने गमले में कैसे उगाएं कश्मीर जैसे अखरोट? ये रहा तरीका

ऐसे बोएं मटर

मटर बोने के लिए सबसे पहले भुरभुरी मिट्टी का चुनाव करें. मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें खाद डालें. अब मटर के बीज को मिट्टी से 2-3 सेंटिमीटर गहराई में बोएं. बीज बोते समय उनके बीच पर्याप्त दूरी रखें जिससे मटर को बढ़ने में परेशानी न हो और वो अच्छी तरह विकसित हो सकें. इन्हें नियमित रूप से पानी दें लेकिन ध्यान रखें की अधिक पानी बीजों को प्रभावित कर सकता है. सिंचाई करने से पहले मिट्टी को जांच लें और जरूरत लगने पर ही पानी दें.

पौधों को दें सहारा

मटर की बैल ऊपर की तरफ बढ़ती हैं. ऐसे में जब मटर का पौधा बढ़ा होने लगे तो पतली लकड़ी या बांस के साथ सहारा दें. जिससे आपकी मटर अच्छी तरह बढ़ सकें. वहीं मटर के पौधे को पर्याप्त रोशनी की भी आवश्यकता होती है. जब मटर की फलियां पूरी तरह विकसित हो जाएं तो आप उन्हें तोड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Green Chilli's Seeds Farming:हरी मिर्च के बीज से कैसे तैयार होता है नया पौधा, जान लें तरीका

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Green Peas Growing Tips Green Peas At Home
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