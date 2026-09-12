ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकेला उगाने वाले किसान सावधान, सितंबर में इस चीज से खराब हो सकती है फसल

केला उगाने वाले किसान सावधान, सितंबर में इस चीज से खराब हो सकती है फसल

सितंबर का बदलता मौसम केले की फसल के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. इन संकेतों को नजरअंदाज करने पर पूरे बाग को नुकसान पहुंच सकता है. किसानों को समय रहते इन चीजों पर देना होगा ध्यानय

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 12 Sep 2026 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

केले की खेती करने वाले किसानों के लिए सितंबर का महीना सबसे ज्यादा चुनौती भरा माना जाता है. मानसून की जाने और मौसम के बदलते मिजाज के बीच इस समय खेतों में उमस और नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. यही वह वक्त होता है जब जरा सी लापरवाही भी पूरे बाग पर भारी पड़ सकती है. इस महीने में तेज हवाओं, खेत में पानी के ठहराव और फंगल इन्फेक्शन का खतरा अपने चरम पर होता है. 

अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए तो पौधों की जड़ें गलने लगती हैं और तने कमजोर होकर जमीन पर गिर जाते हैं. कई किसान साल भर खून-पसीना बहाकर फसल तैयार करते हैं. लेकिन सितंबर में मौसम और बीमारियों के खतरे को भांप नहीं पाते है. जिससे तैयार फसल कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाती है. इसलिए अगर आप केले से बंपर पैदावार और अच्छा मुनाफा चाहते हैं. तो इस महीने इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

खेत में पानी रुकने से नुकसान

सितंबर के महीने में अक्सर रुक-रुक कर तेज बारिश होती है. जिससे खेतों में पानी जमा होने लगता है. केले के पौधे को नमी तो पसंद है लेकिन उसकी जड़ों के आसपास पानी का लंबे समय तक रुकना बिल्कुल सही नहीं होता. जलभराव होने से मिट्टी में ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है और जड़ें तेजी से सड़ने लगती हैं, जिसे रूट रॉट बीमारी कहा जाता है. जड़ सड़ते ही पौधा जमीन से जरूरी पोषक तत्व खींचना बंद कर देता है.

पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और पौधा पूरी तरह बेजान हो जाता है. इससे बचने के लिए सबसे पहला काम यह करें कि खेत में जल निकासी का पक्का इंतजाम रखें. मेड़ों के बीच ऐसी नालियां बनाएं जिससे बारिश का एक्सट्रा पानी तुरंत बाहर निकल जाए. खेत की मिट्टी में नमी बनाए रखें. लेकिन पानी बिल्कुल न भरने दें.


केला उगाने वाले किसान सावधान, सितंबर में इस चीज से खराब हो सकती है फसल

फंगल बीमारियों से ऐसे बचाएं बाग

हवा में ज्यादा नमी और दिन के समय तेज धूप का फंगस को पनपने के लिए सबसे सही माहौल देती है. इस मौसम में केले की फसल पर सिगाटोका लीफ स्पॉट और पनामा विल्ट जैसी फंगल बीमारियों का हमला सबसे ज्यादा होता है. सिगाटोका में पत्तियों पर हल्के पीले और भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं. जो धीरे-धीरे पूरी पत्ती को सुखा देते हैं. 

पत्तियां सूखने से पौधे की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाती है और फलों का साइज छोटा रह जाता है. वहीं पनामा विल्ट पौधे के तने को भीतर से सड़ा देता है. इसके लक्षण दिखते ही तुरंत प्रभावित और सूखी पत्तियों को काटकर खेत से बाहर ले जाकर नष्ट कर दें. इसके बाद किसी अच्छे फंगीसाइड जैसे कार्बेन्डाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का  पानी में घोल बनाकर पूरे पौधे और जड़ों के पास तुरंत छिड़काव करें.


केला उगाने वाले किसान सावधान, सितंबर में इस चीज से खराब हो सकती है फसल

यह भी पढ़ें: अदरक की खेती से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लीजिए मुनाफे का गणित

तेज हवाओं में गिरने से कैसे बचाएं?

सितंबर के दौरान मौसम अचानक बदलता है और कई बार तूफानी हवाएं चलने लगती हैं. इस समय तक केले के पौधों पर भारी-भरकम फलों के गुच्छे लद चुके होते हैं. जिससे पौधे का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है. तना भारी होने की वजह से तेज हवा का एक झोंका भी पौधे को बीच से तोड़ देता है कई बार जड़ समेत उखाड़ फेंकता है. इस नुकसान से बचने के लिए तुरंत पौधों को मजबूत बांस की बल्लियों का सहारा दें. 

इसके अलावा पेड़ के मुख्य तने के नीचे से निकलने वाले गैर-जरूरी कल्लों यानी सकर को समय-समय पर काटते रहें. यह कल्ले पौधे का सारा पोषण चूस लेते हैं और मुख्य पौधे को कमजोर बना देते हैं. अगर आप पौधों को समय पर सहारा देंगे और पोषण का संतुलन बनाए रखेंगे. तो फसल सुरक्षित रहेगी और बाजार में आपको क्वालिटी फलों के पूरे दाम मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Banana Cultivation Banana Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
पौधे में चायपत्ती डालनी चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट?
पौधे में चायपत्ती डालनी चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट?
एग्रीकल्चर
अदरक की खेती से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लीजिए मुनाफे का गणित
अदरक की खेती से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लीजिए मुनाफे का गणित
एग्रीकल्चर
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
एग्रीकल्चर
पीएम मानधन योजना में कैसे करते हैं अप्लाई, देखें लें पूरा प्रोसेस
पीएम मानधन योजना में कैसे करते हैं अप्लाई, देखें लें पूरा प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

PM Modi- XI Jinping Meeting: मोदी-जिनपिंग...सबसे बड़ी मीटिंग! | BRICS Summit 2026 | Delhi
BRICS Summit 2026 Update: PM Modi के बोलते ही दुनिया की आंखें फटी रह गई | China | Xi Jinping | Putin
BRICS Summit 2026 Updates : इस बार की BRICS समिट का प्रभाव, बदलेगी विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था !
BRICS Summit 2026 : एक मंच पर दुनिया की 'त्रिशक्ति'..अमेरिका- पाकिस्तान टेंशन में !।China।Russia
Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
क्रिकेट
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले- 'बिहार में अपराधियों का...'
CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले- 'बिहार में अपराधियों का...'
बॉलीवुड
Box Office पर साउथ की 4 फिल्मों से अकेले भिड़ी थी 'आवारापन 2', जानें अगस्त की रिपोर्ट
बॉक्स ऑफिस पर साउथ की 4 फिल्मों से अकेले भिड़ी थी 'आवारापन 2', जानें अगस्त की रिपोर्ट
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
इंडिया
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
एग्रीकल्चर
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget