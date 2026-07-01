ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए सरकार का नया रुख, WhatsApp-Telegram की भी होगी जिम्मेदारी

Online Scam: अगर आप भी WhatsApp, Telegram या दूसरे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नया फीचर साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी का कारण बनता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की भी होगी. सरकार का कहना है कि नई तकनीक और नए फीचर लाने के साथ कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका गलत इस्तेमाल न हो.

सरकार ने क्यों दी चेतावनी?

हाल के दिनों में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसी बीच कुछ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नए फीचर जोड़ रहे हैं. सरकार का कहना है कि अगर किसी नए फीचर से ठगों को लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में आसानी मिलती है तो सिर्फ यूजर ही नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म की भी जवाबदेही भी होगी.

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WhatsApp का नया फीचर

ये बयान ऐसे समय आया है जब WhatsApp के नए यूजरनेम फीचर को लेकर चर्चा चल रही है. कुछ लोगों का मानना है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगा जा सकता है. हालांकि सरकार ने किसी एक कंपनी का नाम लेकर कार्रवाई की घोषणा नहीं की है, लेकिन साफ कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की भी है.

सुरक्षा पर दें ध्यान

सरकार का कहना है कि नई सुविधा लॉन्च करने से पहले कंपनियों को यह देखना होगा कि उससे यूजर्स की सुरक्षा पर कोई खतरा तो नहीं बढ़ रहा. अगर किसी फीचर की वजह से फ्रॉड के मामले बढ़ते हैं, तो संबंधित कंपनी को जवाब देना पड़ सकता है. यानी अब सिर्फ नया फीचर देना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसे सुरक्षित बनाना भी जरूरी होगा.

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क्या है उद्देश्य?

सरकार का यह कदम ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने की कोशिश माना जा रहा है. इससे उम्मीद है कि मैसेजिंग कंपनियां नए फीचर लाने से पहले सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत करेंगी. साथ ही यूजर्स को भी किसी अनजान व्यक्ति के मैसेज, लिंक या कॉल पर भरोसा करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए. सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने सुविधाजनक बन रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ रही है. इसलिए आने वाले समय में टेक कंपनियों से यूजर्स की सुरक्षा को लेकर और सख्त जवाबदेही तय की जा सकती है.