Aloevera Plant Tips: आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें एलोवेरा का पौधा न पाया जाता हो. यह जितना हमारे स्वास्थ्य और स्किन के लिए फायदेमंद है. इसकी देखभाल करना उतना ही आसान माना जाता है. कई बार लोग इसे लाकर घर के किसी भी कोने में रख देते हैं और सोचते हैं कि यह अपने आप बढ़ता रहेगा. लेकिन असल में ऐसा नहीं है क्योंकि अनजाने में की गई कुछ छोटी-छोटी लापरवाही इस बेहद मजबूत पौधे को भी पूरी तरह सुखा या सड़ा सकती हैं.

अगर आपके घर का एलोवेरा भी पीला पड़ रहा है उसकी पत्तियां ढीली हो रही हैं या वह सूख रहा है. तो समझ जाइए कि उसकी केयर में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है. चलिए आपको बताते हैं वह कौन सी 4 गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं और कैसे कुछ आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने एलोवेरा को हमेशा हरा-भरा और फ्रेश रख सकते हैं.

यह 4 गलतियां जो एलोवेरा को कर देती हैं बर्बाद

एलोवेरा को खराब करने वाली सबसे पहली और बड़ी गलती है ओवर-वाटरिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना. चूंकि यह एक मरुस्थलीय पौधा है. इसकी पत्तियों में पहले से ही बहुत पानी स्टोर रहता है. ऐसे में रोज़-रोज़ पानी देने से इसकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं. दूसरी गलती है गलत मिट्टी का चुनाव अगर मिट्टी बहुत सख्त है और उसमें पानी जमा रहता है. तो पौधा कभी ग्रो नहीं कर पाएगा.

तीसरी गलती है धूप का गलत बैलेंस इसे या तो लोग ऐसी जगह रख देते हैं जहां बिल्कुल रोशनी नहीं आती या फिर सीधे चिलचिलाती तेज़ धूप में छोड़ देते हैं जिससे इसकी पत्तियां जलकर भूरी हो जाती हैं. चौथी गलती है बिना छेद वाले छोटे गमले का इस्तेमाल करना. जिससे पानी नीचे से निकल नहीं पाता और जड़ें घुटने लगती हैं.

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पौधे हरा-भरा रखने के लिए अपनाएं यह टिप्स

अपने एलोवेरा के पौधे को सालों-साल फ्रेश रखने के लिए आपको अपनी इन आदतों को थोड़ा बदलना होगा. सबसे पहले तो पानी तभी दें जब गमले की ऊपरी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई दिखाई दे. सर्दियों में तो इसे बेहद कम पानी की जरूरत होती है. हमेशा वेल-ड्रेंड मिट्टी तैयार करें जिसमें सामान्य मिट्टी के साथ थोड़ी रेत और कोकोपीट मिली हो जिससे पानी रुकने का चांस ही न रहे.

गमले के नीचे ड्रेनेज होल यानी छेद होना बहुत जरूरी है जिससे एक्स्ट्रा पानी तुरंत बाहर निकल जाए. इस पौधे को घर की ऐसी जगह पर सेट करें जहां इसे दिन की 3 से 4 घंटे की हल्की या इनडायरेक्ट धूप मिल सके. हर कुछ महीनों में इसमें थोड़ी सी जैविक खाद या वर्मीकम्पोस्ट डालें जिससे पौधे को सही न्यूट्रिशन मिलता रहे और उसकी पत्तियां हमेशा मोटी और जेल से भरी रहें.

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