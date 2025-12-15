बिहार जाने वाले यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें, इतने दिनों तक के लिए 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल

Railway Cancelled Trains: देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ते ही कोहरे ने रेल व्यवस्था की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. रात से सुबह तक घना कोहरा छाए रहने के कारण ट्रेनों की स्पीड पर सीधा असर पड़ रहा है और लगातार लेट होने की शिकायतें सामने आ रही हैं. इसी हालात को देखते हुए इंडियन रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखकर अहम फैसला लिया है.

बिहार जाने वाले यात्रियों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि रेलवे ने पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर, अंबाला समेत कई बड़े रूट्स की 20 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है. यह ट्रेनें 28 फरवरी तक नहीं चलेंगी. इस फैसले से दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार और पूर्वी भारत के लाखों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित होंगी.

इन लोगों को होंगी दिक्कतें

इन ट्रेनों के रद्द होने से सबसे ज्यादा परेशानी बिहार जाने वाले यात्रियों को झेलनी पड़ेगी. खासतौर पर वे लोग जो कामकाज, पढ़ाई या इलाज के लिए दिल्ली, पंजाब और यूपी से बिहार आते जाते हैं, उनकी यात्रा योजनाएं बिगड़ सकती हैं. इसके अलावा शादी ब्याह और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए सफर करने वाले यात्रियों को भी दिक्कत होगी. रोजाना अपडाउन करने वाले नौकरीपेशा लोग और लंबी दूरी की ट्रेन पर निर्भर छात्र भी प्रभावित होंगे. ठंड और कोहरे के मौसम में सीमित ट्रेनों के चलते भीड़ बढ़ने की आशंका है, जिससे टिकट मिलना और भी मुश्किल हो सकता है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस 01 मार्च 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 02 मार्च 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 01 मार्च 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15619 गया- कामाख्या एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार- कामाख्या एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस 02 मार्च 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस 03 मार्च 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

इन ट्रेनों के फेरे कम किए गए

ट्रेन नंबर 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक हर सोमवार और गुरुवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक हर मंगलवार और शुक्रवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस 01 मार्च 2026 तक हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस 22 फरवरी 2026 तक हर रविवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक हर मंगलवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12317 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस 22 फरवरी 2026 तक हर रविवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12318 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक हर मंगलवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12357 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक हर शनिवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12358 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस 02 मार्च 2026 तक हर सोमवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक हर गुरुवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीबरथ एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक हर बुधवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक हर रविवार और बुधवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12506 आनंद विहार-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक हर मंगलवार और शुक्रवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15483 अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक हर बुधवार और शनिवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक हर शुक्रवार और सोमवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक हर मंगलवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12524 नई दिल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक हर बुधवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक हर शनिवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस 03 मार्च 2026 तक हर मंगलवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 तक हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15034 लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 तक हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15079 पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस 01 फरवरी 2026 तक हर रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15080 गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01 फरवरी 2026 तक हर रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15074 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 तक हर बुधवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15073 सिंगरौली-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 12 फरवरी 2026 तक हर गुरुवार को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15076 टनकपुर-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस 14 फरवरी 2026 तक हर मंगलवार और शनिवार को कैंसिल.

