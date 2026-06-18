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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएलोवेरा को सुखा देती हैं ये 4 आम गलतियां, पौधे को हमेशा हरा-भरा रखने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

एलोवेरा को सुखा देती हैं ये 4 आम गलतियां, पौधे को हमेशा हरा-भरा रखने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

Aloevera Plant Tips: एलोवेरा के पौधे को लगाने के बाद इन गलतियों से जरूर बचें इनके चलते खराब हो जाता है पौधा. इसे हरा-भरा रखने के लिए आप अपना सकते हैं कुछ आसान टिप्स.

Reported By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jun 2026 04:51 PM (IST)
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Aloevera Plant Tips: आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें एलोवेरा का पौधा न पाया जाता हो. यह जितना हमारे स्वास्थ्य और स्किन के लिए फायदेमंद है. इसकी देखभाल करना उतना ही आसान माना जाता है. कई बार लोग इसे लाकर घर के किसी भी कोने में रख देते हैं और सोचते हैं कि यह अपने आप बढ़ता रहेगा. लेकिन असल में ऐसा नहीं है क्योंकि अनजाने में की गई कुछ छोटी-छोटी लापरवाही इस बेहद मजबूत पौधे को भी पूरी तरह सुखा या सड़ा सकती हैं. 

अगर आपके घर का एलोवेरा भी पीला पड़ रहा है उसकी पत्तियां ढीली हो रही हैं या वह सूख रहा है. तो समझ जाइए कि उसकी केयर में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है. चलिए आपको बताते हैं वह कौन सी 4 गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं और कैसे कुछ आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने एलोवेरा को हमेशा हरा-भरा और फ्रेश रख सकते हैं.

यह 4 गलतियां जो एलोवेरा को कर देती हैं बर्बाद

एलोवेरा को खराब करने वाली सबसे पहली और बड़ी गलती है ओवर-वाटरिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना. चूंकि यह एक मरुस्थलीय पौधा है. इसकी पत्तियों में पहले से ही बहुत पानी स्टोर रहता है. ऐसे में रोज़-रोज़ पानी देने से इसकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं. दूसरी गलती है गलत मिट्टी का चुनाव अगर मिट्टी बहुत सख्त है और उसमें पानी जमा रहता है. तो पौधा कभी ग्रो नहीं कर पाएगा. 

तीसरी गलती है धूप का गलत बैलेंस इसे या तो लोग ऐसी जगह रख देते हैं जहां बिल्कुल रोशनी नहीं आती या फिर सीधे चिलचिलाती तेज़ धूप में छोड़ देते हैं जिससे इसकी पत्तियां जलकर भूरी हो जाती हैं. चौथी गलती है बिना छेद वाले छोटे गमले का इस्तेमाल करना. जिससे पानी नीचे से निकल नहीं पाता और जड़ें घुटने लगती हैं.

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पौधे हरा-भरा रखने के लिए अपनाएं यह टिप्स

अपने एलोवेरा के पौधे को सालों-साल फ्रेश रखने के लिए आपको अपनी इन आदतों को थोड़ा बदलना होगा. सबसे पहले तो पानी तभी दें जब गमले की ऊपरी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई दिखाई दे. सर्दियों में तो इसे बेहद कम पानी की जरूरत होती है. हमेशा वेल-ड्रेंड मिट्टी तैयार करें जिसमें सामान्य मिट्टी के साथ थोड़ी रेत और कोकोपीट मिली हो जिससे पानी रुकने का चांस ही न रहे. 

गमले के नीचे ड्रेनेज होल यानी छेद होना बहुत जरूरी है जिससे एक्स्ट्रा पानी तुरंत बाहर निकल जाए. इस पौधे को घर की ऐसी जगह पर सेट करें जहां इसे दिन की 3 से 4 घंटे की हल्की या इनडायरेक्ट धूप मिल सके. हर कुछ महीनों में इसमें थोड़ी सी जैविक खाद या वर्मीकम्पोस्ट डालें जिससे पौधे को सही न्यूट्रिशन मिलता रहे और उसकी पत्तियां हमेशा मोटी और जेल से भरी रहें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Aloevera Plant Care Tips Farming News
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