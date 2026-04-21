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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबकरी फार्म डालना चाहते हैं, जानें किस नस्ल के बकरे देंगे सबसे ज्यादा मुनाफा?

बकरी फार्म डालना चाहते हैं, जानें किस नस्ल के बकरे देंगे सबसे ज्यादा मुनाफा?

Goat Farming Tips: बकरी पालन आज के दौर का एक स्मार्ट और हाई-रिटर्न बिजनेस बन चुका है. जिसे छोटे लेवल से भी शुरू किया जा सकता है. सही नस्ल से आप कम समय में अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Apr 2026 12:48 PM (IST)
Goat Farming Tips: बकरी पालन आज के दौर का एक स्मार्ट और हाई-रिटर्न बिजनेस बन चुका है. जिसे छोटे लेवल से भी शुरू किया जा सकता है. सही नस्ल से आप कम समय में अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं.

किसानों के लिए बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग सिर्फ एक पारंपरिक काम नहीं रह गया है. बल्कि यह एक मुनाफे वाला बिजनेस बन चुका है. अगर आप भी कम निवेश में तगड़ी कमाई वाला कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बकरी पालन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

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इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की जा सकती है. आपको बहुत बड़ी जमीन या महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती. बस आपको बकरियों के रहने के लिए साफ-सुथरी जगह और उनके खान-पान का बेसिक मैनेजमेंट करना होता है. थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आप अपनी यूनिट खड़ी कर सकते हैं.
इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की जा सकती है. आपको बहुत बड़ी जमीन या महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती. बस आपको बकरियों के रहने के लिए साफ-सुथरी जगह और उनके खान-पान का बेसिक मैनेजमेंट करना होता है. थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आप अपनी यूनिट खड़ी कर सकते हैं.
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मुनाफा कमाने के लिए सही नस्ल का चुनाव करना सबसे जरूरी स्टेप है. अगर आप दूध और मांस दोनों के लिए काम करना चाहते हैं तो जमुनापारी नस्ल की बकरियां बेस्ट मानी जाती हैं. ये साइज में बड़ी होती हैं और इनका वजन भी तेजी से बढ़ता है. इनकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है जिससे कमाई पक्की हो जाती है.
मुनाफा कमाने के लिए सही नस्ल का चुनाव करना सबसे जरूरी स्टेप है. अगर आप दूध और मांस दोनों के लिए काम करना चाहते हैं तो जमुनापारी नस्ल की बकरियां बेस्ट मानी जाती हैं. ये साइज में बड़ी होती हैं और इनका वजन भी तेजी से बढ़ता है. इनकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है जिससे कमाई पक्की हो जाती है.
Published at : 21 Apr 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Goat Farming Goats Farming News

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