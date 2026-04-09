इन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड! जल्दी चेक करें कहीं आप भी तो इस लिस्ट में शामिल नहीं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आधार कार्ड भारत में रहने वालों के लिए आवश्यक है।

विदेशी नागरिक, अवैध प्रवासी, मृत व्यक्ति योग्य नहीं।

आधार के लिए अपॉइंटमेंट लें, बायोमेट्रिक्स और दस्तावेज जमा करें।

सत्यापन के बाद आधार कार्ड डाक से या ऑनलाइन उपलब्ध।

Aadhaar Card Eligibility: आज के समय में आधार कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, जिसके बिना आपके कई सरकारी और गैर सरकारी काम भी अटक सकते हैं और सिर्फ यहीं नहीं अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेना हो, आधार कार्ड की जरूरत हर तरफ पड़ती है. हालांकि, हर इंसान आधार कार्ड बनवाने के लिए योग्य नहीं होता है. अगर आपका भी आधार कार्ड किसी कारण के चलते अभी तक नहीं बना है तो चलिए जानते है कार्ड बनवाने की पात्रता के बारे में.

अब जानते हैं कि किन लोगों का आधार कार्ड नहीं बनता है. इसमें कई कैटेगरी के लोग शामिल हैं जैसे...

सबसे पहले विदेशी नागरिक, जो भारत में नहीं रहते या जिनके पास वैध निवास प्रमाण नहीं है.

आधार सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों का बनता है.

इसी तरह अवैध रूप से देश में आए प्रवासी भी आधार कार्ड बनवाने के योग्य नहीं होते.

साथ ही किसी मृत व्यक्ति के नाम पर भी आधार के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है.

अगर कोई व्यक्ति गलत या फर्जी जानकारी देकर आधार बनवाने की कोशिश करता है तो उसका आवेदन रद्द हो सकता है.

आधार कार्ड कैसे बनवाएं?

अगर आपको भी आधार कार्ड बनवाना है तो आप सबसे पहले UIDAI अपॉइंटमेंट लिंक पर जाकर अपॉइंटमेंट लें सकते हैं और फिर अपने पास के आधार सेवा केंद्र पर जाएं. केंद्र पर आपका फिंगरप्रिंट और फोटो लिया जाएगा और साथ ही आपके दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की जाती है. वेरिफिकेशन के दौरान पहचान प्रमाण, एड्रेस का प्रमाण और जन्म तिथि से जुड़ें दस्तावेज जमा करने होते हैं. इसके अलावा बच्चों के लिए माता-पिता का आधार और जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है. सफल वेरिफिकेशन के बाद आपको स्लिप दी जाती है और कुछ दिनों में आपका आधार कार्ड आपके पते पर पहुंच जाता है. अगर आप आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं.