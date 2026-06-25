किस नस्ल की गधी देता है सबसे ज्यादा दूध? बाजार में मिलता है सोने का भाव

Donkey Milk Production: जब भी डेयरी बिजनेस की बात होती है तो आमतौर पर लोगों के दिमाग में गाय और भैंस का ही नाम आता है. लेकिन अब गधी का दूध को लेकर भी खूब चर्चा होती रहती है. क्यों इसका दूध भी काफी महंगा बिकता है.कई जगहों पर गधी का दूध हजारों रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है. यही वजह है कि पशुपालन से जुड़े लोग अब इस ओर भी ध्यान देने लगे हैं.

गधी के दूध को पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसकी अच्छी मांग है. मगर आपको बता दें गधी की सभी नस्लें बहुत ज्यादा दूध नहीं देतीं. लेकिन कुछ खास नस्लें ऐसी हैं जो दूसरी नस्लों की तुलना में कहीं ज्यादा दूध उत्पादन करती हैं और जिनका दूध काफी महंगा भी बिकता है. जान लें किस नस्ल की गधी देता है सबसे ज्यादा दूध?

मार्टिना फ्रांका नस्ल को माना जाता है सबसे बेहतर

दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गधियों की बात करें तो मार्टिना फ्रांका नस्ल का नाम सबसे ऊपर आता है. यह नस्ल इटली में पाई जाती है और अपने बड़े शरीर तथा बेहतर दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. अच्छी देखभाल और सही आहार मिलने पर यह गधी हर दिन 1 से 2 लीटर तक दूध दे सकती है. गधी के हिसाब से यह मात्रा काफी ज्यादा मानी जाती है.

इस नस्ल का दूध स्वाद में हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यही वजह है कि यूरोप के कई देशों में इसका इस्तेमाल बच्चों के पोषण, हेल्थ सप्लीमेंट और स्किन केयर उत्पादों में किया जाता है. दूध उत्पादन क्षमता के चलते यह नस्ल डेयरी फार्मिंग के लिए पहली पसंद मानी जाती है.

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क्यों बिकता है इतना महंगा दूध?

गधी के दूध की कीमत सुनकर लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो आपको बता दें गाय और भैंस की तरह गधी का दूध उपलब्ध नहीं होत है. यह काफी सीमित रहता है. जहां एक गाय या भैंस कई लीटर दूध देती है. वहीं गधी बहुत कम मात्रा में दूध देती है. इसके अलावा इसमें फैट कम और कुछ ऐसे पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं जो इसे खास बनाते हैं.

कॉस्मेटिक कंपनियां भी इस दूध का इस्तेमाल साबुन, क्रीम और स्किन केयर उत्पाद बनाने में करती हैं. बढ़ती मांग और कम सप्लाई के चलते बाजार में इसकी कीमत कई बार हजारों रुपये प्रति लीटर होती है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में गधी पालन अब एक नए और लाभदायक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है.

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