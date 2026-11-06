त्योहारों में आपकी जेब पर है ठगों की नजर, NPCI ने OTP को लेकर दी बड़ी चेतावनी

त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर खरीदारी बढ़ जाती है. धनतेरस और दिवाली के दौरान कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के डिस्काउंट, कैशबैक और गिफ्ट ऑफर देती हैं. ऐसे में लोग अच्छे ऑफर पाने के चक्कर में कई बार बिना जांच-पड़ताल किए ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं.

इसी जल्दबाजी का फायदा साइबर ठग उठाते हैं और लोगों को फर्जी वेबसाइट, नकली लिंक और ओटीपी के जरिए अपना शिकार बनाते हैं. इसे देखते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां साझा की हैं.

अनजान वेबसाइट और लिंक से न करें खरीदारी

NPCI के मुताबिक, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए. ठग कई बार लोकप्रिय शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बना लेते हैं.

ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति के भेजे लिंक पर क्लिक करके खरीदारी करने से बचें. सोशल मीडिया या मैसेज के जरिए मिलने वाले संदिग्ध लिंक से भी दूरी बनाए रखें. किसी अनजान स्रोत से फाइल या त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड डाउनलोड करना भी नुकसानदायक हो सकता है.

त्योहारों में क्यों बढ़ जाता है ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा?

त्योहारों के दौरान ऑनलाइन लेनदेन में तेजी आती है. लोग कम कीमत में सामान खरीदने और आकर्षक ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करते हैं. साइबर अपराधी इसी मौके का फायदा उठाकर असली वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली साइट तैयार करते हैं.

इन वेबसाइट के जरिए ग्राहकों की निजी जानकारी और बैंकिंग डिटेल हासिल करने की कोशिश की जाती है. कई बार ग्राहकों को ऐसे मैसेज भी भेजे जाते हैं, जिनमें सीमित समय के लिए बड़े डिस्काउंट का दावा किया जाता है.

कैशबैक और फ्री गिफ्ट के लालच में न आएं

त्योहारों के दौरान लोगों को फ्री गिफ्ट, कैशबैक और वाउचर मिलने के नाम पर कई फर्जी मैसेज भेजे जाते हैं. इनमें दावा किया जाता है कि कुछ आसान स्टेप पूरे करने पर उन्हें इनाम मिल सकता है.

इसके बदले ग्राहकों से ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी या छोटी रकम जमा करने को कहा जाता है. NPCI ने ऐसे ऑफर्स को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. किसी भी ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसे संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जांच लें.

पेमेंट हमेशा आधिकारिक प्लेटफॉर्म से करें

कुछ मामलों में ठग ग्राहकों को शॉपिंग ऐप या वेबसाइट से बाहर जाकर अलग UPI ID या पेमेंट लिंक पर पैसे भेजने के लिए कहते हैं. ऐसा करने से खरीदारी वाले प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाता. इसलिए सामान खरीदते समय पेमेंट उसी वेबसाइट या ऐप के आधिकारिक चेकआउट पेज से करें. पैसे भेजने से पहले दुकानदार या सेलर की जानकारी भी जरूर जांच लें.

जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें

ठग अक्सर लोगों को डराने या जल्द फैसला लेने के लिए मजबूर करने वाले मैसेज भेजते हैं. इनमें कहा जाता है कि कुछ मिनटों में ऑफर खत्म हो जाएगा या तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर बैंक खाता बंद हो सकता है.

NPCI ने ऐसी परिस्थितियों में 'Stop, Think, Act' का तरीका अपनाने की सलाह दी है. इसका मतलब है कि पहले रुकें, मिली हुई जानकारी पर सोचें और फिर उसकी सच्चाई जांचने के बाद ही कोई कदम उठाएं. किसी भी संदिग्ध मैसेज की पुष्टि बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या कस्टमर केयर के जरिए करें.

डिजिटल पेमेंट करते समय रखें इन बातों का ध्यान

त्योहारों में ऑनलाइन खरीदारी करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको आर्थिक नुकसान से बचा सकती है. किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध पेमेंट करने या अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें. आकर्षक ऑफर देखकर तुरंत फैसला लेने के बजाय उसकी विश्वसनीयता जांचना जरूरी है. NPCI का कहना है कि जागरूकता और सावधानी के जरिए डिजिटल पेमेंट को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है.

पेमेंट फेल होने पर भी किसी को न बताएं OTP

साइबर ठग कई बार खुद को बैंक कर्मचारी या पेमेंट ऐप का प्रतिनिधि बताकर फोन करते हैं. वे ग्राहकों से कहते हैं कि उनका पेमेंट फेल हो गया है या बैंक खाता बंद होने वाला है. इसके बाद समस्या ठीक करने के नाम पर ओटीपी मांगते हैं.

ध्यान रखें कि ओटीपी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए. बैंक और पेमेंट ऐप के अधिकारी फोन या मैसेज के जरिए ग्राहकों से ओटीपी नहीं मांगते. ओटीपी का इस्तेमाल केवल आपके द्वारा शुरू किए गए ट्रांजैक्शन को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए होता है.

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