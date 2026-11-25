How To Start Turmeric Farming: अगर आप भी पारंपरिक फसलों के अलावा खेती से अच्छी कमाई के लिए दूसरी फसल की तलाश में हैं तो हल्दी की खेती शुरू कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. साथ ही दवाईयों और कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इस वजह से बाजार में साल भर इसकी डिमांड रहती है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत ये हैं कि, एक बार बुवाई करने के बाद फसल लगभग 7 से 9 महीने में तैयार हो जाती है. अगर आपके पास 2 बीघा जमीन है तो आप छोटे स्तर से इसकी खेती शुरू कर सकते हैं. ऐसे में यहां आइए जानते हैं कि, 2 बीघे में हल्दी की खेती कैसे करें और इससे कितनी कमाई हो सकती है.

हल्दी की खेती के लिए कैसी होनी चाहिए जमीन?

हल्दी की अच्छी पैदावार के लिए ऐसी जमीन चुनें, जहां पानी जमा न होता हो.

बलुई दोमट या दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है.

खेत में पानी रुकने से हल्दी की गांठें सड़ सकती हैं.

बुवाई से पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लें.

खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से भी फसल को फायदा मिलता है.

कब और कैसे करें हल्दी की बुवाई?

हल्दी की बुवाई आमतौर पर अप्रैल से जुलाई के बीच की जाती है. इसके लिए स्वस्थ और रोगमुक्त हल्दी की गांठों का इस्तेमाल करें. गांठों में कम से कम 2 आंखें यानी अंकुर निकलने वाली जगह होनी चाहिए. बुवाई के समय कतार से कतार की दूरी करीब 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें. गांठों को 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं.



यह भी पढ़ें: ग्रीन हाउस बनाने पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा फायदा

खाद-पानी और देखभाल का रखें ध्यान

हल्दी की फसल को अच्छी बढ़त के लिए पर्याप्त नमी चाहिए. इसलिए मौसम और मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करते रहें. खेत में खरपतवार न पनपने दें और समय-समय पर निराई-गुड़ाई करें. पौधों के आसपास सूखी घास या पुआल बिछाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है. फसल में रोग या कीट दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा का इस्तेमाल करें.

2 बीघे में कितनी होगी लागत और कमाई?

हल्दी की खेती में सबसे ज्यादा खर्च बीज वाली गांठों, खाद, खेत की तैयारी, मजदूरी, सिंचाई और खुदाई पर आता है. अगर आप 2 बीघे में खेती करते हैं तो शुरुआती तौर पर करीब 80 हजार से 1.20 लाख रुपये तक का खर्च मानकर चल सकते हैं.

कमाई की बात करें तो यह फसल की पैदावार और बाजार में मिलने वाले भाव पर निर्भर करती है. अगर फसल अच्छी होती है और किसान को सही दाम मिलता है तो 2 बीघे से लागत निकालकर करीब 50 हजार से 1 लाख रुपये या इससे ज्यादा की बचत हो सकती है. किसान चाहें तो हल्दी को उबालकर, सुखाकर और पाउडर बनाकर भी बेच सकते हैं. इससे कच्ची हल्दी बेचने के मुकाबले बेहतर दाम मिलने की संभावना रहती है.

यह भी पढ़ें: एक तालाब से होगी 4 कामों की कमाई! जानें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ये मॉडल