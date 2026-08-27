1 बीघा जमीन है तो 5 तरह से होगी इनकम, ऐसे बनाएं पूरा प्लान

खेत के आखिरी छोर पर 2-3 अच्छी नस्ल की दुधारू गाय या भैंस का छोटा पशु बाड़ा बनाएं. रोजाना 20 से 30 लीटर शुद्ध दूध सीधे लोकल कस्टमर्स को बेचकर हर सुबह पक्की कमाई होगी. इनके लिए जरूरी हरा चारा फार्म के खाली किनारों से मिल जाएगा. डेयरी से आने वाला यह डेली कैश फ्लो आपके पूरे फार्म के रोजमर्रा के खर्चे आसानी से चलाएगा.