रुकना-खाना और टिकट, सब फिक्स! IRCTC के पैकेज में पाएं बद्रीनाथ-केदारनाथ के VIP दर्शन
IRCTC Char Dham Yatra 2026: IRCTC 9 जून 2026 से 11 रात-12 दिन की चारधाम यात्रा करा रहा है, जिसमें हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के करवाएं जाएंगे.
- IRCTC 2026 में 11 रात, 12 दिन की चारधाम यात्रा आयोजित करेगा।
- यात्रा 9 जून 2026 को भुवनेश्वर से शुरू होकर हवाई और सड़क मार्ग से होगी।
- पैकेज में डीलक्स होटल, फ्लाइट, भोजन, बस और गाइड की सुविधाएँ शामिल हैं।
- यात्रा की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से की जा सकती है, लागत ₹74,810 से शुरू।
IRCTC Char Dham Yatra 2026: अगर आप भी धार्मिक यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो 2026 में चारधाम यात्रा आपके लिए एक बेहद ही बेहतरीन मौका हो सकता है. यह यात्रा 11 रात और 12 दिनों की है, जिसमें आपको देवभूमि उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल के दर्शन कराए जाएंगे. चारधाम यात्रा को हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है.
यह यात्रा 9 जून 2026 को शुरू होगी. इस यात्रा की शुरुआत भुवनेश्वर से होगी और यात्री हवाई मार्ग से देहरादून पहुंचेंगे. इसके बाद सारी यात्रा सड़क मार्ग और ट्रैकिंग के जरिए पूरी की जाएगी. इस यात्रा में उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे..
- हरिद्वार
- बरकोट
- जानकीचट्टी
- यमुनोत्री
- उत्तरकाशी
- गंगोत्री
- गुप्तकाशी
- सोनप्रयाग
- केदारनाथ
- और बद्रीनाथ
जानिए फ्लाइट डिटेल्स के बारे में
09 जून 2026: भुवनेश्वर से देहरादून (सुबह 06:15 बजे प्रस्थान, 08:25 बजे आगमन)
20 जून 2026: देहरादून से भुवनेश्वर (सुबह 09:05 बजे प्रस्थान, 11:00 बजे आगमन)
नोट: फ्लाइट समय एयरलाइन के मुताबिक बदल सकता है.
इस यात्रा के दौरान यात्रियों की सुख-सुविधा का खास ध्यान रखा जाएगा. जैसे..
- डीलक्स होटल
- पैकेज में फ्लाइट टिकट
- खाना
- बस ट्रांसपोर्ट
- और गाइड जैसी आरामदायक सुविधाएं शामिल हैं.
कितना खर्चा लगेगा? (Per Person)
- सिंगल रूम: ₹90,567
- डबल शेयरिंग: ₹79,315
- ट्रिपल शेयरिंग: ₹74,810
- बच्चे (5-11 साल, बेड के साथ): ₹46,300
- बच्चे (5-11 साल, बिना बेड): ₹34,390
- 0-2 साल के बच्चों का किराया अलग से IRCTC ऑफिस में जमा करना होगा.
यात्रा की बुकिंग कैसे करें?
यात्रा की बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट से भी कर सकते हैं. अगर आप आध्यात्मिक अनुभव के साथ प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं तो यह चारधाम यात्रा आपके लिए एक परफेक्ट मौका है. चारधाम यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि यह आत्मिक शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी देती है. माना जाता है कि इस यात्रा को करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. सही प्लानिंग और सुविधाओं के साथ यह यात्रा आपके जीवन का एक यादगार अनुभव बन सकती है.
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Source: IOCL