जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड है. वह इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं. पीएम किसान के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. इसी राशि से किसान मान धन योजना के लिए आवश्यक महीने का योगदान भी किया जा सकता है. इसके लिए अलग से जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है.