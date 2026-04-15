खेती से जुड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेगा सस्ता लोन, इस सरकारी स्कीम में भारी छूट

Agriculture Infrastructure Fund: खेती-किसानी को अब सिर्फ फसल उगाने तक सीमित रखना समझदारी नहीं है. बल्कि इसे एक फायदे के बिजनेस में बदलना समय की मांग है. अक्सर किसान भाई इस बात से परेशान रहते हैं कि फसल तैयार होने के बाद उसे सुरक्षित कहां रखें या उसकी प्रोसेसिंग कैसे करें जिससे बेहतर दाम मिल सकें. इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) लेकर आई है.

यह स्कीम उन किसानों और युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है. जो खेती से जुड़ा अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सुविधाएं खड़ी करने के लिए बैंकों से बहुत ही सस्ता और आसान लोन मिल रहा है. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस कर्ज के ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद उठाती है. जान लीजिए कैसे ले सकते हैं इस स्कीम का फायदा.

इस स्कीम में 2 करोड़ तक का लोन

इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको मिलने वाले लोन पर ब्याज की बहुत बड़ी बचत होती है. सरकार 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर सालाना 3% की ब्याज छूट (Interest Subvention) देती है. जो अधिकतम 7 सालों तक मिलती है. इसका मतलब है कि आपको बाजार की सामान्य दरों से काफी कम ब्याज चुकाना होगा.

इसके अलावा. लोन लेने के लिए आपको अपनी जमीन या कोई बड़ी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की टेंशन भी कम होगी. क्योंकि 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए सरकार खुद क्रेडिट गारंटी. देती है. यह उन छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनके पास बैंक को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती.

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इन कामों के लिए मिलती है मदद

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मुख्य उद्देश्य गांवों में खेती से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है. इस फंड की मदद से आप अपने गांव या इलाके में अनाज गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, छंटाई और ग्रेडिंग यूनिट, या फिर ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसा कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं. जब आपके पास अपनी फसल को सुरक्षित रखने की जगह होगी. तो आपको उसे मजबूरी में सस्ते दामों पर नहीं बेचना पड़ेगा. आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं और जब बाजार में कीमतें अच्छी हों. तब अपनी उपज बेचकर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

क्या है योजना में आवेदन का तरीका?

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा. क्या तय की गईं हैं इसके लिए पात्रताएं, आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

इस योजना का दायरा काफी बड़ा है. जिसमें व्यक्तिगत किसानों के साथ-साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) भी शामिल हो सकती हैं.

किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG) और खेती से जुड़े नए स्टार्टअप भी इस फंड का पूरा फायदा उठा सकते हैं.

आवेदन की प्रक्रिया को सरकार ने काफी सरल और पारदर्शी रखा है. जिससे सही और पात्र लोगों को बिना किसी रुकावट के मदद मिल सके.

आवेदन के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है. जहां आप अपने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देकर सीधे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

एक बार प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद आप न केवल अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे. बल्कि अपने क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए भी रोजगार और सुविधाओं के नए रास्ते खोल सकेंगे.

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