इस राज्य के किसानों को मिलता है डबल बोनस, साल भर में बैंक अकाउंट में आते हैं कुल 12000 रुपये

MP Farmers Scheme: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इन दिनों खेती-किसानी काफी मुनाफे वाली और टेंशन-फ्री साबित हो रही है क्योंकि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार, दोनों का जबरदस्त साथ मिल रहा है. जहां देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए आर्थिक मदद दी जाती है. वहीं एमपी के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के रूप में एक एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है.

इन दोनों योजनाओं के संगम से अब राज्य के अन्नदाताओं के बैंक खातों में साल भर में कुल 12000 रुपये की सम्मान राशि पहुंच रही है. यह कदम न केवल छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल दे रहा है. बल्कि खेती की बढ़ती लागत के बीच उनके चेहरे पर मुस्कान भी ला रहा है.

एमपी के किसानों साल में 12000 रुपये

मध्य प्रदेश में किसानों को मिलने वाली यह सहायता असल में दो बड़ी योजनाओं का मिला-जुला रूप है. पहली योजना केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि है. जिसके तहत किसानों को तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना कर दिया है.

पहले राज्य सरकार सिर्फ 4000 रुपये देती थी. लेकिन अब इसे केंद्र की राशि के बराबर कर दिया गया है. इस तरह साल के अलग-अलग महीनों में किस्तों के जरिए किसानों को मिलने वाली कुल रकम 12000 रुपये हो जाती है.

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सीधे बैंक खाते में पहुंचती है किस्त

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते और न ही किसी बिचौलिए की जरूरत होती है. जैसे ही केंद्र की किस्त जारी होती है. उसके कुछ समय बाद राज्य सरकार भी अपनी किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर देती है. यह पैसा सीधे उस बैंक अकाउंट में पहुंचता है जो आधार से लिंक होता है.

योजना का लाभ पाने के लिए ये चीजें जरूरी

अगर आप भी इस डबल बेनिफिट वाली स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं. तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सबसे पहले किसान को पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है. क्योंकि राज्य की योजना का डेटा वहीं से लिया जाता है. इसके अलावा अपनी जमीन का रिकॉर्ड यानी लैंड सीडिंग और बैंक अकाउंट की ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी होनी चाहिए.

अगर आपके कागजात अधूरे हैं या बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा है. तो आपकी किस्त अटक सकती है. किसानों को चाहिए कि वे अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या पटवारी के जरिए अपना स्टेटस चेक करते रहें जिससे साल के 12000 रुपये बिना किसी रुकावट के उनके पास पहुंचते रहें.

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