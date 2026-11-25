Kisan Credit Card Loan: खेती में किसानों को हर मौसम खाद, बीज, कीटनाशक और दूसरी जरूरी चीजों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही है. कई बार पैसों की कमी की वजह से किसान समय पर फसल की बूवाई तक नहीं कर पातें हैं. ऐसे में उन्हें साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर लेना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, अब आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं.

किसान सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत खेती के लिए लोन ले सकते हैं. इसकी मदद से किसान 2 लाख रुपये तक का कृषि लोन बिना जमीन या दूसरी संपत्ति गिरवी रखे ले सकते हैं. यानी इस रकम के लिए बैंक में गारंटी के तौर पर कोई संपत्ति देने की जरूरत नहीं होगी.

बिना गारंटी कितना मिलेगा लोन?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2024 में किसानों के लिए बिना गारंटी वाले कृषि लोन की सीमा 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी थी. यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू है. इसके तहत खेती और पशुपालन, डेयरी जैसी दूसरी कृषि से जुड़ी कामों के लिए भी 2 लाख रुपये तक का कर्ज बिना किसी दूसरी संपत्ति को गिरवी रखे मिल सकता है.

KCC से 5 लाख रुपये तक मिल सकता है कर्ज

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की सीमा अब 5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि, 5 लाख रुपये तक का पूरा कर्ज बिना गारंटी नहीं मिलता. सामान्य नियम के मुताबिक 2 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर बैंक को दूसरी संपत्ति की गारंटी नहीं लेनी होती. वहीं, कुछ खास शर्तों के तहत फसल और उसके स्टॉक को आधार बनाकर KCC लोन पर 3 लाख रुपये तक गारंटी से छूट दी जा सकती है.



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लोन पर कितना ब्याज देना होगा?

KCC के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज पर खेती के लिए कर्ज भी मिल सकता है. सरकार की योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का छोटा खेती लोन 7 फीसदी ब्याज पर दिया जाता है. लेकिन अगर किसान समय पर अपना पूरा कर्ज चुका देते हैं, तो उन्हें ब्याज में 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलती है. इस तरह उन्हें सिर्फ 4 फीसदी ब्याज देना पड़ता है. हालांकि, इस छूट का फायदा लेने के लिए किसानों को सरकार के तय नियमों और समय पर भुगतान की शर्तों को पूरा करना जरूरी है.

KCC के लिए कैसे करें आवेदन?

किसान KCC बनवाने के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के कागजात, फसल की जानकारी, बैंक खाते का विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो मांगे जा सकते हैं. बटाई पर खेती करने वाले किसानों को खेती से जुड़ा प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है.

आवेदन मिलने के बाद बैंक किसान की जमीन, फसल और जरूरत के हिसाब से लोन की रकम तय करता है. इसलिए किसान लोन लेने से पहले अपने बैंक से ब्याज दर, जरूरी दस्तावेज और भुगतान की शर्तों की जानकारी जरूर लें.

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