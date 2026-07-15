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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFlight News: मुंबई एयरपोर्ट की टेंशन खत्म, अब इस एयरपोर्ट से भी भरें विदेश की उड़ान, जानें कहां जा सकते हैं

Flight News: मुंबई एयरपोर्ट की टेंशन खत्म, अब इस एयरपोर्ट से भी भरें विदेश की उड़ान, जानें कहां जा सकते हैं

Flight News: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान अबू धाबी के लिए शुरू हो रही है. जानिए कब से और किन देशों के लिए उड़ानें शुरू हो सकती हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Jul 2026 12:38 PM (IST)
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Flight News: मुंबई से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का ऐलान कर दिया है. यहां से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ानें जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इस इंटरनेशल फ्लाइट्स से लोगों को ट्रैफिक और कम भीड़ झेलना होगा. 

कब शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें?
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 21 जून को अबू धाबी के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत 15 जुलाई यानी आज से अबू धाबी रूट से हो रही है. एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों के अलावा विदेश जाने वाले यात्रियों को भी नई सुविधा मिलने लगेगी. अडाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड ने कहा कि इस नए रूट से सप्ताह में 3 दिन सेवा मिलेगी और ये पश्चिम एशिया में UAE के लिए डायरेक्ट सर्विस देगी. 

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कहां के लिए मिलेगी फ्लाइट?
अंतरराष्ट्रीय सेवाओं की शुरुआत अबू धाबी से की जा रही है. आगे चलकर मांग और परिचालन बढ़ने के साथ दुबई, सिंगापुर, दोहा, बैंकॉक और दूसरे अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू किए जाएंगे. 

यात्रियों को क्या होगा फायदा?
नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होने से मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव कम होगा. इसके अलावा नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल, रायगढ़ और आसपास के इलाकों के लोगों को लंबी दूरी तय कर मुंबई एयरपोर्ट जाने की जरूरत भी कम पड़ेगी. इससे यात्रा का समय और ट्रैफिक दोनों कम होंगे.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Jul 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Abu Dhabi Utility News Flight News NAVI MUMBAI
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