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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीऑनलाइन ठगी रोकने के लिए सरकार का नया रुख, WhatsApp-Telegram की भी होगी जिम्मेदारी

ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए सरकार का नया रुख, WhatsApp-Telegram की भी होगी जिम्मेदारी

Online Scam: केंद्र सरकार ऑनलाइन ठगी को लेकर ज्यादा सख्ती बरत रही है. हाल ही में ये चेतावनी मिली है कि किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के नए फीचर्स से अगर ठगी हुई तो जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म का भी होगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Jul 2026 06:47 PM (IST)
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Online Scam: अगर आप भी WhatsApp, Telegram या दूसरे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नया फीचर साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी का कारण बनता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की भी होगी. सरकार का कहना है कि नई तकनीक और नए फीचर लाने के साथ कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका गलत इस्तेमाल न हो.

सरकार ने क्यों दी चेतावनी?
हाल के दिनों में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसी बीच कुछ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नए फीचर जोड़ रहे हैं. सरकार का कहना है कि अगर किसी नए फीचर से ठगों को लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में आसानी मिलती है तो सिर्फ यूजर ही नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म की भी जवाबदेही भी होगी.

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WhatsApp का नया फीचर
ये बयान ऐसे समय आया है जब WhatsApp के नए यूजरनेम फीचर को लेकर चर्चा चल रही है. कुछ लोगों का मानना है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगा जा सकता है. हालांकि सरकार ने किसी एक कंपनी का नाम लेकर कार्रवाई की घोषणा नहीं की है, लेकिन साफ कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की भी है.

सुरक्षा पर दें ध्यान
सरकार का कहना है कि नई सुविधा लॉन्च करने से पहले कंपनियों को यह देखना होगा कि उससे यूजर्स की सुरक्षा पर कोई खतरा तो नहीं बढ़ रहा. अगर किसी फीचर की वजह से फ्रॉड के मामले बढ़ते हैं, तो संबंधित कंपनी को जवाब देना पड़ सकता है. यानी अब सिर्फ नया फीचर देना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसे सुरक्षित बनाना भी जरूरी होगा.

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क्या है उद्देश्य?
सरकार का यह कदम ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने की कोशिश माना जा रहा है. इससे उम्मीद है कि मैसेजिंग कंपनियां नए फीचर लाने से पहले सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत करेंगी. साथ ही यूजर्स को भी किसी अनजान व्यक्ति के मैसेज, लिंक या कॉल पर भरोसा करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए. सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने सुविधाजनक बन रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ रही है. इसलिए आने वाले समय में टेक कंपनियों से यूजर्स की सुरक्षा को लेकर और सख्त जवाबदेही तय की जा सकती है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Jul 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Telegram Online Scam WhatsApp Utility News
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