गर्मी में फ्रिज के ऊपर रखते हैं स्टेबलाइजर, एक छोटी चूक से होगा बड़ा नुकसान, अपनाएं ये टिप्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गर्मी में फ्रिज AC जरूरी, स्टेबलाइजर वोल्टेज से बचाए।

स्टेबलाइजर कंप्रेसर और मोटर को वोल्टेज से सुरक्षित रखता है।

फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर रखने से ओवरहीटिंग का खतरा।

नए फ्रिज में इनबिल्ट स्टेबलाइजर, अलग से नहीं जरूरत।

Refrigerator Stabilizer: गर्मी के मौसम में फ्रिज और AC घर की सबसे जरूरी जरूरत बन जाते हैं , लेकिन इसी दौरान हम कुछ छोटी-छोटी गलतियां बैठते हैं जो काफी खतरनाक हो सकती है. अक्सर लोग स्टेबलाइजर का उपयोग करते है. यह वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से फ्रिज को बचाता है, लेकिन उसे कहां और कैसे रखना है लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और यही लापरवाही आगे चलकर भारी पड़ जाती है.

क्यों जरूरी है स्टेबलाइजर?

आखिर स्टेबलाइजर जरूरी क्यों होता है तो स्टेबलाइजर का काम फ्रिज को लगातार सही वोल्टेज देना होता है. इसके चलते ज्यादा या कम वोल्टेज के कारण होने वाले नुकसान से बचाव होता है. अगर अचानक वोल्टेज बदलता है तो फ्रिज के अंदर के पार्ट्स खराब हो सकते हैं, इसलिए स्टेबलाइजर को होना काफी जरूरी है.

कंप्रेसर की सुरक्षा में करता है मदद

अगर बात करें फ्रिज का कंप्रेसर और मोटर की तो यह सबसे जरूरी हिस्से होते हैं और वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने से यह जल्दी खराब हो सकते हैं. स्टेबलाइजर इन पार्ट्स को सेफ रखता है और फ्रिज को ओवरहीट होने से बचाता है.

फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर रखना है गलत

अक्सर कई लोग स्टेबलाइजर को फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, जिससे हवा का फ्लो रुक जाता है. इससे स्टेबलाइजर ओवरहीट हो सकता है और साथ ही फ्रिज को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

नए फ्रिज में इनबिल्ट स्टेबलाइजर

अगर हम बात करें आजकल के मॉडर्न फ्रिज की तो इसमें पहले से ही इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है, जिसके चलते अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं होती है और कहीं गलत लगा दिया तो नुकसान होने का खतरा भी होता है.

सही जगह पर रखें स्टेबलाइजर

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्टेबलाइजर को फ्रिज से थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए, ताकि हवा का सही फ्लो बना रहे. सही जगह पर रखने से यह बेहतर तरीके से काम करता है और फ्रिज भी सुरक्षित रहता है. ऐसे करने से फ्रिज को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा.