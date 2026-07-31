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बाढ़ में खत्म हो गया है आपका खेत? सरकार से ऐसे ले सकते हैं मुआवजा

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Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 31 Jul 2026 10:32 AM (IST)
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Flood Compensation: बारिश के मौसम में कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है. इससे किसानों की फसल और खेतों को बहुत नुकसान होता है. कई बार पूरी फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों को पैसों की दिक्कत होने लगती है. ऐसे में सरकार नुकसान झेलने वाले किसानों की मदद के लिए मुआवजा देती है. अगर आपका खेत भी बाढ़ में खराब हो गया है, तो आप भी इस मदद का फायदा उठा सकते हैं.

सबसे पहले दें जानकारी

अगर बाढ़ से आपकी फसल खराब हुई है, तो इसकी जानकारी जल्द से जल्द अपने गांव के लेखपाल, पटवारी या खेती से जुड़े सरकारी दफ्तर में दें. कई राज्यों में इसकी जानकारी ऑनलाइन भी दी जा सकती है. इसलिए अपने राज्य के नियम जरूर देख लें.

यह भी पढ़ें: PMFBY Claim Rejection: बार-बार रिजेक्ट हो रहा फसल बीमा का क्लेम? जानें बचने के तरीके

इसके बाद क्या होता है?

जानकारी मिलने के बाद सरकारी कर्मचारी आपका खेत देखने आते हैं. वे देखते हैं कि फसल को कितना नुकसान हुआ है. अगर नुकसान सही पाया जाता है, तो उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है. इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि आपको मुआवजे की रकम मिलेगी या नहीं.

किन कागजों की पड़ सकती है जरूरत?

मुआवजा लेने के लिए कुछ जरूरी कागज मांगे जा सकते हैं. इनमें आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, जमीन के कागज, फसल की जानकारी और मोबाइल नंबर शामिल हो सकते हैं. कुछ जगहों पर फॉर्म भी भरना पड़ता है.

पैसे कैसे मिलते हैं?

अगर आपकी जानकारी सही पाई जाती है और सभी जरूरी काम पूरे हो जाते हैं, तो सरकार मुआवजे की रकम सीधे आपके बैंक खाते में भेज देती है. यह रकम हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है. यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि नुकसान कितना हुआ है.

इन बातों का रखें ध्यान

बाढ़ के बाद जानकारी देने में देर न करें. सभी कागज सही रखें और जो भी जानकारी दें, वह बिल्कुल सही हो. अगर आपने फसल बीमा कराया है, तो वहां से भी मदद मिल सकती है. किसी भी तरह की जानकारी के लिए अपने जिले के सरकारी दफ्तर या कृषि अधिकारी से संपर्क करें.

अगर बाढ़ की वजह से आपका खेत खराब हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद का फायदा लेने के लिए समय पर जानकारी दें और जरूरी प्रक्रिया पूरी करें. इससे आपके नुकसान की कुछ भरपाई हो सकती है.

यह भी पढ़ें: हरियाणा में खेती के लिए मिल रही लाखों की सब्सिडी, जानें कैसे?

Published at : 31 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Crop Damage Flood Compensation
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