Chilli Farming Model: खेती-किसानी में पुरानी पारंपरिक फसलों के भरोसे रहने का जमाना अब पुराना हो चुका है. आजकल के किसान कम ज़मीन पर भी ज्यादा मुनाफे वाली उगाकर बंपर मुनाफा कमा रहे हैं. ऐसा ही एक जबरदस्त और ताबड़तोड़ कमाई वाला जरिया बनकर आई है मिर्च. अगर आपके पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन भी है. तो आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करके मिर्च की खेती कर सकते हैं.

जिससे हर साल लाखों रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया जा सके. मिर्च की मांग बाजार में साल के बारह महीने बनी रहती है इसलिए यह सौदा कभी मंदा नहीं पड़ता. बस जरूरत है सही वैरायटी और कुछ सही तरीकों को अपनाने की जिसके बाद आप बहुत ही कम लागत में अच्छे पैसे कमा सकते हैं. किसान भाई जान लें अपने काम की बात.

सबसे बेस्ट है यह वैरायटी

मिर्च की खेती के इस मॉडल को अपने खेत में लागू करने के लिए सबसे पहले आपको मिर्च की सही वैरायटी का चुनाव करना होगा. मार्केट में वीएनआर कंपनी की सुनिधि जैसी कई टॉप क्वालिटी वैरायटीज़ मौजूद हैं. जिनकी पैदावार आम किस्मों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है. इसके पौधे मजबूत होते हैं और इनमें बीमारियां लगने का खतरा भी काफी कम होता है.

ऐसे तैयार करें खेत

मिर्च लगाने के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके बेड तैयार कर लें. इसके बाद पौधों को लाइन से लाइन और सही दूरी पर सेट करें ताकि हर पौधे को पर्याप्त धूप और हवा मिल सके. शुरुआत में नर्सरी से पौधे लाते समय ध्यान रखें कि वे पूरी तरह से हेल्दी हों जिससे रोपाई के बाद वह तेजी से ग्रोथ कर सकें.

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इन तरीकों से करें खेती

मिर्च की खेती को के लिए आपको मल्चिंग फिल्म और ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न तकनीकों का सहारा जरूर लेना चाहिए. मल्चिंग की वजह से खेत में फालतू खरपतवार नहीं उगती और मिट्टी की नमी बरकरार रहती है. जिससे पौधों का विकास तेजी से होता है. ड्रिप सिस्टम से पानी और जरूरी लिक्विड खाद सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद पहुंचती है. जिससे खाद और पानी की भारी बचत होती है.

मिर्च की फसल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह करीब 6 से 7 महीने तक लगातार फल देती है जिससे किसानों को हर हफ्ते मंडियों में माल बेचकर रेगुलर इनकम मिलती रहती है. इस तरीके से लागत बेहद कम हो जाती है और अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में हमेशा टॉप रेट मिलते हैं.

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