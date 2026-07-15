Flight News: मुंबई से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का ऐलान कर दिया है. यहां से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ानें जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इस इंटरनेशल फ्लाइट्स से लोगों को ट्रैफिक और कम भीड़ झेलना होगा.

कब शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें?

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 21 जून को अबू धाबी के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत 15 जुलाई यानी आज से अबू धाबी रूट से हो रही है. एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों के अलावा विदेश जाने वाले यात्रियों को भी नई सुविधा मिलने लगेगी. अडाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड ने कहा कि इस नए रूट से सप्ताह में 3 दिन सेवा मिलेगी और ये पश्चिम एशिया में UAE के लिए डायरेक्ट सर्विस देगी.

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कहां के लिए मिलेगी फ्लाइट?

अंतरराष्ट्रीय सेवाओं की शुरुआत अबू धाबी से की जा रही है. आगे चलकर मांग और परिचालन बढ़ने के साथ दुबई, सिंगापुर, दोहा, बैंकॉक और दूसरे अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू किए जाएंगे.

यात्रियों को क्या होगा फायदा?

नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होने से मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव कम होगा. इसके अलावा नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल, रायगढ़ और आसपास के इलाकों के लोगों को लंबी दूरी तय कर मुंबई एयरपोर्ट जाने की जरूरत भी कम पड़ेगी. इससे यात्रा का समय और ट्रैफिक दोनों कम होंगे.

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