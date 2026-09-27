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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चररबी सीजन की बुआई से पहले खेत में कर लें ये काम, नहीं तो घट जाएगी पैदावार

रबी सीजन की बुआई से पहले खेत में कर लें ये काम, नहीं तो घट जाएगी पैदावार

आप चाहते हैं कि इस बार रबी सीजन में आपका खेत अच्छी पैदावार दे. तो फिर बुआई से ठीक पहले की जाने वाली यह गलतियां बिल्कुल भी न करें जिनसे आपकी कमाई डूब जाए. जान लीजिए कौनसे काम पहले कर लेेने हैं जरूरी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Sep 2026 03:37 PM (IST)
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अगर आप खेती से जुड़े हैं और आने वाले रबी सीजन में अपनी फसल से एकदम बढ़िया पैदावार लेना चाहते हैं. तो यह समय खेतों की जुताई और तैयारी से भी बढ़कर बहुत कुछ सोचने का है. अक्सर ऐसा होता है कि किसान बिना सोचे-समझे सिर्फ बीज और खाद डालकर फसल की बुआई शुरू कर देते हैं और बाद में पैदावार घटने पर परेशान होते हैं. अगर आप इस बार ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं. 

तो रबी सीजन की मुख्य बुआई से ठीक पहले खेत में यह जरूरी काम पहले ही कर लेना आपके लिए होगा. मौसम बदल रहा है और खेतों की मिट्टी को अगली फसल के लिए तैयार करने का यह बिल्कुल सही वक्त है. थोड़ी सी समझदारी और सही प्लानिंग अपनाकर आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं और बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि वे कौन से जरूरी काम हैं जिन्हें खेत में करना सबसे ज्यादा जरूरी है.

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मिट्टी की सेहत की जांच 

किसी भी फसल की बंपर पैदावार इस बात पर टिकी होती है कि उसके खेत की मिट्टी कितनी उपजाऊ और सेहतमंद है. बुआई करने से पहले सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि आप अपनी जमीन की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें और अपने सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद लें. सॉइल हेल्थ कार्ड यह बताता है कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किस चीज की अधिकता है. 

अक्सर किसान बिना जाने-समझे खेतों में यूरिया या डीएपी डाल देते हैं. जिससे न सिर्फ मिट्टी खराब होती है बल्कि पैसा भी पानी की तरह बह जाता है. मिट्टी की रिपोर्ट के हिसाब से ही खेत में खाद और उर्वरक डालने से पौधों को सही पोषण मिलता है. अगर समय रहते मिट्टी की स्थिति को समझ लिया जाए. तो फसल की ग्रोथ अच्छी रफ्तार से होती है और पैदावार घटती नहीं है. 


रबी सीजन की बुआई से पहले खेत में कर लें ये काम, नहीं तो घट जाएगी पैदावार

गहरी जुताई और पुरानी खरपतवारों की सफाई

मिट्टी की हेल्थ चेक करने के बाद दूसरा सबसे जरूरी काम होता है खेत की गहरी जुताई और उसकी बेहतरीन साफ-सफाई करना. खरीफ सीजन की फसल कटने के बाद खेत में पुरानी जड़ें, बचा-कुचा कचरा और फालतू घास-फूस यानी खरपतवार बचे रह जाते हैं. अगर इनकी समय पर सफाई न की जाए. तो यह आने वाली रबी फसल के बीजों को पनपने नहीं देते और बीमारियों को न्योता देते हैं.

खेत की कम से कम दो से तीन बार अच्छी तरह गहरी जुताई करवाएं ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ सके और उसे भरपूर धूप मिल सके. धूप लगने से मिट्टी के अंदर छिपे हुए हानिकारक कीड़े, उनके अंडे और फंगस अपने आप नष्ट हो जाते हैं. इसके बाद खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरी और समतल बना लें, ताकि नमी लंबे समय तक बनी रहे और बुआई के वक्त आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.


रबी सीजन की बुआई से पहले खेत में कर लें ये काम, नहीं तो घट जाएगी पैदावार

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खाद और सिंचाई का ध्यान

बुआई से ठीक पहले खाद और पानी का सही बैलेंस रख पाना ही खेती में अच्छे रिजल्ट दिलाता है.  खेत तैयार करते वक्त ही गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मीकंपोस्ट को मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए. जिससे जमीन की ताकत नेचुरल तरीके से मजबूत हो सके. इसके अलावा, बुआई के वक्त खेत में नमी की सही मात्रा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूखी मिट्टी में बीज ठीक से उग नहीं पाते हैं. 

अगर खेत में पानी कम लगे तो बुआई से पहले एक हल्की सिंचाई जरूर कर लें जिससे जमीन एकदम बढ़िया और उपजाऊ बनी रहे. केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल हमेशा जानकारों की सलाह और सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से ही करें. अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखकर रबी सीजन की शुरुआत करेंगे. तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और खेत बंपर पैदावार से लहलहा उठेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Rabi Season
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