वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस

Voter ID Card: भारत में रहने के लिए लोगों के पास बहुत से दस्तावेजों की जरूरत होती है. जो अलग-अलग कामों के लिए जरूरी होते हैं. इनमें वोटर आईडी कार्ड भी एक अहम दस्तावेज है. वोटर आईडी कार्ड भारतीय निर्वाचन आयोग जारी करता है और 18 साल की उम्र पूरी करते ही आप वोट डालने के हकदार बन जाते हैं.

लेकिन अगर कार्ड में एड्रेस, नाम या जेंडर गलत दर्ज हो जाए. तो मतदान के समय दिक्कत आ सकती है. अच्छी बात यह है कि अब इन गलतियों को ठीक कराने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं. पूरा अपडेट प्रोसेस डिजिटल हो चुका है और घर बैठे किया जा सकता है. जान लें तरीकाय

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है. 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है और जिसके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ है. वह वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकता है. अप्लाई करते समय कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं. पहचान के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या एजुकेशनल सर्टिफिकेट काम आते हैं. एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिजली बिल, पानी बिल या बैंक पासबुक लगाया जा सकता है. इसके साथ में लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होती है. डॉक्यूमेंट्स क्लियर और अपडेटेड होने चाहिए. जिससे आवेदन में देरी न हो.

ऑनलाइन ऐसे बदलें एड्रेस

अगर आपके वोटर आईडी में एड्रेस गलत है. तो इसे ऑनलाइन सुधारा जा सकता है. इसके लिए मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर फॉर्म 8 भरना होता है. सही जानकारी दर्ज करें. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें. सबमिट करने के बाद एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिससे स्टेटस चेक किया जा सकता है. जो लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं. वह अपने इलाके के बीएलओ से काॅन्टेक्ट कर फॉर्म 8 भर सकते हैं और दस्तावेज जमा कर सकते हैं. ऑनलाइन तरीका ऑफलाइन से ज्यादा सरल है.

कितना वक्त लगता है?

वोटर आईडी बनवाने या उसमें करेक्शन कराने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस पूरी तरह फ्री हैं. आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करते हैं. सब कुछ सही मिलने पर अपडेटेड डिटेल्स के साथ नया कार्ड जारी किया जाता है. आमतौर पर प्रोसेस पूरी होने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है. इसलिए एड्रेस बदलते ही अपडेट कराना बेहतर रहता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से कैसे जा सकते हैं बाबा केदारनाथ के धाम, जानें कहां और कैसे होता है रजिस्ट्रेशन?