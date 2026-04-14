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UPI से गलत अकाउंट में भेज दिए पैसे? घबराएं नहीं, अपनाएं ये तरीके और वापस पाएं अपनी कमाई

UPI Payment: आज के समय में UPI पेमेंट का हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर गलती से आपका पैसा गलत अकाउंट में चला जाए तो घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना बेहद जरूरी होता है. जानिए कुछ जरूरी बातें.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 02:08 PM (IST)
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  • गलती से UPI पेमेंट होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें.
  • UPI ऐप में 'Raise Complaint' का विकल्प चुनें.
  • बैंक से समाधान न मिलने पर RBI से शिकायत करें.
  • भेजने से पहले UPI ID और नाम ध्यान से जांचें.

UPI Payment: आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है. भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. अगर हम बात करें UPI पेमेंट की तो इसके जरिए भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पहले से कितनी आसान हो गई है. अब हर समय हमें कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़ी दुकान तक हर जगह UPI पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जितनी यह सुविधा तेज और आसान है, उतनी ही इसमें गलती होने का जोखिम भी रहता है. कई बार जल्दबाजी या फिर छोटी से गलती के चलते पैसा गलत व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए जो पैसा वापस आ जाए. 

सबसे पहले क्या करें?

  • अब जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए. अगर आपने गलती से किसी को पैसा भेज दिया है.
  • आप उस व्यक्ति से सीधे संपर्क करने की कोशिश करें.
  • आपके पास जानकारी से तो उसे आराम से समझाएं कि पैसे गलती से भेजे गए हैं.
  • कई बार लोग ईमानदारी से पैसे वापस कर देते हैं.

तुरंत बैंक को जानकारी दें

अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनता या फिर कोई जवाब नहीं देता और पैसे लौटाने से मना करता है तो क्या करना चाहिए जानिए.

  • सबसे पहले बिना समय गंवाए अपने बैंक को सूचित करें.
  • दूसरा UPI ऐप में जाकर “Report Issue” या “Raise Complaint” का ऑप्शन चुनें.
  • इससे आपकी शिकायत का रिकॉर्ड बन जाएगा, जो आगे काम आता है.
  • आप चाहे तो BHIM ऐप या NPCI की वेबसाइट के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं.

शिकायत को आगे बढ़ाएं

अगर बैंक की तरफ से जल्दी समाधान नहीं मिलता तो आप अपनी शिकायत को बैंक के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं. हर बैंक में शिकायत निवारण प्रणाली होती है, जहां नोडल अधिकारी या सीनियर टीम इस तरह के मामलों को देखती है. यह प्रक्रिया भले थोड़ी लंबी लगे, लेकिन बेहद जरूरी होती है.

बैंक से बाहर भी शिकायत करें

इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो आप RBI की Complaint Management System के जरिए शिकायत कर सकते हैं. इसके तहत आप  Integrated Ombudsman Scheme में आवेदन करके अपने मामले की जांच करवा सकते हैं.

एक जरूरी बात समझ लें

एक बात समझना काफी जरूरी है कि सभी कोशिशों के बाद भी यह नहीं है कि आपका पैसा वापस मिल ही जाए. अगर पैसे पाने वाला व्यक्ति उन्हें लौटाने से साफ मना कर देता है और इसमें कोई धोखाधड़ी शामिल नहीं है तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को जबरदस्ती रिवर्स नहीं कर सकता है. इसके बाद यह मामला कानूनी हो जाता है. UPI में सबसे जरूरी है सावधानी. पैसा भेजने से पहले हमेशा UPI ID और नाम को ध्यान से चेक करें. अगर बड़ी रकम भेज रहे हैं तो पहले छोटी रकम ट्रांसफर करके कन्फर्म कर लें. यह छोटी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है. 

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Published at : 14 Apr 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Utility News UPI Payment MONEY
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