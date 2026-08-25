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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में डॉग लेकर जाने पर कैसे होगी बुकिंग? सफर से पहले जानें नए नियम

ट्रेन में डॉग लेकर जाने पर कैसे होगी बुकिंग? सफर से पहले जानें नए नियम

अक्सर लोग ट्रेन से सफर के दौरान अपने पालतू डॉगी को भी साथ ले जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब डॉगी को ट्रेन में ले जाने के नियम में बदलाव किया गया है, जिसका पालन करना बेहद जरूरी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Aug 2026 05:19 PM (IST)
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  • नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, ट्रेन से उतारेंगे।

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग पेट लवर्स हैं, कही भी घूमने जाना हो तो अक्सर लोग अपने पेट को भी अपने साथ ले जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने पालतू डॉगी के साथ ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. रेलवे ने कुत्तों को ट्रेन में ले जाने के नियम में बदलाव कर दिया है, इसलिए अगर आप अपने कुत्ते को ट्रेन में ले जाने की सोच रहे हैं तो रेलवे के डॉग बॉक्स से जुड़े नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. 

बुकिंग के नियम जानें

अगर आप अपने पालतू डॉगी को ट्रेन में साथ ले जाने वाले हैं, तो जरूरी नियम जानें...

  • अगर आपके पास दो कुत्ते हैं तो अब से इनको ट्रेन में ले जाने के लिए एक ही बॉक्स में नहीं रखा जाएगा.
  • यानी दो कुत्ते हैं तो आपको दो डॉग बॉक्स की बुकिंग करनी होगी
  • .एक कुत्ता केवल एक ही बॉक्स में रहेगा, उसमें दूसरे कुत्ते को नहीं रखा जाएगा.

शेयरिंग करना पड़ेगा भारी

आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का कुत्ता भी अपने बुक किए गए डॉग बॉक्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं. अगर आपके साथ ट्रेन में दो कुत्ते सफर करने वाले हैं तो आप पहले ही दोनों के लिए अलग-अलग डॉग बॉक्स की बुकिंग करवा लें.

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कैसे होगी बुकिंग?

  • अगर आपको अपने कुत्ते को ले जाने के लिए डॉग बॉक्स की बुकिंग करनी है तो उसके लिए आपको स्टेशन के लगेज या पार्सल ऑफिस जाना होगा.
  • यहीं पर बुकिंग से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, लेकिन अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज ले जाना न भूलें.
  • अपने साथ कुत्ते के हेल्थ सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को साथ लेकर जाए.
  • वहां पर आपको बुकिंग के लिए कुत्ते की जरूरी जानकारी देनी होगी.
  • सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेलवे कर्मचारी कुत्ते के वजन और दूरी के हिसाब से चार्ज तय करेंगे.
  • इसके बाद आपको भुगतान करना होगा और आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसे आपको संभालकर रखना होगा.
  • ध्यान रखें, दो कुत्ते हैं तो दो अलग-अलग बॉक्स की बुकिंग करवाएं. 

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

  • अगर कोई यात्री बिना कुत्ते की बुकिंग किए सफर करता पकड़ा जाता है तो उससे तय लगेज रेट का 6 गुना तक चार्ज लिया जा सकता है.
  • वहीं नियम तोड़ने पर यात्री और कुत्ते को अगले स्टेशन पर उतारा तक जा सकता है.
  • साथ ही अगर कुत्ता फिट नहीं है तो ऐसे में उसे ट्रेन में ले जाने की परमिशन नहीं होती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Dog Box
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