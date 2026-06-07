अपने खेत में करें सफेद बैंगन की खेती, यहां से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन बीच

White Brinjal Farming Tips: खेती-किसानी के क्षेत्र में इन दिनों नए-नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल रहे है. लोग ट्रेडिशनल सब्जियों को छोड़कर कुछ अलग और यूनीक वैरायटी उगाना पसंद कर रहे हैं. जिससे उन्हें मार्केट में बेहतर दाम मिल सकें. इसी कड़ी में सफेद बैंगन यानी व्हाइट ब्रिनजल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की पूसा लैब ने सफेद बैंगन की एक बेहतरीन उन्नत किस्म पूसा सफेद बैंगन-1 तैयार की है.

जो बेहद कम समय में बंपर पैदावार देती है. किसानों और बागवानी के शौकीनों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होने वाली इस वैरायटी के प्रीमियम क्वालिटी बीज राष्ट्रीय बीज निगम ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा है. जिन्हें आप घर बैठे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं. जान लीजिए पूरी खबर.

जानें सफेद बैंगन उगाने का सही तरीका

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इसे उगाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त धूप की जरूरत होती है. बेहतर पैदावार के लिए रोपाई से पहले बीजों का उपचार करना और खेतों में समय पर संतुलित खाद-उर्वरक डालना बेहद जरूरी है. अगर आप नियमित सिंचाई का ध्यान रखते हैं. तो यह वैरायटी कम पानी और बदलते मौसम की चुनौतियों में भी शानदार रिजल्ट देती है.

बुवाई का परफेक्ट टाइम

सफेद बैंगन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बीज बोने के महज 50 से 55 दिनों के भीतर फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. इसकी बुवाई के लिए उत्तर भारत में फरवरी से मार्च और जून से जुलाई का समय सबसे बेस्ट माना जाता है जबकि दक्षिण भारत के किसान इसे लगभग पूरे साल उगा सकते हैं.

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घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें ऑनलाइन बीज

अगर आप भी अपने खेत या किचन गार्डन के लिए यह बीज खरीदना चाहते हैं. तो आपको कहीं बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. राष्ट्रीय बीज निगम के ऑनलाइन स्टोर पर जाकर आप इसे बेहद किफायती दाम में बुक कर सकते हैं. इस एडवांस किस्म के 10 ग्राम बीज के पैकेट की कीमत मात्र 80 रुपये निर्धारित की गई है. ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद यह सीधे आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा.

उठाएं बंपर पैदावार का फायदा

मार्केट में सफेद बैंगन अपनी यूनिक रंगत और बेहतरीन स्वाद की वजह से बहुत अच्छे दामों पर बिकता है. ऐसे में मात्र 80 रुपये का यह छोटा सा इन्वेस्टमेंट किसानों को कम लागत में बहुत ही शानदार और भरपूर उत्पादन देकर उनकी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकता है.

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