अपने फार्महाउस पर आज ही बो दें 300 रुपये का यह पौधा, 10 साल बाद बना देगा करोड़पति 

Chandan Tree Farming: कई बार लागत भी पूरी नहीं निकलती और कुछ किसान कर्ज के दबाव में बेहद मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पारंपरिक खेती से हटकर नई और फायदेमंद फसलें अपनाते हैं और लाखों-करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं. ऐसी ही एक फसल चंदन की खेती की है. चंदन का पेड़ महंगा बिकता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा है. अगर सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो यह किसानों को करोड़ों रुपये का मुनाफा दे सकता है.

बता दें कि चंदन का पेड़ अपनी खुशबू और महंगी लकड़ी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. चंदन के पेड़ की लकड़ी, इसका तेल और खुशबूदार भाग अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगा बिकता है. इसका इस्तेमाल इत्र, आयुर्वेदिक दवाओं, पूजा-पाठ और अन्य उत्पादों में किया जाता है. दुनिया भर में चंदन की मांग इतनी ज्यादा है कि मौजूदा उत्पादन इसे पूरा नहीं कर पाता, इसलिए इसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है. जो किसान चंदन की खेती करते हैं, उन्हें लंबे समय में बहुत अच्छा मुनाफा होता है.

10 से 15 साल में तैयार होता है पेड़

चंदन के पेड़ दो तरह से उगाए जा सकते हैं. जिसमें पहली जैविक खेती है. इसमें पेड़ आमतौर पर 10 से 15 साल में तैयार हो जाते हैं. वहीं दूसरा तरफ पारंपरिक खेती है, जिसमें पेड़ को आमतौर पर 20 से 25 साल तैयार होने का समय लगता है. शुरुआती वर्षों में इसकी ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. हालांकि जैसे-जैसे पेड़ बड़ा होता है और उसमें खुशबू आने लगती है, जिससे उसकी सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है. उसे चोरी और जानवरों से बचाना जरूरी हो जाता है. चंदन रेतीली और बर्फीली जमीन के अलावा हर तरह की मिट्टी में उग सकता है. लेकिन खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए. विशेषज्ञों के अनुसार 6.5 से 7.5 pH वाली मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है.

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एक एकड़ में लग सकते हैं सैकड़ों पौधे

चंदन की खेती की सबसे खास बात यह है कि कम लागत में इसकी शुरुआत की जा सकती है. रिपोर्ट के अनुसार एक एकड़ जमीन में कम से कम 400 से 600 चंदन के पौधे लगाए जा सकते हैं. चंदन एक ऐसा पौधा है जिसे अकेले नहीं लगाया जाता, इसके साथ दूसरे सहायक पौधे भी लगाने पड़ते हैं ताकि इसका विकास बेहतर हो सके. जिसमें किसान नीम, अरहर या अन्य उपयुक्त पौधों के साथ इसकी खेती कर सकते हैं. वहीं चंदन की खेती का मुनाफा बेहद अच्छा होता है. बता दें कि एक चंदन का पेड़ सालाना 3 से 5 लाख रुपये तक कमा सकता है. साथ ही 5 से 10 पेड़ों पर सालाना आय 30 लाख रुपये तक हो सकती है. अगर पौधों की सही देखभाल की जाए तो आने वाले वर्षों में यह खेत को एक बड़ी संपत्ति में बदल सकता है.

करोड़ों तक पहुंच सकती है कमाई

चंदन की खेती को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कमाई को लेकर होती है. विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार एक पेड़ तैयार होने के बाद लाखों रुपये तक की कमाई दे सकता है. वहीं बड़ी संख्या में पेड़ होने पर कुल आय करोड़ों रुपये तक पहुंचने की संभावना बताई जाती है. चंदन की खेती में शुरुआती निवेश बहुत कम है, क्योंकि एक पौधे की कीमत लगभग 300 रुपये है. फिर पेड़ तैयार होने के बाद हर पेड़ से लगभग 5 से 8 लाख रुपये तक की कमाई हो सकती है. वही अगर एक एकड़ में अधिकतम पौधे लगाए जाएं तो 12-15 साल में कुल मुनाफा करीब 30 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यह खेती लंबे समय का निवेश है, जिसमें एक बार मेहनत और निवेश करने के बाद सालों बाद भारी फायदा मिलता है.

बता दें कि चंदन के पेड़ के लिए मिट्टी और जलवायु का सही चयन बहुत जरूरी है. यह पेड़ 6.5 से 7.5 pH वाली मिट्टी में सबसे अच्छे से उगता है, जो इसे पोषण और मजबूती देता है. यह पेड़ 12°C से 35°C के बीच आसानी से बढ़ सकता है. हालांकि चंदन बंजर, रेतीली या पथरीली जमीन में भी उग सकता है, लेकिन जलभराव वाली जमीन इसके लिए हानिकारक है. इसलिए खेत में पानी जमा न होने दें और मिट्टी को हल्की और पर्याप्त ढलान वाली रखें, जिससे पेड़ तेजी से और हेल्दी तरीके से बढ़ सकें.

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