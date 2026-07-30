#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFree Irrigation Scheme: इन योजनाओं में आज ही आवेदन करें किसान, फ्री मिलेगा बिजली-पानी

Free Irrigation Scheme: इन योजनाओं में आज ही आवेदन करें किसान, फ्री मिलेगा बिजली-पानी

Free Irrigation Scheme: अगर भी आप किसान है और पानी और बिजली के खर्च से छुटकारा पाना चाहते है, तो आज ही सरकार की इन योजनाओं में आवेदन करें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 30 Jul 2026 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

Free Irrigation Scheme: भारत में खेती को आसान और सस्ता बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बड़े कदम उठा रही हैं. किसानों का सबसे ज्यादा खर्च फसलों की सिंचाई, यानी पानी और बिजली पर होता हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसी खास सरकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली दी जा रही है. अगर आप भी एक किसान हैं या कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है. इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको आज ही आवेदन करना चाहिए. 

पीएम कुसुम योजना

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को डीजल और महंगे बिजली बिलों से छुटकारा दिलाना है.  इस योजना के तहत सरकार खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 90% तक सब्सिडी देती है. एक बार खेत में सोलर पंप लग जाने के बाद सूरज की रोशनी से मुफ्त बिजली बनती है, जिससे किसान जब चाहें अपने खेतों में मुफ्त सिंचाई कर सकते हैं. साथ ही अगर आपके खेत में जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है, तो आप उसे सरकारी बिजली कंपनी को बेचकर अलग से कमाई भी कर सकते हैं. 

राज्य सरकारों की मुफ्त बिजली योजनाएं 

केंद्र सरकार के अलावा अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी अपने स्तर पर किसानों को मुफ्त या बेहद सस्ती बिजली दे रही हैं. यूपी सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर रखा है. ऐसे ही राजस्थान में मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना के तहत किसानों को हर महीने 2,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है. मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे किसानों को 5 HP तक के कृषि पंपों के लिए पूरी तरह मुफ्त बिजली दे रही है. तमिलनाडु में पंजीकृत किसानों को कृषि पंपसेट चलाने के लिए हर दिन मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती है. 

यह भी पढ़ें: बकरी, मुर्गी या मछली पालन... सबसे ज्यादा सब्सिडी किसमें?

कैसे करें आवेदन?

इन योजनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है. किसान भाई केंद्र सरकार के आधिकारिक MyScheme Portal या राज्यों के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या ब्लॉक स्तर के कृषि कार्यालय में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, खसरा-खतौनी, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर होने चाहिए. 

यह भी पढ़ें: नर्सरी से पौधा खरीद रहे हैं, इन बातों का रखें ध्यान

Published at : 30 Jul 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kusum Yojana Solar Pump Subsidy Free Irrigation Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Free Irrigation Scheme: इन योजनाओं में आज ही आवेदन करें किसान, फ्री मिलेगा बिजली-पानी
इन योजनाओं में आज ही आवेदन करें किसान, फ्री मिलेगा बिजली-पानी
एग्रीकल्चर
Agricultural Export Process: मंडी पुराना कल्चर है! कैसे अपना माल सीधे विदेश पहुंचा सकते हैं किसान?
मंडी पुराना कल्चर है! कैसे अपना माल सीधे विदेश पहुंचा सकते हैं किसान?
एग्रीकल्चर
यूपी में डेयरी बिजनेस पर मिलेगी 11.80 लाख सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
यूपी में डेयरी बिजनेस पर मिलेगी 11.80 लाख सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
एग्रीकल्चर
Maharashtra Farm Loan Waiver Scheme 2026: सरकार का बड़ा ऐलान! इस राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का लोन माफ होगा
सरकार का बड़ा ऐलान! इस राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का लोन माफ होगा
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
मध्य प्रदेश
भोपाल प्रोटेस्ट: धरना खत्म होने के बाद भी 100% खरीद की मांग पर अड़े किसान
भोपाल प्रोटेस्ट: धरना खत्म होने के बाद भी 100% खरीद की मांग पर अड़े किसान
बॉलीवुड
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
दिल्ली NCR
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
इंडिया
E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा बयान, जानें संसद में क्या कहा?
E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा बयान, जानें संसद में क्या कहा?
ट्रेंडिंग
Video: सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
टेक्नोलॉजी
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget