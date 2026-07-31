#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGiloy Benefits: बुखार से लेकर हर संक्रमण का रामबाण इलाज, घर पर ऐसे लगाएं गिलोय का पौधा

Giloy Benefits: बुखार से लेकर हर संक्रमण का रामबाण इलाज, घर पर ऐसे लगाएं गिलोय का पौधा

Giloy Benefits: गिलोय सिर्फ हेल्थ के लिए ही फायदेमंद नहीं मानी जाती, बल्कि इसे घर में आसानी से उगाया भी जा सकता है. अगर आप भी अपने घर में गिलोय का पौधा लगाना चाहते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

Giloy Benefits: अब ज्यादातर लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं. यही वजह है कि औषधीय पौधों की ओर लोगों का रुझान भी लगातार बढ़ रहा है. ऐसे ही पौधों में गिलोय का नाम सबसे पहले लिया जाता है. आयुर्वेद में इसे बहुत फायदेमंद माना गया है और कई लोग इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा भी बना रहे हैं. गिलोय सिर्फ हेल्थ के लिए ही फायदेमंद नहीं मानी जाती, बल्कि इसे घर में आसानी से उगाया भी जा सकता है. अगर आप भी अपने घर में गिलोय का पौधा लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि बुखार से लेकर हर संक्रमण का रामबाण इलाज गिलोय का पौधा घर पर कैसे लगाएं. 

गिलोय क्यों माना जाता है खास?

गिलोय एक औषधीय पौधा है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में किया जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक और मैगनीज जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं. इन्हीं गुणों की वजह से आयुर्वेद में गिलोय को अमृत के समान माना गया है. इसका यूज आमतौर पर डेंगू, बुखार और सांस से जुड़ी कई समस्याओं में किया जाता है. गिलोय का काढ़ा या सिर्फ पानी में उबालकर बनाई गई चाय पीने से इम्यूनिटी मजबूत होने की बात भी कही जाती है. 

गिलोय का पौधा घर पर कैसे लगाएं?

1. गिलोय को सर्दियों के अलावा किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है. हालांकि फरवरी-मार्च और जुलाई-अगस्त का समय इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. 

2. अगर आप गिलोय को जमीन में लगाना चाहते हैं तो इसे लगभग हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है. वहीं गमले में लगाने के लिए करीब 12 इंच का गमला बेहतर माना जाता है.

3. इसमें भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें. बगीचे की मिट्टी में बालू और थोड़ी मात्रा में जैविक खाद, जैसे गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिलाना चाहिए. 

यह भी पढ़ें - Makhana Farming Outside Bihar: अपने राज्य में कैसे उगाएं बिहार का फेमस मखाना, ताबड़तोड़ होगी कमाई

4. मिट्टी में सिर्फ हल्की नमी बनाए रखें और जरूरत से ज्यादा पानी न दें. इसके बाद लगभग 6 से 7 इंच लंबी गिलोय की टहनी मिट्टी में लगा दें.

5. अगर टहनी बीच से टूट भी जाए तो उसकी टूटी हुई शाखा भी एरियल रूट्स की मदद से नई जड़ें बना लेती है और नया पौधा तैयार हो जाता है. 

6. बारिश के मौसम में गिलोय की कटिंग करीब 15 से 20 दिनों में बढ़ने लगती है. वहीं गर्मियों में इसे बढ़ने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है. 

गिलोय के इस्तेमाल से क्या फायदे होते हैं?

गिलोय का काढ़ा, जूस या इसकी पत्तियों का सेवन कई लोग करते हैं. इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. यही वजह है कि इसे आयुर्वेद में बहुत फायदेमंद औषधीय पौधा माना गया है. 

यह भी पढ़ें - Wheat Farming Tips : गेहूं बोने से पहले खेत में करें इस चीज का छिड़काव, कभी खराब नहीं होगी फसल

Published at : 31 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Giloy ​​Giloy Benefits Giloy Plant Farming Giloy Cultivation Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Giloy Benefits: बुखार से लेकर हर संक्रमण का रामबाण इलाज, घर पर ऐसे लगाएं गिलोय का पौधा
बुखार से लेकर हर संक्रमण का रामबाण इलाज, घर पर ऐसे लगाएं गिलोय का पौधा
एग्रीकल्चर
Vijay Yadav Champaran: 800 की नौकरी छोड़ शुरू की खेती, अब सालाना कमाई 20 लाख
800 की नौकरी छोड़ शुरू की खेती, अब सालाना कमाई 20 लाख
एग्रीकल्चर
नीम, धतूरे और मटके की खाद से बनाएं अमृत घोल, मिलेगा गजब का रिजल्ट
नीम, धतूरे और मटके की खाद से बनाएं अमृत घोल, मिलेगा गजब का रिजल्ट
एग्रीकल्चर
Rose Plant Care Tips: सूखे गुलाब के पौधे में जान डालने का रामबाण इलाज, बस कर लें ये उपाय
सूखे गुलाब के पौधे में जान डालने का रामबाण इलाज, बस कर लें ये उपाय
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
महाराष्ट्र
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
विश्व
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
स्पोर्ट्स
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
इंडिया
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
दिल्ली NCR
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget