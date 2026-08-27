1 बीघा जमीन है तो 5 तरह से होगी इनकम, ऐसे बनाएं पूरा प्लान
अब पारंपरिक खेती छोड़िए और जानिए जमीन से हर दिन लगातार कमाई कीजिए. महज 1 बीघा खेत और पूरे साल 5 अलग-अलग तरीकों से बंपर कमाई की जा सकती है. जान लें इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे काम करती है.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 Aug 2026 01:03 PM (IST)
अगर आपके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है. तो पुराने तरीके छोड़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल अपनाएं. थोड़ी सी जमीन को अलग-अलग सेक्टर्स में बांटकर 5 अलग-अलग तरीकों से इनकम बनाई जा सकती है. पॉलीहाउस, हाइड्रोपोनिक्स, मछली, मुर्गी और पशुपालन का यह शानदार तरीका आपकी जमीन से 365 दिन तगड़ा मुनाफा निकाल कर देगा.
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खेत के सबसे बड़े हिस्से में एक छोटा और मार्डन पॉलीहाउस सेटअप तैयार करें. इसमें रंग-बिरंगी शिमला मिर्च, खीरा, चेरी टमाटर और ब्रोकली जैसी ऑफ-सीजन महंगी सब्जियां लगाएं. पॉलीहाउस में मौसम की मार और कीटों का कोई खतरा नहीं रहता. कंट्रोल्ड टेंपरेचरर की वजह से पैदावार सामान्य से तीन गुना ज्यादा मिलती है और मार्केट में इसका रेट हमेशा सबसे ऊपर रहता है.
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पॉलीहाउस के अंदर ही वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोपोनिक यूनिट फिट करें. बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और न्यूट्रिएंट्स के सहारे लेट्यूस, पालक, स्ट्रॉबेरी और विदेशी हर्ब्स उगाएं. इसमें पानी की 90% तक बचत होती है और बेहद कम जगह में कई लेयर में फसलें तैयार हो जाती हैं. कैफे, होटल्स और सुपरमार्केट्स में इनकी लगातार डिमांड रहती है,.
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खेत के एक हिस्से में छोटा पक्का टैंक बनाकर मछली पालन शुरू करें. इसमें रोहू, कतला या तिलापिया जैसी तेजी से बढ़ने वाली मछलियां पालें. सबसे खास बात यह है कि मछली के टैंक से निकलने वाला वेस्ट पानी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है. इस पानी को पॉलीहाउस और हाइड्रोपोनिक फसलों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें जिससे पौधों की ग्रोथ दोगुनी होगी.
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मछली टैंक के बगल में बैकयार्ड मुर्गी पालन का शेड लगाएं. 100 से 150 देसी या कड़कनाथ मुर्गियों से रोजाना अंडे और मीट की लगातार बिक्री होगी. मुर्गियों की बीट मछली के लिए बेहतरीन प्राकृतिक भोजन का काम करती है. यह सेटअप बिना किसी एक्सट्रा खर्च के मुर्गियों और मछलियों दोनों को एक साथ बहुत कम लागत में तैयार कर देता है.
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खेत के आखिरी छोर पर 2-3 अच्छी नस्ल की दुधारू गाय या भैंस का छोटा पशु बाड़ा बनाएं. रोजाना 20 से 30 लीटर शुद्ध दूध सीधे लोकल कस्टमर्स को बेचकर हर सुबह पक्की कमाई होगी. इनके लिए जरूरी हरा चारा फार्म के खाली किनारों से मिल जाएगा. डेयरी से आने वाला यह डेली कैश फ्लो आपके पूरे फार्म के रोजमर्रा के खर्चे आसानी से चलाएगा.
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पशुओं से मिलने वाले गोबर-कचरे को प्रोसेस करने के लिए वर्मीकंपोस्ट बेड बनाएं. यह ऑर्गेनिक खाद आपके पॉलीहाउस और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पौधों की खुराक बनेगी. इससे बाहर से महंगी केमिकल खाद खरीदने का खर्च पूरी तरह जीरो हो जाएगा. बची हुई ऑर्गेनिक खाद को पैकेट में पैक करके बेचकर और कमाई कर सकते हैं
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इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल की सबसे बड़ा फायदा इसका जीरो-वेस्ट साइकिल है. एक यूनिट का वेस्ट दूसरी यूनिट के लिए जरूरी इनपुट बन जाता है. मछली का पानी पौधों में, मुर्गियों की बीट मछलियों के काम, और गोबर से बनी खाद पूरी खेती को संभालती है. इससे लागत न के बराबर रह जाती है और आपकी जेब में शुद्ध मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है.
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1 बीघा जमीन पर यह 5-लेयर मॉडल आपको किसी भी बड़े बिजनेस से ज्यादा सेफ और लगातार आमदनी देगा. दूध और सब्जियों से रोज का कैश, अंडों-मुर्गियों से हर हफ्ते का पैसा, मछलियों से तिमाही कमाई और खाद से एक्सट्रा मुनाफा मिलेगा. अगर सही प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के साथ उतरें तो छोटी सी जमीन आपको बड़ा लखपति बना देगी.