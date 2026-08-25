हॉल में फिल्म देखते वक्त चूहे ने काटा, शख्स को मिला 18000 का मुआवजा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आयोग ने थिएटर को 18 हजार मुआवजा देने आदेश।

अक्सर लोग वीकेंड या फिर अगर कोई पंसदीदा एक्टर की मूवी थिएटर में लगी हो तो उसे देखने जरूर जाते हैं. ऐसे में सोचिए, आप मूवी देखने गए हो लेकिन वहां पर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, जिससे आपकी परेशानी बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे?

एक हैरान करने वाला मामला केरल के कासरगोड़ से सामने आया है. यहां पर फिल्म देखने गए एक व्यक्ति को चूहे ने काट लिया, जिसकी वजह से उसे काफी दिक्कत झेलनी पड़ी. मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया, जिसके बाद आयोग ने थिएटर को शख्स को 18 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. इस मामले में शख्स ने थिएटर पर कुछ आरोप लगाए हैं, लेकिन थिएटर की ओर से भी कुछ चौंका देने वाले दावे किए गए हैं.

थिएटर की ओर से क्या दावे किए गए?

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला दावा थिएटर की तरफ से सामने आया है. थिएटर प्रबंधन का कहना है कि जिस तारीख की घटना शख्स बता रहा है वह उस दिन थिएटर आया ही नहीं. इतना ही नहीं, बल्कि उस दिन चूहे के काटने की कोई शिकायत काउंटर पर नहीं की गई थी. लेकिन मामले पर शख्स का कहना कुछ ओर था.

शख्स ने मामले पर क्या कहा?

मामले पर शख्स का कहना था कि जैसे ही उसे चूहे ने काटा उसने तुरंत इसकी जानकारी थिएटर के काउंटर पर दी थी. लेकिन वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल इलाज करवाने जाना पड़ा. शख्स के मुताबिक, थिएटर के मैनेजर ने उसे शुरुआत में 1000 रुपये दिए थे, लेकिन बाद में इलाज का खर्च उठाने से मना कर दिया. इसके बाद ही मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा.

इलाज में खर्च हुए पैसे

बता दें कि जब शख्स इलाज करवाने अस्पताल गया तो डॉक्टरों ने तुरंत उसे रेबीज वैक्सीन और टिटनेस का इंजैक्शन लेने की सलाह दी. इलाज में शख्स के 1500 रुपये खर्च भी हुए.

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आयोग ने क्या फैसला सुनाया?

मामला की सुनवाई के दौरान शख्स ने कोर्ट में कुछ सबूत पेश किए थे, जिसमें मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, टिकट और इलाज का खर्च शामिल था. इन सबको देखने के बाद आयोग ने फैसला शख्स के पक्ष में सुनाया और थिएटर प्रबंधन को 18 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

ऐसे मामलों में आपको क्या करना चाहिए?

अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो पहले ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है. मानलीजिए, अगर आपको मॉल, थिएटर या फिर दूसरी ऐसी जगहों पर चोट लगती है या फिर कोई जानवर काट लेता है तो सबसे पहले इसकी जानकारी वहां पर मौजूद स्टाफ को देनी चाहिए.

अगर स्टाफ आपकी बात नहीं सुनता है या फिर आपके आरोपों को गलत बताता है तो आप उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखें, जरूरी बिल, इलाज का खर्च, अगर वीडियो और फोटो हो तो ये सब चीजं शिकायत के दौरान आपके काम आ सकती हैं.

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