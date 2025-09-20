हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलस्मोकिंग-ड्रिंकिंग ही नहीं, रोजमर्रा के साइलेंट रिस्क फैक्टर भी बढ़ाते हैं कैंसर का खतरा

स्मोकिंग-ड्रिंकिंग ही नहीं, रोजमर्रा के साइलेंट रिस्क फैक्टर भी बढ़ाते हैं कैंसर का खतरा

कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले स्मोकिंग और खराब लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर तो सब जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे कम पहचान पहचाने जाने वाले फैक्टर हैं जो लंबे समय में शरीर में कैंसर के लिए एनवायरमेंट तैयार कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Sep 2025 10:56 AM (IST)

अक्सर कई लोग मानते हैं कि कैंसर का खतरा सिर्फ स्मोकिंग, शराब और गलत लाइफस्टाइल से बढ़ता है. लेकिन इसके अलावा कई ऐसे साइलेंट फैक्टर भी होते हैं जो धीरे-धीरे कैंसर की संभावनाओं को बढ़ाते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि स्मोकिंग और खराब लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर तो सब जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे कम पहचान पहचाने जाने वाले फैक्टर हैं जो लंबे समय में शरीर में कैंसर के लिए एनवायरमेंट तैयार कर सकते हैं. जबकि इन्हें लेकर कोई स्पष्ट लक्षण भी नहीं नजर आते हैं. ऐसे चलिए आज हम आपको बताएंगे कि रोजमर्रा के वह कौन से साइलेंट रिस्क फैक्टर हैं जो कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं.

1. क्रॉनिक लो-ग्रैंड इफ्लेमेशन

शरीर में मोटापा, टाबॉलिक सिंड्रोम, पेरियोडोंटल रोग और लंबे समय तक चलने वाले इन्फेक्शन शरीर में प्रोट्यूमर एनवायरमेंट बनाते हैं. वहीं यह धीरे-धीरे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा कर कैंसर का कारण बन सकते हैं.

2. हार्मोन में गड़बड़ी करने वाले केमिकल्स

प्लास्टिक, कीटनाशक और कॉस्मेटिक में पाए जाने वाले यह केमिकल्स हमारे शरीर के हार्मोन को प्रभावित करते हैं. जिनकी वजह से ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और एंडोमेट्रियल कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

3. नींद की कमी और शिफ्ट वर्क

शिफ्ट वर्क नींद की कमी और लगातार लाइट एक्सपोजर से शरीर की सर्केडियन क्लॉक प्रभावित होती है. इससे डीएनए रिपेयर और सेल साइकिल पर असर पड़ता है. जिसके कारण ब्रेस्ट कोलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है.

4. गट माइक्रोबायोम का असंतुलन

आंत में बैक्टीरिया का असंतुलन जैसे Fusobacterium nucleatum का बढ़ना, कोलोरेक्टल लीवर और पैंक्रियाज कैंसर के लिए एनवायरमेंट तैयार करता है.

5. वायु प्रदूषण और पीएम 2.5

हवा में घुले फाइन पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों में जाकर डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं. वहीं लंबे समय तक ऐसे एक्सपोजर में रहने से नॉन स्मोकर्स में भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है.

6. वायरल इन्फेक्शन

एचपीवी, एचबीवी और ईबीवी जैसे वायरल इंफेक्शन कोशिकाओं के डीएनए में जाती है और ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन को निष्क्रिय कर देती है. यह कई सालों तक बिना लक्षण के रह सकती है, लेकिन बाद में सर्वाइकल लिवर या नेसॉफैरिंजियल कैंसर का कारण बन सकती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 20 Sep 2025 10:56 AM (IST)
Cancer Risk Chronic Inflammation Silent Factors Hormone Disruption
