Ration Card eKYC: उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन का लाभ उठाने वाले लाखों परिवारों को लेकर बड़ी खबर आई है. लखीमपुर खीरी जिले में करीब 3.43 लाख राशन कार्ड यूनिटों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, जिसके चलते इनका सितंबर महीने का राशन रोक दिया गया है. हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर राहत देते हुए ऐसे परिवारों को अंतिम मौका दिया है.

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, जिन परिवारों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, वे 30 सितंबर तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं. अगर 30 सितंबर तक भी राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो ल‍िस्‍ट से ऐसे लोगों का नाम काट दिया जाएगा और दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा. जबकि जो लोग ई केवाईसी करा लेते हैं उन्हें अक्टूबर से उनका राशन फिर से जारी कर दिया जाएगा.

88 प्रतिशत लाभार्थियों ने पूरी कर ली ई केवाईसी

राशन कार्ड से जुड़े हर सदस्य को अलग-अलग ई केवाईसी करवानी होती है. ऐसे में लखीमपुर खीरी जिले में अबतक 88.2 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी हो चुकी है. वहीं 91.44 प्रतिशत मुखिया की ई केवाईसी भी हो चुकी है. इसके बावजूद करीब 3,43, 072 यूनिट अभी भी प्रक्रिया से बाहर है. इसे लेकर अधिकारियों ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने अब तक ही ई केवाईसी नहीं कराई वह तुरंत अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर यह काम पूरा करें, जिससे अक्टूबर में उन्हें राशन मिलने में कोई समस्या न हो. ई केवाईसी को लेकर खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन परिवारों की ई केवाईसी पूरी नहीं है, उन्हें सितंबर महीने में राशन नहीं मिलेगा.



ई केवाईसी को लेकर बच्‍चों को दी गई छूट

लखीमपुर के अलावा यूपी के कई अन्य जिलों में भी ई केवाईसी पूरी न होने के कारण राशन कार्ड धारकों को लेकर चेतावनी जारी की गई है. हालांकि इस चेतावनी में बच्चों को छूट दी गई है. अधिकारियों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ई केवाईसी से छूट दी गई है. वहीं बाकी सभी सदस्यों को जानकारी अनिवार्य रूप से अपडेट करवानी होगी. ई-केवाईसी को लेकर विभागों का मानना है कि यह कदम राशन वितरण को पारदर्शी बनाने और अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए उठाया गया है.



नवंबर तक भी नहीं कराई ई केवाईसी तो कार्ड हो जाएंगे निरस्त



यूपी के कुछ जिलों में लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर नवंबर तक भी ई केवाईसी नहीं कराई गई तो ऐसे राशन कार्ड अपने आप निरस्त हो जाएंगे और परिवार स्थाई रूप से राशन वितरण की लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे. दरअसल यूपी में लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव अभियान चलाया जा रहा है. इसे लेकर विभाग का साफ कहना है कि समय रहते अगर लाभार्थी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी.

