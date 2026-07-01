हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में हुड़दंग, नशा और गाली-गलौज पड़ेगी महंगी, इतने हजार जुर्माने के साथ बीच रास्ते में उतारेगी रेलवे

ट्रेन में हुड़दंग, नशा और गाली-गलौज पड़ेगी महंगी, इतने हजार जुर्माने के साथ बीच रास्ते में उतारेगी रेलवे

Indian Railways Rule: ट्रेन से सफर करते हैं जो जान लें, अगर कोई यात्री रेलवे परिसर या ट्रेन में नशा, अश्लीलता फैलाता है या गंदगी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Jul 2026 06:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अंतिम उपाय के तौर पर छह महीने की जेल भी।

Indian Railways Rule: आजकल ट्रेन, मेट्रो या फिर बस में भी कुछ ऐसे यात्री चढ़ जाते हैं जो दूसरे यात्रियों का सफर मुश्किल कर देते हैं. कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिनमें लोग एक-दूसरे से कभी सीट के लिए तो कभी किसी बात के लिए लड़ाई-झगड़ा करते दिखाई देते हैं. सिर्फ यहीं नहीं बल्कि कुछ में तो लोग गंदी-गंदी गली और मारपीट तक पहुंच जाते हैं. लेकिन अब अगर कोई भी यात्री ट्रेन में नशा, गाली गलौज या किसी भी तरह का हुड़दंग मचाते दिखाई देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

रेलवे ने सख्त किए नियम

केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2026 को लागू करने के बाद रेलवे से जुड़े कई प्रावधानों को संशोधित किया गया है. अगर कोई यात्री रेलवे परिसर या फिर ट्रेन में नशा, अश्लीलता फैलाता है या गंदगी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

रेलवे का नया नियम, चार्ट बनने के बाद भी बुक कर सकते हैं टिकट, वंदे भारत समेत सभी आरक्षित ट्रेनों में लागू

जुर्माना न देने पर क्या होगा?

अगर कोई यात्री बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है या फिर जुर्माना देने से इनकार कर देता है तो उससे 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है. इसके साथ ही यात्री को ट्रेन से बीच रास्ते में उतारा भी जा सकता है, ताकि अन्य यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. इसके अलावा जुर्माना न देने पर यात्री को रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट तक भेजा जा सकता है.

वहां पर जुर्माना की राशि भी बढ़ा दी जाएगी और इसके साथ ही यात्री को छह महीने तक की जेल भी हो सकती है. इन सभी नियमों के पीछे रेलवे का मकसद है कि ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री को आरामदायत और सुरक्षित सफर करना को मिले और किसी भी तरह की दिक्कत न हो. 

ट्रेन काउंटर टिकट कैंसिल करना हुआ आसान, अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं, कॉल और SMS से होगा पूरा काम

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Railway Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ट्रेन में हुड़दंग, नशा और गाली-गलौज पड़ेगी महंगी, इतने हजार जुर्माने के साथ बीच रास्ते में उतारेगी रेलवे
ट्रेन में हुड़दंग, नशा और गाली-गलौज पड़ेगी महंगी, इतने हजार जुर्माने के साथ बीच रास्ते में उतारेगी रेलवे
यूटिलिटी
ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए सरकार का नया रुख, WhatsApp-Telegram की भी होगी जिम्मेदारी
ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए सरकार का नया रुख, WhatsApp-Telegram की भी होगी जिम्मेदारी
यूटिलिटी
Train News: रेलवे का नया नियम, चार्ट बनने के बाद भी बुक कर सकते हैं टिकट, वंदे भारत समेत सभी आरक्षित ट्रेनों में लागू
Train News: रेलवे का नया नियम, चार्ट बनने के बाद भी बुक कर सकते हैं टिकट, वंदे भारत समेत सभी आरक्षित ट्रेनों में लागू
यूटिलिटी
ड्राइविंग करते समय तेज आवाज में सुनते हैं गाने? अब मत करना ये गलती, वरना लग सकता है भारी जुर्माना
ड्राइविंग करते समय तेज आवाज में सुनते हैं गाने? अब मत करना ये गलती, वरना लग सकता है भारी जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Bollywood News: रॉकिंग स्टार यश की 'Toxic' का धमाकेदार ट्रेलर आउट! 26 अगस्त को सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं यश (01-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
महाराष्ट्र
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
बॉलीवुड
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
टेक्नोलॉजी
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget