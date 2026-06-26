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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकम समय में तगड़ी कमाई के शॉर्टकट हैं ये औषधीय पौधे, खेती कर किसान बन रहे लखपति

कम समय में तगड़ी कमाई के शॉर्टकट हैं ये औषधीय पौधे, खेती कर किसान बन रहे लखपति

Medical Plants Farming Tips: पारंपरिक फसलों के मुकाबले औषधीय पौधों की आधुनिक खेती आज के समय में किसानों के लिए एक बेहतरीन वरदान साबित हो रही है. जान लें कैसे हो रहा है इससे मोटा मुनाफा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jun 2026 08:58 AM (IST)
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Medical Plants Farming Tips: खेती में बढ़ती लागत और पारंपरिक फसलों से घटते मुनाफे के चलते अब देश में बहुत से किसान औषधीय पौधों की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं. कम समय में बेहतर आमदनी और बाजार में लगातार बढ़ती मांग. आयुर्वेद, हर्बल प्रोडक्ट्स और फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ औषधीय फसलों की जरूरत तेजी से बढ़ी है. यही वजह है कि देश के कई किसान अब ऐसी फसलों को अपना रहे हैं जो कम जगह में भी अच्छी कमाई दे सकें. 

देशमें। कई अनुभवी किसान एक साथ दर्जनों औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं और नर्सरी के जरिए भी अतिरिक्त आय कमा रहे हैं. खास बात यह है कि इन पौधों की मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक बनी रहती है जिससे किसानों को बेहतर बाजार और बेहतर दाम दोनों मिल जाते हैं. जान लें कैसे किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रहे हैं औषधीय पौधे.

अश्वगंधा से लेकर स्टीविया की बाजार में खूब मांग

औषधीय पौधों की दुनिया काफी बड़ी है और इसमें कई ऐसी फसलें शामिल हैं जिनकी मांग सालभर बनी रहती है. अश्वगंधा, स्टीविया, कालमेघ, सफेद मूसली, तुलसी और एलोवेरा जैसे पौधे किसानों के बीच तेजी से पाॅपुलर हो रहे हैं. इनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं, हेल्थ सप्लीमेंट्स और हर्बल उत्पादों में बड़े पैमाने पर होता है. स्टीविया को प्राकृतिक मिठास के लिए जाना जाता है. 

जबकि अश्वगंधा की मांग हेल्थ सेक्टर में लगातार बढ़ रही है. इन फसलों की खेती में पारंपरिक फसलों की तुलना में कई बार कम पानी और कम देखभाल की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि छोटे स्तर पर खेती करने वाले किसान भी इन्हें आसानी से अपना रहे हैं. सही खरीदार और मार्केट लिंक मिलने पर इन पौधों से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है.

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नर्सरी और पौध उत्पादन से भी कमाई 

औषधीय पौधों की खेती का फायदा सिर्फ फसल बेचने तक सीमित नहीं है. कई किसान इन पौधों की नर्सरी तैयार कर पौधों की बिक्री से भी अच्छी कमाई कर रहे हैं. जब किसी औषधीय फसल की मांग बढ़ती है तो उसके पौधों की जरूरत भी बढ़ जाती है. ऐसे में नर्सरी का कारोबार आय का एक अलग सोर्स बन जाता है. 

अच्छी क्वालिटी वाले पौधे तैयार कर किसान दूसरे किसानों और संस्थानों को बेच सकते हैं. इससे सालभर इनकम आती रहती है. औषधीय पौधों की खेती और नर्सरी दोनों ही किसानों के लिए अच्छे बिजनेस साबित हो रहे है. यही वजह है कि औषधीय पौधों की खेती कई किसान अपना रहे हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jun 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Medicine Farming Tips Farming News
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