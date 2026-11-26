दिल्ली में अब पार्क सिर्फ सुबह-शाम घूमने या बच्चों के खेलने की जगह नहीं रहेंगे. अगर आप प्री-वेडिंग शूट करवाना चाहते हैं या स्कूल के बच्चों के लिए पिकनिक प्लान कर रहे हैं तो DDA के चुनिंदा पार्क बुक भी कर सकते हैं. इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने नया रेट कार्ड जारी किया है.

खास बात ये है कि स्कूल पिकनिक के लिए पार्क की बुकिंग सिर्फ 1 रुपए में मिलेगी, जबकि प्री-वेडिंग और पोस्ट-वेडिंग फोटोशूट के लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन देने होंगे. लेकिन अब हर तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिल्गी. पार्कों में शादी समारोह और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रहेगी.

स्कूल पिकनिक के लिए कितने रुपए देने हैं?

DDA की नई पॉलिसी में स्कूलों को खास राहत दी गई है. सरकारी और प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों के लिए पार्क में पिकनिक, पेंटिंग प्रतियोगिता, फोटोग्राफी, डिबेट और दूसरे शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे. इसके लिए तय जगह की बुकिंग सिर्फ 1 रुपए प्लस GST में की जा सकेगी.

हालांकि, यह सुविधा गैर-व्यावसायिक और बिना टिकट वाले कार्यक्रमों के लिए ही है. अगर स्कूल इस कैटेगरी से अलग कोई दूसरी गतिविधि आयोजित करते हैं, तो उन्हें बुकिंग शुल्क में 50 फीसदी की छूट मिलेगी.

प्री-वेडिंग शूट की क्या है फीस?

अगर आप किसी खूबसूरत पार्क में प्री-वेडिंग या पोस्ट-वेडिंग फोटोशूट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी DDA ने रेट तय कर दिए हैं. ऐसे शूट के लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन प्लस GST देना होगा.

लेकिन ध्यान रहे कि पार्क में शादी समारोह या वेडिंग रिसेप्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. यानी आप यहां शादी से पहले या बाद में फोटोशूट तो करवा सकते हैं, लेकिन शादी का कार्यक्रम नहीं रख सकते.

फिल्म की शूटिंग के लिए क्या है चार्ज?

कमर्शियल फिल्मों, विज्ञापनों और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए पार्क बुक कराने पर 1 लाख रुपए प्रतिदिन प्लस GST देना होगा. इसके अलावा आयोजकों को 50,000 रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होगी.

वहीं, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में कुली खान के मकबरे के पास मौजूद चारबाग इलाके की कमर्शियल बुकिंग के लिए 5 लाख रुपए प्रतिदिन का शुल्क तय किया गया है. इस रकम के अलावा टैक्स और दूसरे लागू चार्ज भी देने होंगे.

कॉन्सर्ट और योग सेशन की क्या है फीस?

नई पॉलिसी के तहत पार्कों के तय हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे. इनमें म्यूजिक कॉन्सर्ट, थिएटर, साहित्य उत्सव, बुक फेयर, कला प्रदर्शनी, योग और मेडिटेशन सेशन, वर्कशॉप और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं.

आम आयोजनों के लिए पार्कों को लोगों की संख्या और जगह के आकार के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है. सामान्य बुकिंग का शुल्क जगह और उसके क्षेत्रफल के हिसाब से 3,000 रुपए से 18,000 रुपए प्रतिदिन तक हो सकता है. इस पर GST अलग से देना होगा. मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों, PSU और स्वायत्त संस्थाओं को बुकिंग शुल्क में 50 फीसदी की छूट देने का भी प्रावधान है.

दिल्ली के किन 17 पार्कों में मिलेगी बुकिंग?

संजय लेक

हौज खास पार्क

बांसेरा

इंद्रप्रस्थ पार्क

स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी

असिता यमुना रिवरफ्रंट

महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क

आस्था कुंज

कोरोनेशन पार्क

द्वारका के जिला पार्क

ऑनलाइन कैसे बुक करें पार्क?

DDA ने पार्कों की बुकिंग के लिए सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम की व्यवस्था की है. इसके जरिए लोग उपलब्ध पार्क, वहां की सुविधाएं, कार्यक्रमों की क्षमता और बुकिंग चार्ज की जानकारी ले सकेंगे. आवेदकों को आमतौर पर कार्यक्रम से कम से कम 5 वर्किंग डेज पहले आवेदन करना होगा. बुकिंग तभी पक्की मानी जाएगी, जब DDA की ओर से मंजूरी मिल जाएगी.

कितना लगेगा जुर्माना?

पार्कों की सफाई और हरियाली बनाए रखने के लिए आयोजकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है. कार्यक्रम खत्म होने के बाद अगर कोई आयोजक बुक की गई जगह की सफाई नहीं करता या उसे पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटाता, तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा प्रभावित जगह की सफाई के लिए 2.85 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा.

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