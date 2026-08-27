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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरधान-जूट छोड़ करें इस चीज की खेती, हर साल होगी 9 लाख की कमाई

धान-जूट छोड़ करें इस चीज की खेती, हर साल होगी 9 लाख की कमाई

धान और जूट की से भी बेहद कम लागत में कम देखभाल में यह फसल आपको अच्छा मुनाफा देगी. इससे एक एकड़ की खेती में हर साल 9 लाख रुपये का पक्का नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं. जान लीजिए इसका पूरा गणित.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Aug 2026 02:45 PM (IST)
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पारंपरिक तौर पर धान और जूट की खेती करने वाले किसान अक्सर मौसम की मार, भारी मजदूरी और मंडियों में गिरते दामों से परेशान रहते हैं. दिन-रात की मेहनत और पानी की भारी बर्बादी के बाद भी हाथ में मुनाफा बहुत कम आ पाता है. ऐसे में अब वक्त आ गया है कि किसान घाटे की पुरानी खेती छोड़कर ज्यादा मुनाफे वाली चीजों की ओर रुख करें. देश के कई किसान अब धान और जूट के बजाय काली मिर्च की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं. 

मसालों का राजा कही जाने वाली काली मिर्च की घरेलू और ग्लोबल मार्केट में सालभर जबरदस्त डिमांड रहती है. इसके लिए आपको बहुत बड़े रकबे की ओर दिन-रात की निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती. अगर सही तकनीक, उन्नत किस्मों के साथ इसका फार्म तैयार किया जाए. तो एक एकड़ जमीन से भी हर साल आराम से 9 लाख रुपये की कमाई पक्की की जा सकती है.

काली मिर्च लगाने का सही तरीका 

काली मिर्च की सीधी खेती के लिए खेत का ढांचा सही तरीके से तैयार करना सबसे जरूरी काम है. यह एक बेल वाली फसल है. जिसे ऊपर चढ़ाने के लिए पूरे खेत में कंक्रीट के खंभे या मजबूत बांस के पोल्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता है. पौधों को लगाने के लिए 8x8 या 10x10 फीट की दूरी पर 2x2 फीट के गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं. 

इन गड्ढों में सड़ी हुई गोबर की खाद, केंचुआ खाद और नीम की खली भरकर अच्छी उपजाऊ मिट्टी तैयार की जाती है. बाजार में पन्नियूर-1, करिमुंडा और सुभकरा जैसी उन्नत किस्में मौजूद हैं जो अकेले दम पर बंपर पैदावार देती हैं. अच्छी ग्रोथ के लिए हल्की छाया और हवा में नमी का होना फायदेमंद रहता है. बुवाई के बाद पौधों की जड़ों में पानी के लिए ड्रिप इरिगेशन लाइन बिछाएं. जिससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचे और बर्बादी बिल्कुल न हो.


धान-जूट छोड़ करें इस चीज की खेती, हर साल होगी 9 लाख की कमाई

पौधों की देखभाल, कटाई और प्रोसेसिंग का तरीका

खेत तैयार होने के बाद शुरुआती दो साल तक बेलों को खंभों पर सही डायरेक्शन में चढ़ाने और उनकी कटाई-छंटाई पर ध्यान देना होता है. तीसरे साल से लताओं पर हरे दानों के गुच्छे यानी बालियां लटकना शुरू हो जाती हैं. जब ये गुच्छे हल्के पीले या लाल रंग के होने लगें तब इनकी सावधानी से तुड़ाई की जाती है. तुड़ाई के बाद दानों को डंडियों से अलग किया जाता है और फिर उबलते पानी में 1-2 मिनट डालकर तुरंत निकाल लिया जाता है. 

इसके बाद इन्हें तेज धूप में 4 से 5 दिनों तक सुखाया जाता है. धूप में सूखते ही दानों की बाहरी त्वचा सिकुड़कर गहरे काले रंग की हो जाती है और शानदार खुशबूदार काली मिर्च तैयार हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आलू-प्याज की तरह जल्दी सड़ती नहीं है. इसे महीनों तक आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है.

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ऐसे होगी 9 लाख तक की कमाई

एक एकड़ में पोल सिस्टम से लगभग 700 से 800 काली मिर्च की बेलें आसानी से लगाई जा सकती हैं. जब पौधे पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं, तो एक स्वस्थ बेल से हर साल औसतन 3 से 4 किलो सूखी काली मिर्च मिलती है. इस तरह एक एकड़ खेत से सालाना करीब 2200 से 2500 किलो तक का बंपर कुल उत्पादन मिल जाता है. होलसेल मार्केट में ग्रेडिंग वाली अच्छी काली मिर्च का रेट औसतन 500 से 600 रुपये प्रति किलो के बीच टिका रहता है. 


धान-जूट छोड़ करें इस चीज की खेती, हर साल होगी 9 लाख की कमाई

इस हिसाब से आपकी पूरी फसल मंडी में 11 से 12 लाख रुपये में आसानी से बिक जाती है. खाद, ड्रिप, बिजली और मजदूरों का सालाना 2 से 2.5 लाख रुपये का खर्च निकाल भी दें. तो भी हर साल 9 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट सीधे आपके बैंक खाते में आता है. धान और जूट के मुकाबले इसके प्राॅफिट को देखें तो यह कहीं ज्यादा है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Aug 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Black Pepper Farming Tips
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