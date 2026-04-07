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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरPM Kisan Maandhan Yojana: इस योजना में किसानों को हर महीने मिलती है 3000 रुपये की पेंशन, बस करना होगा यह काम

PM Kisan Maandhan Yojana: इस योजना में किसानों को हर महीने मिलती है 3000 रुपये की पेंशन, बस करना होगा यह काम

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है. इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Apr 2026 06:23 AM (IST)
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है. इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाती है.

PM Kisan Maandhan Yojana: देशभर के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है. जिनके जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जा रही है. वहीं इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना भी एक है. जिसके जरिए किसानों को बुढ़ापे में नियमित आय का सहारा मिलता है. खास बात यह है कि जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं. वह इस पेंशन योजना से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और दोहरा फायदा उठा सकते हैं.

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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है. इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाती है. यानी सालाना 36,000 रुपये की आय सुनिश्चित होती है, जिससे बुजुर्ग किसानों को आर्थिक सहारा मिल मिलता है.
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है. इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाती है. यानी सालाना 36,000 रुपये की आय सुनिश्चित होती है, जिससे बुजुर्ग किसानों को आर्थिक सहारा मिल मिलता है.
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जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड है. वह इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं. पीएम किसान के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. इसी राशि से किसान मान धन योजना के लिए आवश्यक महीने का योगदान भी किया जा सकता है. इसके लिए अलग से जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है.
जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड है. वह इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं. पीएम किसान के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. इसी राशि से किसान मान धन योजना के लिए आवश्यक महीने का योगदान भी किया जा सकता है. इसके लिए अलग से जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है.
Published at : 07 Apr 2026 06:23 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Maandhan Yojana Farmer Pension Scheme Pension For Farmers Farmers Pension Plan

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