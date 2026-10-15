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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी10 दिन बाद माफ होंगे ट्रैफिक चालान, लोक अदालत जाने से पहले नोट कर लें नई बात

10 दिन बाद माफ होंगे ट्रैफिक चालान, लोक अदालत जाने से पहले नोट कर लें नई बात

दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. यहां पर आप अपने पेंडिंग चालान का निपटारा करवा सकते हैं. जानिए लोक अदालत जाने से पहले सारी जरूरी डिटेल.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Oct 2026 03:19 PM (IST)
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अगर आप दिल्ली से हैं और आपका लंबे समय से गाड़ी का कोई ट्रैफिक चालान बकाया है तो यह जानकारी आपके लिए है. क्योंकि अब दिल्ली में जल्द ही नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है,जिसमें आपको अपने पुराने पेंडिंग चालान का निपटारा करवाने का मौका मिल सकता है. सबसे खास बात तो ये है कि लोक अदालत में केवल ट्रैफिक चालान का निपटारा नहीं, बल्कि दूसरी चीजों का भी निपटारा करवाया जा सकता है. ऐसे में अब जानते हैं लोक अदालत से जुड़ी सभी जरूरी अपडेट के बारे में.

कब लगेगी लोक अदालत?

सबसे जरूरी बात तो ये है कि पहले दिल्ली में लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन सिंतबर में BRICS समिट के चलते इसे टाल दिया गया और तारीख 10 अक्टूबर कर दी गई थी,  लेकिन फिर बाद में 10 अक्टूबर से बढ़ाकर अब दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन 25 अक्टूबर 2026 को किया जाने वाला है. यानी अब दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपने चालान का निपटारा करवाने के लिए 25 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा. 

किन चालानों का होगा निपटारा?

लोक अदालत में कई तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा हो सकता है. इनमें शामिल है...

  • बिना हेलमेट वाहन चलाना
  • सीट बेल्ट न लगाना
  • ओवर-स्पीडिंग
  • रेड लाइट जंप
  • गलत पार्किंग

ध्यान रखें, गलत तरीके से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े चालान का निपटारा होने में दिक्कत हो सकती है. इस पर राहत मिलना तय नहीं है. ये बात इस पर निर्भर करेगी कि चालान किस तरह का है और नियम क्या कहते हैं.यानी लोक अदालत में हर तरह का चालान माफ हो ऐसा बिल्कुल नहीं है.  

कितने के चालान माफ होंगे?

सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर चालान कितने रुपये के माफ किए जा सकते हैं तो लोक अदालत में चालान माफ होने की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है. आपका चालान माफ होगा या नहीं और या जुर्माने में कितनी छूट मिलगी ये चालान के प्रकार और मामले की पात्रता पर निर्भर करता है. ज्यादातर मामलों में चालान की रकम पर 40 से 50 प्रतिशत तक की कम कर दिया जाता है. 

टोकन कब मिलेगा?

अगर लोक अदालत में चालान का निपटारा करवाने जाने वाले हैं तो पहले ही आपको टोकन लेना होगा. जानकारी के मुताबिक, 19 अक्टूबर को टोकन डाउनलोड करने का प्रोसेस सुबह 10 बजे से शुरू होगा. इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर जाना होगा.  ध्यान रखें, टोकन सीमित हो सकते हैं, इसलिए 10 बजे ही टोकल डाउनलोड कर लें, क्योंकि कुछ ही मिनटों में टोकन खत्म हो जाते हैं.

30 जून तक के चालान का होगा निपटारा

जानने वाली बात ये है कि इस लोक अदालत में केवल वही चालान शामिल किए जाएंगे, जो कि 30 जून 2026 तक वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर बकाया थे. इसके बाद के यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के चालान शामिल नहीं किए जाएंगे. इसलिए पहले ही चालान की तारीख जरूर चेक कर लें. 

कहां पर होगा आयोजन?

लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के इन कोर्ट में किया जाएगा. इनमें शामिल है...

  • तीस हजारी कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट

कोर्ट जाने से पहले ध्यान रखें ये बात

अहम बात ये है कि जब आप 19 अक्टूबर को टोकन डाउनलोड करेंगे तो उसका प्रिंट कॉपी निकलवाकर अपने पास रखें और 25 अक्टूबर को कोर्ट जाने समय अपने साथ ले जाए. वहीं लोक अदालत जाने से पहले समय, जरूरी दस्तावेज की जानकारी जरूर चेक कर लें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Oct 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Lok Adalat Utility News DELHI
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