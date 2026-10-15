Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन से 13 घंटे में दिल्ली से पटना का सफर, 16 कोच वाली वंदे भारत का किराया कितना?

ट्रेन से 13 घंटे में दिल्ली से पटना का सफर, 16 कोच वाली वंदे भारत का किराया कितना?

दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ देखते हुए रेलवे नई दिल्ली से पटना के बीच 16 कोच वाली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है, जिसका किराया और ठहराव जानना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Oct 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप दिवाली या छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आपके काम आ सकती है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच 16 कोच वाली वंदे भारत महोत्सव स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है.

यह ट्रेन नई दिल्ली से पटना तक का सफर करीब 13 घंटे में पूरा करेगी. ऐसे में यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेन का किराया कितना होगा और किन स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा. अगर आप भी इस ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले इसकी टाइमिंग, किराये और चलने वाले दिनों की जानकारी जरूर जान लें.

दिल्ली से पटना जाने वाली वंदे भारत का किराया कितना है?

यह करीब 1,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए इस ट्रेन के किराये को लेकर अनुमान सामने आया है. हालांकि, अंतिम किराये की पुष्टि टिकट बुकिंग के दौरान ही होगी.

  • AC चेयर कार: खाने सहित करीब 2,575 से 2,600 रुपये.
  • एग्जीक्यूटिव चेयर कार: खाने सहित करीब 4,650 से 4,680 रुपये.
  • खाने का विकल्प: बुकिंग के दौरान भोजन नहीं लेने का विकल्प उपलब्ध होने पर किराये में अंतर हो सकता है.
  • टिकट बुकिंग: उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बुकिंग 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है.

दिल्ली से पटना कितने बजे पहुंचेगी वंदे भारत?

  • दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन का नंबर 02252 है.
  • प्रस्थान: नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे.
  • आगमन: पटना जंक्शन पर रात 9:30 बजे.
  • कुल यात्रा समय: करीब 12 घंटे 55 मिनट.
  • दूरी: लगभग 994 से 998 किलोमीटर.
  • कोच: कुल 16 कोच.

किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

दिल्ली से पटना के सफर के दौरान वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. 

  • अलीगढ़ जंक्शन
  • कानपुर सेंट्रल
  • प्रयागराज जंक्शन
  • पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन
  • बक्सर
  • आरा

किन तारीखों पर चलेगी दिल्ली-पटना वंदे भारत?

यह ट्रेन रोजाना नहीं चलेगी. शेड्यूल के मुताबिक, ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली से 16 और 18 अक्टूबर 2026 को रवाना होगी. इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सोमवार, बुधवार और शनिवार को इसके संचालन का उल्लेख है.

वहीं, पटना से दिल्ली लौटने वाली ट्रेन का नंबर 02251 है. यह 17 और 19 अक्टूबर को चलेगी. इसके बाद 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को इसके संचालन के बारे में बताया गया है. इस स्पेशल सेवा के तहत दोनों दिशाओं में 18-18 फेरे निर्धारित की गए हैं.

पटना से दिल्ली लौटने वाली ट्रेन की टाइमिंग क्या है?

  • ट्रेन नंबर: 02251
  • प्रस्थान: पटना जंक्शन से सुबह 10 बजे.
  • आगमन: नई दिल्ली रात 11:30 बजे.
  • कुल यात्रा समय: करीब 13 घंटे 30 मिनट.
  • स्टॉपेज: आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़.

बिना FASTag वाली गाड़ियों को कहां मिलेगी सीधी एंट्री? NHAI ने बैंकों से की बात

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 15 Oct 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Patna DELHI Vande Bharat Special Train
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बिना FASTag वाली गाड़ियों को कहां मिलेगी सीधी एंट्री? NHAI ने बैंकों से की बात
बिना FASTag वाली गाड़ियों को कहां मिलेगी सीधी एंट्री? NHAI ने बैंकों से की बात
यूटिलिटी
दुर्गा पूजा पर रात में भी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 17 से 21 अक्टूबर तक मिलेगी सुविधा
दुर्गा पूजा पर रात में भी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 17 से 21 अक्टूबर तक मिलेगी सुविधा
यूटिलिटी
27 अक्टूबर से रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगा बीमा! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
27 अक्टूबर से रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगा बीमा! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
यूटिलिटी
CEO से भी अमीर निकला सफाईकर्मी, 7 करोड़ की संपत्ति का हुआ खुलासा
CEO से भी अमीर निकला सफाईकर्मी, 7 करोड़ की संपत्ति का हुआ खुलासा
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
इंडिया
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
इंडिया
आशुतोष रांका, सौरव के तिहाड़ जाते ही CJP की रत्ना सिंह को मिल रही धमकी, बोलीं- '₹2 वाले...'
आशुतोष रांका, सौरव के तिहाड़ जाते ही CJP की रत्ना सिंह को मिल रही धमकी, बोलीं- '₹2 वाले...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिव्या मित्तल ने किया राजनीतिक दल का ऐलान,दिए 3 वचन, कहा- हमारे पास फंड्स...
दिव्या मित्तल ने किया राजनीतिक दल का ऐलान,दिए 3 वचन, कहा- हमारे पास फंड्स...
हेल्थ
Pope Leo XIV Cancer: किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget