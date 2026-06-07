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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने खेत में करें सफेद बैंगन की खेती, यहां से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन बीच

अपने खेत में करें सफेद बैंगन की खेती, यहां से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन बीच

White Brinjal Farming Tips: खेत या होम गार्डन में शानदार पैदावार के लिए पूसा सफेद बैंगन-1 की खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसके प्रीमियम बीज मात्र 80 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर घर मंगाए जा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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White Brinjal Farming Tips: खेती-किसानी के क्षेत्र में इन दिनों नए-नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल रहे है. लोग ट्रेडिशनल सब्जियों को छोड़कर कुछ अलग और यूनीक वैरायटी उगाना पसंद कर रहे हैं. जिससे उन्हें मार्केट में बेहतर दाम मिल सकें. इसी कड़ी में सफेद बैंगन यानी व्हाइट ब्रिनजल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की पूसा लैब ने सफेद बैंगन की एक बेहतरीन उन्नत किस्म पूसा सफेद बैंगन-1 तैयार की है. 

जो बेहद कम समय में बंपर पैदावार देती है. किसानों और बागवानी के शौकीनों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होने वाली इस वैरायटी के प्रीमियम क्वालिटी बीज राष्ट्रीय बीज निगम ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा है. जिन्हें आप घर बैठे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं. जान लीजिए पूरी खबर.

जानें सफेद बैंगन उगाने का सही तरीका

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इसे उगाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त धूप की जरूरत होती है. बेहतर पैदावार के लिए रोपाई से पहले बीजों का उपचार करना और खेतों में समय पर संतुलित खाद-उर्वरक डालना बेहद जरूरी है. अगर आप नियमित सिंचाई का ध्यान रखते हैं. तो यह वैरायटी कम पानी और बदलते मौसम की चुनौतियों में भी शानदार रिजल्ट देती है.

बुवाई का परफेक्ट टाइम

सफेद बैंगन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बीज बोने के महज 50 से 55 दिनों के भीतर फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. इसकी बुवाई के लिए उत्तर भारत में फरवरी से मार्च और जून से जुलाई का समय सबसे बेस्ट माना जाता है जबकि दक्षिण भारत के किसान इसे लगभग पूरे साल उगा सकते हैं. 

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घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें ऑनलाइन बीज 

अगर आप भी अपने खेत या किचन गार्डन के लिए यह बीज खरीदना चाहते हैं. तो आपको कहीं बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. राष्ट्रीय बीज निगम के ऑनलाइन स्टोर पर जाकर आप इसे बेहद किफायती दाम में बुक कर सकते हैं. इस एडवांस किस्म के 10 ग्राम बीज के पैकेट की कीमत मात्र 80 रुपये निर्धारित की गई है. ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद यह सीधे आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा. 

उठाएं बंपर पैदावार का फायदा

मार्केट में सफेद बैंगन अपनी यूनिक रंगत और बेहतरीन स्वाद की वजह से बहुत अच्छे दामों पर बिकता है. ऐसे में मात्र 80 रुपये का यह छोटा सा इन्वेस्टमेंट किसानों को कम लागत में बहुत ही शानदार और भरपूर उत्पादन देकर उनकी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकता है. 

यह भी पढ़ें: घर के किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं मोरिंगा, टेस्ट से लेकर सेहत तक है रामबाण

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Brinjal Farming Tips White Brinjal
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