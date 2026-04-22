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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMilk Production In India: सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बना यूपी, दूसरे नंबर पर कौन?

Milk Production In India: सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बना यूपी, दूसरे नंबर पर कौन?

Milk Production In India: उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बनकर उभरा है, जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर है. जिससे देश में दूध और डेयरी उत्पादों की उपलब्धता भी बेहतर हो रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 22 Apr 2026 08:35 AM (IST)
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Milk Production In India: भारत के लगभग हर घर में दूध का इस्तेमाल होता है. इसे कैल्शियम और कई जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है. साथ ही भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देशों में से एक माना जाता है और यहां डेयरी सेक्टर तेजी से आगे भी बढ़ रहा है. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के मुताबिक, पूरी दुनिया में जितना भी दूध होता है, उसका लगभग 25% (एक-चौथाई) हिस्सा अकेले भारत से आता है. वही हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है. यह राज्य अकेले ही देश की कुल दूध जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है. इस उपलब्धि के पीछे किसानों की मेहनत, बेहतर नस्ल की गाय-भैंस और सरकारी योजनाओं का बड़ा योगदान माना जा रहा है. 

यूपी बना नंबर 1 दूध उत्पादक राज्य

यूपी में पिछले कुछ वर्षों में दूध उत्पादन में तेज वृद्धि देखने को मिली है. साल 2016-17 में जहां उत्पादन लगभग 277 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2024-25 तक यह बढ़कर करीब 388 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है.  यह राज्य भारत के कुल दूध उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत योगदान देता है. जो इसे भारत का सबसे बड़ा डेयरी राज्य बनाता है. यहां गांव-गांव में काफी ज्यादा डेयरी मौजूद हैं और किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन को भी आय का मुख्य जरिया बना रहे हैं. इसी कारण उत्तर प्रदेश देश में दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है.

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दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य?

आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूध उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है.  यहां भैंसों और देसी-विदेशी नस्ल की गायों से बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन होता है. जिससे डेयरी सेक्टर में तेजी से प्रगति हो रही है और यहां के किसान भी बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन कर रहे हैं. साथ ही राज्य में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का योगदान भी देश की दूध आपूर्ति में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

आखिर इन राज्यों में कैसे बढ़ रहा दूध उत्पादन?

 देश में दूध उत्पादन बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि उन्नत नस्ल के पशुओं का उपयोग, डेयरी टेक्नोलॉजी का विकास और किसानों को मिलने वाली सरकारी मदद. इसके अलावा सहकारी डेयरी संस्थाओं ने भी इस क्षेत्र को मजबूत किया है. इसके अलावा, ज्यादा उत्पादन होने से न केवल किसानों की आय बढ़ी है बल्कि देश में दूध और उससे बनने वाले उत्पाद जैसे दही, घी और पनीर की उपलब्धता भी बेहतर हुई है. यही वजह है कि भारत आज दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में सबसे आगे है. 

यह भी पढ़ेंः राजस्थान और यूपी में कहां मिलेंगे सबसे सस्ते ट्रैक्टर? यहां लगता है मेगा बाजार

Published at : 22 Apr 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Milk Production In India Utart Pradesh Milk Production Rajasthan Milk Production Largest Dairy State In India
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