बकरी फार्म डालना चाहते हैं, जानें किस नस्ल के बकरे देंगे सबसे ज्यादा मुनाफा?

मुनाफा कमाने के लिए सही नस्ल का चुनाव करना सबसे जरूरी स्टेप है. अगर आप दूध और मांस दोनों के लिए काम करना चाहते हैं तो जमुनापारी नस्ल की बकरियां बेस्ट मानी जाती हैं. ये साइज में बड़ी होती हैं और इनका वजन भी तेजी से बढ़ता है. इनकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है जिससे कमाई पक्की हो जाती है.