Soil Health Card: अच्छी फसल लेने के लिए सिर्फ अच्छे बीज और समय पर सिंचाई करना ही काफी नहीं है. खेत की मिट्टी का सेहतमंद होना भी उतना ही जरूरी है. कई बार किसान बिना मिट्टी की जरूरत जाने ही खेत में यूरिया, डीएपी और दूसरी खाद डालते रहते हैं. इससे खेती का खर्च तो बढ़ता ही है साथ ही मिट्टी की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है.

ऐसे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए काफी काम की साबित हो सकती है. इस योजना के तहत खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है कि, फसल को किस खाद की कितनी जरूरत है. इससे किसान बेवजह खाद डालने से बच सकते हैं और खेती की लागत भी कम कर सकते हैं.

क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना?

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. इसका मकसद किसानों को उनके खेत की मिट्टी के बारे में सही जानकारी देना है. इसके लिए खेत से मिट्टी का नमूना लिया जाता है और उसे जांच के लिए लैब में भेजा जाता है. जांच पूरी होने के बाद किसान को एक रिपोर्ट यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है. इसमें बताया जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में मौजूद हैं और किन चीजों की कमी है.

मिट्टी के 12 मानकों की होती है जांच

इस योजना में मिट्टी की 12 जरूरी चीजों की जांच की जाती है. इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन जैसे पोषक तत्व शामिल हैं. इसके साथ ही मिट्टी की अम्लीयता, उसमें नमक की मात्रा और जैविक कार्बन की भी जांच होती है. इससे किसान को पता चलता है कि खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और कितनी खाद डालने की जरूरत है.



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कैसे कराएं मिट्टी की जांच?

मिट्टी की जांच कराने के लिए किसान कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं. विभाग गांवों से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करके जांच के लिए लैब में भेजता है. जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर किसानों को बताया जाता है कि, उनकी फसल के लिए कौन-सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए. किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच के लिए नजदीकी कृषि विभाग या मिट्टी जांच केंद्र से भी जानकारी ले सकते हैं.

किसानों को होंगे ये 3 बड़े फायदे

मिट्टी में जिस पोषक तत्व की जरूरत नहीं है, उसकी खाद डालने पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.

इससे खाद पर होने वाला बेवजह खर्च कम होगा.

जरूरत के हिसाब से खाद डालने से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है.

इससे लंबे समय तक जमीन की उपजाऊ ताकत बनाए रखने में मदद मिलती है.

फसल को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है.

इससे पैदावार और अनाज की क्वालिटी बेहतर करने में मदद मिल सकती है.

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