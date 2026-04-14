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जीरो टैक्स वालों के लिए भी ITR फाइल करना क्यों है जरूरी, जानिए इसके फायदे

ITR Filing: टैक्स न होने पर भी ITR फाइल करना बेहद जरूरी है. इससे TDS रिफंड मिलता है और लोन-वीजा में मदद मिलती है. आइए जानते हैं, इसके फायदों के बारे में.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 07:21 PM (IST)
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  • आयकर रिटर्न (ITR) केवल टैक्स भरने का नहीं, आय का रिकॉर्ड है।
  • TDS रिफंड पाने, बैंक लोन और वीजा के लिए ITR आवश्यक।
  • ITR फाइल करने से आपकी वित्तीय स्थिति का आधिकारिक प्रमाण मिलता है।
  • डिजिटल युग में, आयकर विभाग हर वित्तीय लेनदेन पर नजर रखता है।

Benefits of ITR Filing: बहुत से लोगों को लगता है कि जब उनकी इनकम पर टैक्स नहीं बनता तो ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, ऐसा सोचना सही नहीं है. मौजूदा वित्त वर्ष में ITR भरना जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ टैक्स चुकाने का तरीका नहीं बल्कि आपकी आय का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है. 

आज के डिजिटल दौर में आपके हर वित्तीय लेनदेन पर आयकर विभाग बड़ी आसानी से नजर रख सकता हैं. इसलिए अपनी सुरक्षा और भरोसे के लिए आईटीआर भरना बेहद जरूरी है.   

टीडीएस रिफंड का फायदा

कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुल आय पर टैक्स नहीं बनता है. हालांकि बैंक ब्याज, फ्रीलांस काम या डिविडेंड जैसी आमदनी पर TDS कट जाता है. ऐसे में इन कटे हुए पैसे को वापस पाने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है. इस तरीके से ही आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं. 

ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए जरूरी

ITR फाइल करने से आपके पूरे साल की कमाई का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता है. जो इनकम टैक्स विभाग के AIS और TIS डेटा से मेल खाता है. ITR फाइल करना आपकी जानकारी को साफ बनाता है. जिससे भविष्य में किसी तरह के नोटिस या जांच की संभावना कम हो जाती है.

लोन और वीजा में मददगार ITR

जब आप होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए बैंक में आवेदन करते हैं, तो आमतौर पर पिछले 3 सालों का ITR मांगा जाता है. भले ही आपको इन सालों में टैक्स न देने हो, फिर भी ITR आपकी आय और वित्तीय स्थिति को दिखाता है. जिससे लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

इसके अलावा अगर आप पढ़ाई या काम के लिए वीजा के लिए आवेदन करते हैं, तो कई देशों के दूतावास में 3 से 5 साल का ITR रिकॉर्ड मांगे जाते हैं. यह आपकी इनकम का रिकॉर्ड होता है. इसके बिना आवेदन खारिज भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

फिजिकल गोल्ड vs गोल्ड ETF: खरीदने का कौन सा तरीका है बेस्ट, किससे ज्यादा अमीर बनेंगे आप?

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Personal Finance Income Tax Utility News TDS Refund ITR Filing
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