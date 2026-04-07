देसी करेले की खेती में कम लागत और बंपर पैदावार, मार्केट में है भारी डिमांड

Desi Bitter Gourd Cultivation: देसी करेले की खेती आजकल किसानों के लिए किसी हरे सोने से कम नहीं है. क्योंकि बाजार में इसकी मांग 12 महीने बनी रहती है. हाइब्रिड के मुकाबले देसी करेले का स्वाद और इसके औषधीय गुण ग्राहकों को खूब पसंद आते हैं. इसलिए वे इसे ऊंची कीमतों पर भी खरीदने को तैयार रहते हैं. अगर आप कम जमीन और कम बजट में खेती शुरू करना चाहते हैं.

तो देसी करेला आपके लिए सबसे मुनाफे वाला सौदा साबित हो सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फसल बहुत कम समय में तैयार हो जाती है और इसमें देखरेख की जरूरत भी दूसरी सब्जियों के मुकाबले काफी कम पड़ती है. महज डेढ़ बीघे की फसल में कमा सकते हैं खूब मुनाफा.

कम लागत में बंपर कमाई

अगर आप डेढ़ बीघा जमीन पर देसी करेले की खेती करते हैं. तो मुनाफे का गणित जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इसमें बीज, खाद, मचान की लकड़ी और मजदूरी मिलाकर करीब 15 से 20 हजार रुपये की शुरुआती लागत आती है.

डेढ़ बीघे की फसल से आप सीजन के दौरान करीब 40 से 50 क्विंटल तक पैदावार आसानी से ले सकते हैं, जो काफी शानदार है.

अगर मंडी में औसत भाव 30 से 40 रुपये किलो भी मिले, तो आप डेढ़ से दो लाख रुपये तक की कमाई आराम से कर सकते हैं.

लागत निकालने के बाद भी आपको सवा लाख से डेढ़ लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा मिल जाता है. यह कमाई महज 3 से 4 महीनों की मेहनत में संभव है, जो किसी भी पारंपरिक खेती से कहीं ज्यादा है.

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मार्केट में काफी डिमांड

आजकल हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता ने देसी सब्जियों के बाजार को काफी बड़ा कर दिया है. देसी करेला अपने मध्यम साइज और गहरे हरे रंग की वजह से मंडी में दूर से ही चमकता है और जल्दी बिक जाता है.

डायबिटीज और शुगर के मरीजों के लिए इसे रामबाण माना जाता है. यही वजह है कि बड़े शहरों की मंडियों में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती.

हाइब्रिड के मुकाबले देसी करेला जल्दी खराब नहीं होता. जिससे इसे लंबी दूरी के बाजारों तक भेजना और स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है.

सीजन के समय अगर आप अपनी फसल को सही मंडी तक पहुंचा दें, तो इसकी कीमत 50 रुपये किलो के पार भी चली जाती है. कम समय में ज्यादा कैश देने वाली यह फसल छोटे किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है.

पैदावार बढ़ाने के स्मार्ट टिप्स

बंपर पैदावार के लिए सबसे जरूरी है मिट्टी की तैयारी और बीज लगाने का सही तरीका. दोमट मिट्टी और सही जल निकासी इसके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मानी जाती है.

बुवाई से पहले खेत में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट का भरपूर इस्तेमाल करें. जिससे पौधों की ग्रोथ शुरू से ही बिजली की रफ्तार से हो.

बीजों को सीधे खेत में लगाने के बजाय अगर आप नर्सरी तैयार करके पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे, तो पौधों के मरने की गुंजाइश न के बराबर रह जाएगी.

समय-समय पर निराई-गुड़ाई करते रहें और सिंचाई का खास ख्याल रखें जिससे कि खेत में नमी बनी रहे. इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप डेढ़ बीघे जमीन से भी देसी करेले के जरिए अपनी किस्मत चमका सकते हैं.

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