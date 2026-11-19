Wheat Farming: रबी सीजन में गेहूं की खेती कई किसानों के लिए कमाई का मुख्य जरिया होती है. इस फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सिर्फ खेत में बीज डालना ही काफी नहीं है. अगर बुवाई से लेकर कटाई तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए, तो कम लागत में भी अच्छी फसल ली जा सकती है.

इसके लिए खेत की सही तैयारी, अच्छी किस्म का चुनाव, बीज की सही मात्रा और समय पर सिंचाई करना जरूरी है. कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को गेहूं की खेती में पुराने तरीकों के साथ नई तकनीक अपनाने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं गेहूं की खेती का वैज्ञानिक तरीका.

खेत की तैयारी से करें शुरुआत

गेहूं की अच्छी फसल के लिए खेत की मिट्टी भुरभुरी और समतल होनी चाहिए.

इसके लिए खेत की एक बार गहरी जुताई करें.

इसके बाद दो बार कल्टीवेटर या हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें.

आखिर में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें.

इससे सिंचाई के दौरान खेत में पानी बराबर फैलेगा और फसल भी एक जैसी बढ़ेगी.

खेत में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद डालने से मिट्टी की सेहत बेहतर होती है.

सही किस्म और बीज की मात्रा चुनें

गेहूं की बुवाई के लिए हमेशा अपने इलाके के हिसाब से सुझाई गई उन्नत किस्म का ही चुनाव करें. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग, जबकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अलग किस्में सुझाई जाती हैं. डीबीडब्ल्यू 187, डीबीडब्ल्यू 303, एचडी 3471 और पीबीडब्ल्यू 826 जैसी किस्में अलग-अलग इलाकों और बुवाई की स्थितियों के लिए सुझाई गई हैं. समय पर बुवाई के लिए सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर 100 किलो बीज की जरूरत होती है. वहीं, देर से बुवाई करने पर बीज की मात्रा बढ़ाकर 125 किलो तक रखनी पड़ सकती है.



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कतारों में करें गेहूं की बुवाई

गेहूं की बुवाई सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन से करना अच्छा रहता है. इससे बीज सही गहराई पर पड़ता है और समय की भी बचत होती है. सामान्य तौर पर कतार से कतार की दूरी 20 से 23 सेंटीमीटर रखें. बीज को करीब 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं. इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.

खाद और सिंचाई का रखें ध्यान

खेत में खाद डालने से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं. इससे पता चलता है कि जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है. गेहूं में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की जरूरत होती है. इनकी मात्रा इलाके और मिट्टी के हिसाब से तय करें. नाइट्रोजन की पूरी खाद एक साथ न डालें. इसका कुछ हिस्सा बुवाई के समय और बाकी हिस्सा बाद में सिंचाई के साथ दें.

गेहूं में पहली सिंचाई बुवाई के करीब 20 से 25 दिन बाद जरूर करें. यह समय पौधों की जड़ों के मजबूत होने का होता है. इसके बाद फसल की जरूरत, मिट्टी और मौसम के हिसाब से 4 से 6 सिंचाई की जा सकती हैं.

खरपतवार और बीमारी से फसल बचाएं

गेहूं के खेत में गुल्ली-डंडा, बथुआ और दूसरी घास फसल के पोषक तत्व और पानी खींच लेती हैं. इसलिए समय रहते निराई-गुड़ाई करें. फसल में पीली रतुआ जैसे रोगों पर भी नजर रखें. पत्तियों पर पीली धारियां दिखने पर नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें.

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