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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसिर्फ 2 एकड़ ज़मीन से किसान बदल सकते हैं अपनी किस्मत, जानें कैसे मिर्च मॉडल बना कमाई का ताबड़तोड जरिया

सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन से किसान बदल सकते हैं अपनी किस्मत, जानें कैसे मिर्च मॉडल बना कमाई का ताबड़तोड जरिया

Chilli Farming Model: किसानों के लिए कैसे मिर्च की खेती बनी कमाई का ताबड़तोड जरिया. जानिए कैसे इन तरीकों अपनाकर मिर्च की खेती से हर हफ्ते बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है.

Reported By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jun 2026 03:40 PM (IST)
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Chilli Farming Model: खेती-किसानी में पुरानी पारंपरिक फसलों के भरोसे रहने का जमाना अब पुराना हो चुका है. आजकल के किसान कम ज़मीन पर भी ज्यादा मुनाफे वाली उगाकर बंपर मुनाफा कमा रहे हैं. ऐसा ही एक जबरदस्त और ताबड़तोड़ कमाई वाला जरिया बनकर आई है मिर्च. अगर आपके पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन भी है. तो आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करके मिर्च की खेती कर सकते हैं. 

जिससे हर साल लाखों रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया जा सके. मिर्च की मांग बाजार में साल के बारह महीने बनी रहती है इसलिए यह सौदा कभी मंदा नहीं पड़ता. बस जरूरत है सही वैरायटी और कुछ सही तरीकों को अपनाने की जिसके बाद आप बहुत ही कम लागत में अच्छे पैसे कमा सकते हैं. किसान भाई जान लें अपने काम की बात.

सबसे बेस्ट है यह वैरायटी

मिर्च की खेती के इस मॉडल को अपने खेत में लागू करने के लिए सबसे पहले आपको मिर्च की सही वैरायटी का चुनाव करना होगा. मार्केट में वीएनआर कंपनी की सुनिधि जैसी कई टॉप क्वालिटी वैरायटीज़ मौजूद हैं. जिनकी पैदावार आम किस्मों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है. इसके पौधे मजबूत होते हैं और इनमें बीमारियां लगने का खतरा भी काफी कम होता है. 

ऐसे तैयार करें खेत

मिर्च लगाने के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके बेड तैयार कर लें. इसके बाद पौधों को लाइन से लाइन और सही दूरी पर सेट करें ताकि हर पौधे को पर्याप्त धूप और हवा मिल सके. शुरुआत में नर्सरी से पौधे लाते समय ध्यान रखें कि वे पूरी तरह से हेल्दी हों जिससे रोपाई के बाद वह तेजी से ग्रोथ कर सकें.

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इन तरीकों से करें खेती

मिर्च की खेती को के लिए आपको मल्चिंग फिल्म और ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न तकनीकों का सहारा जरूर लेना चाहिए. मल्चिंग की वजह से खेत में फालतू खरपतवार नहीं उगती और मिट्टी की नमी बरकरार रहती है. जिससे पौधों का विकास तेजी से होता है. ड्रिप सिस्टम से पानी और जरूरी लिक्विड खाद सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद पहुंचती है. जिससे खाद और पानी की भारी बचत होती है. 

मिर्च की फसल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह करीब 6 से 7 महीने तक लगातार फल देती है जिससे किसानों को हर हफ्ते मंडियों में माल बेचकर रेगुलर इनकम मिलती रहती है. इस तरीके से लागत बेहद कम हो जाती है और अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में हमेशा टॉप रेट मिलते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Chilli Farming Farming Tips Farming News
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