बुखार से लेकर हर संक्रमण का रामबाण इलाज, घर पर ऐसे लगाएं गिलोय का पौधा

Giloy Benefits: अब ज्यादातर लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं. यही वजह है कि औषधीय पौधों की ओर लोगों का रुझान भी लगातार बढ़ रहा है. ऐसे ही पौधों में गिलोय का नाम सबसे पहले लिया जाता है. आयुर्वेद में इसे बहुत फायदेमंद माना गया है और कई लोग इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा भी बना रहे हैं. गिलोय सिर्फ हेल्थ के लिए ही फायदेमंद नहीं मानी जाती, बल्कि इसे घर में आसानी से उगाया भी जा सकता है. अगर आप भी अपने घर में गिलोय का पौधा लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि बुखार से लेकर हर संक्रमण का रामबाण इलाज गिलोय का पौधा घर पर कैसे लगाएं.

गिलोय क्यों माना जाता है खास?

गिलोय एक औषधीय पौधा है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में किया जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक और मैगनीज जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं. इन्हीं गुणों की वजह से आयुर्वेद में गिलोय को अमृत के समान माना गया है. इसका यूज आमतौर पर डेंगू, बुखार और सांस से जुड़ी कई समस्याओं में किया जाता है. गिलोय का काढ़ा या सिर्फ पानी में उबालकर बनाई गई चाय पीने से इम्यूनिटी मजबूत होने की बात भी कही जाती है.

गिलोय का पौधा घर पर कैसे लगाएं?

1. गिलोय को सर्दियों के अलावा किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है. हालांकि फरवरी-मार्च और जुलाई-अगस्त का समय इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

2. अगर आप गिलोय को जमीन में लगाना चाहते हैं तो इसे लगभग हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है. वहीं गमले में लगाने के लिए करीब 12 इंच का गमला बेहतर माना जाता है.

3. इसमें भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें. बगीचे की मिट्टी में बालू और थोड़ी मात्रा में जैविक खाद, जैसे गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिलाना चाहिए.

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4. मिट्टी में सिर्फ हल्की नमी बनाए रखें और जरूरत से ज्यादा पानी न दें. इसके बाद लगभग 6 से 7 इंच लंबी गिलोय की टहनी मिट्टी में लगा दें.

5. अगर टहनी बीच से टूट भी जाए तो उसकी टूटी हुई शाखा भी एरियल रूट्स की मदद से नई जड़ें बना लेती है और नया पौधा तैयार हो जाता है.

6. बारिश के मौसम में गिलोय की कटिंग करीब 15 से 20 दिनों में बढ़ने लगती है. वहीं गर्मियों में इसे बढ़ने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है.

गिलोय के इस्तेमाल से क्या फायदे होते हैं?

गिलोय का काढ़ा, जूस या इसकी पत्तियों का सेवन कई लोग करते हैं. इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. यही वजह है कि इसे आयुर्वेद में बहुत फायदेमंद औषधीय पौधा माना गया है.

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