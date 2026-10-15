ट्रेन से 13 घंटे में दिल्ली से पटना का सफर, 16 कोच वाली वंदे भारत का किराया कितना?

अगर आप दिवाली या छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आपके काम आ सकती है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच 16 कोच वाली वंदे भारत महोत्सव स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है.

यह ट्रेन नई दिल्ली से पटना तक का सफर करीब 13 घंटे में पूरा करेगी. ऐसे में यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेन का किराया कितना होगा और किन स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा. अगर आप भी इस ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले इसकी टाइमिंग, किराये और चलने वाले दिनों की जानकारी जरूर जान लें.

दिल्ली से पटना जाने वाली वंदे भारत का किराया कितना है?

यह करीब 1,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए इस ट्रेन के किराये को लेकर अनुमान सामने आया है. हालांकि, अंतिम किराये की पुष्टि टिकट बुकिंग के दौरान ही होगी.

AC चेयर कार: खाने सहित करीब 2,575 से 2,600 रुपये.

एग्जीक्यूटिव चेयर कार: खाने सहित करीब 4,650 से 4,680 रुपये.

खाने का विकल्प: बुकिंग के दौरान भोजन नहीं लेने का विकल्प उपलब्ध होने पर किराये में अंतर हो सकता है.

टिकट बुकिंग: उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बुकिंग 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है.

🚄 दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल! 998 किमी का सफर, 6 स्टॉपेज और 16 कोच। जानें ट्रेन नंबर, टाइम टेबल और चलने की तारीखें। #IndianRailways #VandeBharat #SpecialTrain #RailwayNews New Delhi Patna, Train Timetable, Festival Special, Train Stoppages https://t.co/x3b2I7ipO4 — Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) October 14, 2026

दिल्ली से पटना कितने बजे पहुंचेगी वंदे भारत?

दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन का नंबर 02252 है.

प्रस्थान: नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे.

आगमन: पटना जंक्शन पर रात 9:30 बजे.

कुल यात्रा समय: करीब 12 घंटे 55 मिनट.

दूरी: लगभग 994 से 998 किलोमीटर.

कोच: कुल 16 कोच.

किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

दिल्ली से पटना के सफर के दौरान वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.

अलीगढ़ जंक्शन

कानपुर सेंट्रल

प्रयागराज जंक्शन

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन

बक्सर

आरा

किन तारीखों पर चलेगी दिल्ली-पटना वंदे भारत?

यह ट्रेन रोजाना नहीं चलेगी. शेड्यूल के मुताबिक, ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली से 16 और 18 अक्टूबर 2026 को रवाना होगी. इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सोमवार, बुधवार और शनिवार को इसके संचालन का उल्लेख है.

वहीं, पटना से दिल्ली लौटने वाली ट्रेन का नंबर 02251 है. यह 17 और 19 अक्टूबर को चलेगी. इसके बाद 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को इसके संचालन के बारे में बताया गया है. इस स्पेशल सेवा के तहत दोनों दिशाओं में 18-18 फेरे निर्धारित की गए हैं.

पटना से दिल्ली लौटने वाली ट्रेन की टाइमिंग क्या है?

ट्रेन नंबर: 02251

प्रस्थान: पटना जंक्शन से सुबह 10 बजे.

आगमन: नई दिल्ली रात 11:30 बजे.

कुल यात्रा समय: करीब 13 घंटे 30 मिनट.

स्टॉपेज: आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़.

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