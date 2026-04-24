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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDonald Trump On India: पहले कहा 'नरक', अब भारत को महान देश बताने लगे ट्रंप, पीएम मोदी को लेकर भी किया कमेंट, जानें इंडिया ने क्या कहा?

Donald Trump On India: पहले कहा 'नरक', अब भारत को महान देश बताने लगे ट्रंप, पीएम मोदी को लेकर भी किया कमेंट, जानें इंडिया ने क्या कहा?

Donald Trump On India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए हेलहोल (नरक) शब्द का इस्तेमाल किया था. इस बयान के बाद से विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद ट्रंप ने सफाई दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 07:55 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरक वाले बयान को लेकर भारत में विवाद खड़ा हो गया है. ट्रंप ने बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया था, जिसमें भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को हेलहोल (नरक) कहा गया था. इस बयान के सामने आने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया. इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, 'इस तरह की बातें न तो सही हैं और न ही यह भारत और अमेरिका के संबंधों की असल तस्वीर दिखाती हैं. उन्होंने कहा कि यह बयान बिना पूरी जानकारी के दिया गया है और इसमें अच्छी समझदारी की कमी दिखती है.'

हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद ट्रंप की तरफ से सफाई दी गई है. नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के जरिए जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताया है. दूतावास के प्रवक्ता के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि भारत एक शानदार देश है और उनके अच्छे संबंध हैं.

ये भी पढ़ें: US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब

भारत और चीन के लिए इस्तेमाल अपमानजनक शब्द

असल में नरक वाले बयान का मामला एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल टॉक शो के ट्रांसक्रिप्ट से जुड़ा है, जिसे ट्रंप ने खुद शेयर किया था. अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के शो में अमेरिका की जन्म से नागरिकता देने वाली नीति पर चर्चा हो रही थी. इस नीति के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला लगभग हर व्यक्ति अपने आप नागरिक बन जाता है, चाहे उसके माता-पिता किसी भी देश के हों. इस चर्चा के दौरान यह दावा किया गया कि कुछ लोग दूसरे देशों से गर्भावस्था के आखिरी समय में अमेरिका आते हैं, ताकि उनके बच्चे को वहां की नागरिकता मिल सके. इसी संबंध में भारत और चीन के लिए हेलहोल शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसने विवाद को जन्म दिया.

भारत के नेताओं ने दी प्रतिक्रिया

ट्रंप के बयान के बाद भारत के कई नेताओं ने रिएक्शन दिया. कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह भारत का अपमान है. पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वे इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाएं. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस बयान की तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि ट्रंप को भारत के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है और यह हर भारतीय का अपमान है.

ये भी पढ़ें: ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट, इजरायल बोला- वॉर के लिए US के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, क्या करेंगे ट्रंप

Published at : 24 Apr 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Citizenship Donald Trump World News In Hindi INDIA DONALD Trump
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