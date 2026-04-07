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PM Kisan Maandhan Yojana: इस योजना में किसानों को हर महीने मिलती है 3000 रुपये की पेंशन, बस करना होगा यह काम
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है. इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसानों को हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाती है.
PM Kisan Maandhan Yojana: देशभर के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है. जिनके जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जा रही है. वहीं इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना भी एक है. जिसके जरिए किसानों को बुढ़ापे में नियमित आय का सहारा मिलता है. खास बात यह है कि जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं. वह इस पेंशन योजना से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और दोहरा फायदा उठा सकते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 06:23 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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