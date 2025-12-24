तत्काल टिकट बुक करने से पहले जान लें ये नियम, एक गलती से छूट सकती है आपकी ट्रेन

Tatkal Ticket Rules: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं. ज्यादातर लोग ट्रेनों में बुकिंग करके जाते हैं अक्सर लोगों को नार्मल बुकिंग में टिकट नहीं मिल पाती तो लोग तत्काल में टिकट बुक करते हैं. लेकिन अक्सर तत्काल टिकट बुक करते समय परेशान हो जाते हैं. काउंटडाउन खत्म होते ही सीटें गायब हो जाती हैं और हाथ सिर्फ निराशा लगती है. अगर ऐसा है तो अब तरीका बदलने का वक्त आ गया है. भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है.

जो 1 दिसंबर से लागू हो चुका है. अब सिर्फ तेज इंटरनेट या उंगलियों की स्पीड काफी नहीं होगी. टिकट बुक करने के लिए मोबाइल आपके पास होना जरूरी है. क्योंकि बिना OTP वेरीफिकेशन के अब तत्काल टिकट नहीं मिलेगा. यह बदलाव आम यात्रियों के लिए राहत और दलालों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. अगर आप नियम नहीं जानते. तो एक छोटी सी चूक आपकी ट्रेन छुड़ा सकती है.

बिना OTP नहीं होगी तत्काल टिकट बुकिंग

रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के तहत अब तत्काल टिकट तभी कन्फर्म होगी. जब आपके मोबाइल पर आया OTP वेरीफाई हो जाएगा. आपने बुकिंग के दौरान जो मोबाइल नंबर दिया है. उसी पर यह OTP आएगा. जब तक यह कोड सिस्टम में दर्ज नहीं किया जाएगा. टिकट जनरेट नहीं होगा. यह नियम सिर्फ IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं है.

बल्कि रेलवे स्टेशन के काउंटर पर भी लागू होगा. पहले पेमेंट होते ही टिकट बुक हो जाती थी. लेकिन अब प्रोसेस ज्यादा सेफ और कंट्रोल्ड हो गई है. इसका मतलब साफ है कि गलत नंबर या फोन पास में न होने पर आपकी बुकिंग बीच में अटक सकती है.

आम यात्रियों को फायदा

इस नए OTP सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद दलालों पर लगाम लगाना है. लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि तत्काल बुकिंग खुलते ही कुछ सेकंड में सारी सीटें फुल हो जाती हैं. इसकी वजह अवैध ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर थे. जिनसे दलाल एक साथ कई टिकट बुक कर लेते थे. अब OTP यात्री के मोबाइल पर ही आएगा. जिससे ऐसे सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएंगे. इससे बुकिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो वाकई सफर करने वाले हैं उन यात्रियों को टिकट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे.

आधार लिकिंग भी जरूरी

रेलवे ने इसी साल 28 अक्टूबर 2025 से एक और नया नियम लागू किया है. अगर आप सुबह 8 से 10 बजे के बीच टिकट बुक करना चाहते हैं. तो आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है. इन नियमों को समझकर चलेंगे. तभी आपकी तत्काल टिकट पक्की होगी.

